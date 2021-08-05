Спасские звоны в Елабуге, народные лодки в Свияжске и небо в «Стрижах»

Какими культурными событиями порадуют татарстанцев в последний месяц лета

Фото: Максим Платонов

В августе большая часть культурных мероприятий в Татарстане переместится на открытые площадки. Оно и понятно — и погода шепчет, и для здоровья гостей безопаснее. Фестивали пройдут не только в Казани, а яркие события — не только на земле, но и на воде и в воздухе — словом, скучать не придется. О том, где и как можно весело проститься с летом, — в обзоре «Реального времени».

Возвращение в усадьбу Сандецкого

Сегодня, 5 августа, на старую площадку возвращается полюбившийся многим музыкальный фестиваль. «Джаз в усадьбе Сандецкого» в этот день откроет выступление знаменитого казанца Евгения Борца в составе трио, с участием певицы Полины Касьяновой и трубача и вокалиста Константина Гевондяна.

Эстафету примет Алексей Архиповский 12 августа. Виртуоза-балалаечника сравнивают с Николо Паганини или Джимми Хендриксом, поскольку он владеет своим инструментом в совершенстве. Он создал собственный стиль игры на балалайке, совместив аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы извлечения звука с революционным новшеством — «электрификацией».



19 августа в усадьбе выступит LRK Trio — музыканты поколения «next», а завершит фестиваль 26 августа проект молодого пианиста и композитора Арсения Рыкова, который исполняет авторскую музыку в стиле Contemporary Jazz, «Arseny Rykov Trio».

Фото: Максим Платонов

О чем молчат истуканы

Если летняя площадка музея изобразительных искусств Татарстана будет занята музыкантами, то и помещения пустовать не будут. Так, в Галерее современного искусства 6 августа будет представлен проект художницы Екатерины Конюховой «Молчание». Ее картины раскроют темы зависимых отношений, нарушения личных границ, потребительского отношения к красоте и запрета на свободу распоряжаться собственным телом.



Кроме того, на выставке можно будет увидеть черных «каменных» истуканов высотой в человеческий рост. Работы группы художниц символизируют безмолвие — они и дали название всей выставке.

Здесь же, 12 августа, пройдет открытие персональной ретроспективной выставки Ляли Кузнецовой «Дорога…», приуроченной к 75-летию фотохудожника. Она получила признание во всем мире, а свой творческий путь в фотографии начала именно в Казани в 1977 году, будучи членом казанской фотогруппы «Тасма».

19 августа в ГСИ откроется масштабная выставка московского художника Андрея Есионова «Предварительные итоги». Она расположится в «двусветном пространстве» на втором этаже, а также займет весь третий этаж. На экспозиции будут представлены портреты деятелей современной российской культуры и искусства, а также политических фигур.

Фото elabuga-rt.ru

«Елабужский» спас: звоны, мастера и угощения

С 6 по 8 августа в Елабуге состоится долгожданная, ежегодная Спасская ярмарка. На Шишкинских прудах, стадионе «Молодежный», исторических улочках центра города откроются ремесленные мастерские, торговые палатки с изделиями мастеров со всей России.



В течение трех дней участники проекта «Мастеровой двор города Елабуги» проведут 270 бесплатных мастер-классов по 20 видам декоративно-прикладного искусства: плетению кружев, резьбе по дереву, художественной обработке бересты, керамике, росписи по дереву и ткани, валянию, ткачеству, народной кукле, лоскутному шитью, народной глиняной игрушке.

Украшением праздника станет фестиваль колокольного звона, в котором примут участие звонари, фольклорные и вокальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах. Их выступления можно увидеть на колокольне Спасского собора, на передвижных звонницах, установленных на Шишкинских прудах. Кульминацией праздника станут традиционные звон-концерты на площади перед Спасским собором.

«Стрижи» в небе над Казанью

7 августа в 15.00 на площадке у Центра семьи «Казан» начнется авиационный праздник «Я выбираю небо!», который традиционно посвящен Дню воздушного флота России. Участниками показа станут около 20 воздушных военных и гражданских судов, а также представители экспериментальной авиации, Центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России и геликоптеры Казанского вертолетного завода. Конечно же, гвоздем программы будет авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».

Фото: Максим Платонов

Куда мы денемся с «Народной лодки»

7 и 8 августа остров-град Свияжск станет центром водных гуляний — в эти дни пройдет фестиваль «Народная лодка». Сюда съедутся эксперты и энтузиасты народного судостроения и судоходства, краеведы, специалисты в области традиционной культуры. В программе — соревнования на монотипных гребных лодках, состязания бурлацких артелей, выставки лодок народной постройки и лодочных моторов советской эпохи, фольклорные концерты и современная этномузыка, а также разнообразные мастер-классы. К слову, кулинарный класс покажет ресторатор и телеведущий Максим Сырников.

Однако не только лодкой единой жив в августе Свияжск. С 13 по 22 августа здесь пройдут школы Международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник». Центральной частью события из-за пандемии будут только две мастерские — Школа документального кино и Школа документальной анимации. Набор в них будет проходить по конкурсу, а работы участников покажут в последний день фестиваля. Помимо Школ на фестивале будет серия открытых показов фильмов и мастер-классы для всех желающих.

Однако и это еще не все! 28 августа на острове-граде пройдет турнир по традиционной стрельбе из лука «Стрелы Свияжска».

Кожаная мозаика — наследие веков

Выставка «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство» в Национальном музее Татарстана в августе будет дополнена интересными познавательными событиями. Здесь пройдет серия мастер-классов от преподавателя Казанского художественного училища им. Н. Фешина Екатерины Куратовой: по четвергам 12 августа в 16.00, 26 августа в 14.00 и по воскресеньям — 8, 15 и 29 августа в 12.00. Важно — записаться заранее, число мест ограничено.



Кроме того, 12 августа здесь состоится лекция «Татарская узорная кожа: наследие веков и современный национальный бренд», которую прочитает заместитель гендиректора музея Лилия Саттарова. Она дополнит рассказ уникальными материалами из фондовой коллекции музея, расскажет о приемах орнаментального декора и ремесленной традиции.

Фото tatmuseum.ru

Четыре дома народов Поволжья

С 11 по 13 августа в парке им. Горького пройдет премьера спектакля под открытым небом «О чем поют деревья». В его основу положены сказки народов Поволжья — удмуртская «Красавица береза», чувашская «Юман-батыр», мордовская «Дуболго Пичай» и марийская «Волшебный меч», приправленные народными песнями и обрядовыми действами. В спектакле играют актеры татарстанских театров, независимые артисты и студенты российских театральных вузов. Режиссер-постановщик — Сойжин Жамбалова.

Представления пройдут на открытом воздухе: посреди большого поля в парке «разольется» зеркальная река, на берегах которой расположатся четыре дома, каждый со своей сказкой, традициями и национальным колоритом. Спектакли идут на русском языке, но доступны только зрителям старше 16 лет.

Киномилосердие на Кабане

На набережной озера Кабан продолжатся «КиноСреды» от Дирекции «Время кино», которые проходят при поддержке благотворительного фонда «Татнефть». Так, 11 августа состоится показ документального фильма «Школа зрителя особого театра» от творческой инклюзивной студии «Э-моция», занимающейся созданием спектаклей с участием людей с инвалидностью и без, расширением инклюзивного сообщества.



18 августа будет показан альманах «Мы в ответе за тех, кого приручили» из коллекции фильмов Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тэлинке». Серия игровых короткометражек расскажет о детской дружбе, сочувствии и милосердии к братьям нашим меньшим, в целом — о тех отношениях, которые так емко выразил Лис в «Маленьком принце».

Фото: Дирекция «Время кино»

«Сайдашстан» и подарок ко Дню города

14 августа в деревне Кызыл Байрак Верхнеуслонского района Татарстана пройдет музыкальный фестиваль «Сайдашстан 2021» Его художественным руководителем выступит главный дирижер, заведующий музыкальной частью театра Камала Данияр Соколов. Солист — пианист, лауреат международных конкурсов Зульфат Фахразиев. В программе праздника выступления актеров театра Камала, романсы в исполнении оркестра театра Камала, концерт для оркестра и фортепиано.

Несмотря на то, что официально новый сезон театр откроет только 1 октября, ко Дню города камаловцы традиционно отыграют несколько спектаклей. С 25 по 29 августа это будут постановки «На закате», «Зятья Гэргэри», «Женюсь.тат» и другие.

TAT CULT FEST: гости из 11 городов России и мира

Особая программа к 30 августа будет и на фестивале TAT CULT FEST 2021, которую в Казанском Кремле представят музыканты, медиахудожники, графические дизайнеры, хореографы, ученые из 11 городов России и мира. Впервые в этом году на фестивале появится экспериментальная мультимедийная сцена, представляющая уникальный формат сотворчества музыкантов и медиахудожников. Здесь будут соседствовать фолк, экспериментальная электронная музыка и аудиовизуальные перформансы.

Вместе с лучшими представителями татарской инди-сцены и альтернативной музыки выступят специальные гости — турецко-немецкая группа Elektro Hafiz, перформансистка Lisokot с легендарным саксофонистом Сергеем Летовым, электронщик-новатор Стас Шарифуллин, сотрудник Берлинского фестиваля СТМ Гвидо Мебиус и многие другие.