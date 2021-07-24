«Краснодар» перещеголял «Рубин» в трансферной гонке в день старта РПЛ

Кем пополнили свои составы команды Российской футбольной Премьер-лиги

Летнее трансферное окно в РФПЛ будет открыто до осени, и команды еще имеют возможность прирасти новыми игроками. Но юбилейный, 30-й чемпионат России по футболу стартовал уже в пятницу, 23 июля. «Реальное время» решило, что самое время подвести промежуточные итоги закупочной кампании.

Бесплатные новички «Сочи» показывают себя лучше, чем дорогое приобретение «Рубина»

Пока активнее всех в торговых операциях проявили себя команды-участницы нового европейского клубного турнира — Лиги конференций.

«Сочи» дебютировал в квалификации Лиги конференций уже в четверг. В победном матче с азербайджанской «Кешлей» вышли на поле сразу трое новичков-легионеров: два центральных защитника — бразилец Родригао («Жил Висенте») и хорват Матео Барач («Рапид»), а еще опорный полузащитник из Кот Д’Ивуара Викторьен Ангбан («Метц»). Первые двое достались южанам в качестве свободных агентов бесплатно, и для них дебют вышел сверхудачным: оба сыграли полный матч, команда не пропустила, а Родригао еще и гол забил — открыл счет ударом головой после одного из стандартов. А вот за ивуарийца Ангбана «Сочи» выложил рекордные для себя 4,1 млн евро. В матче с азербайджанским клубом он появился лишь на 84-й минуте, но надежды на него возлагаются большие — в предсезонных матчах он умело руководил атаками своей команды из глубины.

«Сочи» дебютировал в квалификации Лиги конференций в четверг. Фото: pfcsochi.ru

Другой участник Лиги конференций — казанский «Рубин» — пока удерживает российский рекорд по сумме трансферов этой заявочной кампании. За 6,5 млн евро купили Сеада Хакшабановича из шведского «Норчепинга». По итогам товарищеских матчей кажется, что черногорский опорный полузащитник пока не очень вписался в игру команды Леонида Слуцкого — на его счету только реализованный пенальти в матче Кубка Париматч Премьер с «Сочи».

А еще состав казанцев пополнили 34-летний Владислав Игнатьев, покинувший «Локомотив» из-за нового курса железнодорожников на омоложение состава, и 19-летний сын известного в прошлом игрока сборной России Геннадия Нижегородова Константин. Контракт с молодым центральным защитником, прошедшим школу одесского «Черноморца», немецких «Шальке» и «Ганзы», рассчитан до лета 2024 года. Константин Нижегородов призван заменить в составе клуба ушедшего в «Селтик» Карла Старфельта. Ждем, как проявят новички в субботней встрече со «Спартаком».

Константин Нижегородов призван заменить в составе клуба ушедшего в «Селтик» Карла Старфельта. Фото: rubin-kazan.ru

Призеры чемпионата пока не особенно активны

Кстати, о «Спартаке». 4 августа он стартует в квалификации Лиги чемпионов домашним матчем с «Бенфикой», но пока ограничился лишь возвратом из аренд Николая Рассказова, Резиуана Мирзова и Георгия Мелкадзе. Остальные переходы пока под вопросом. Например, за бразильца Гугу, правого защитника «Минейро», «Спартак», по слухам, предложил около 4,9 млн евро. Эксперты осторожно предполагают, что может быть, этот трансфер состоится прямо перед встречей с португальской командой.

Два других призера предыдущего чемпионата — чемпион страны «Зенит» и обладатель бронзовых медалей «Локомотив» пока не спешат с приобретениями. Питерцы, потерявшие в межсезонье голкипера Андрея Лунева, переехавшего в Леверкузен, пока не усилили даже вратарскую позицию. И логика этого решения понятна: кроме основного вратаря Михаила Кержакова, в команде есть еще и ее молодой воспитанник, Даниил Одоевский, который хорошо проявил себя в товарищеских матчах. Но торопиться «Зениту» некуда: до группового этапа Лиги чемпионов, берущего начало в середине сентября, у команды еще достаточно времени, чтобы найти достойное усиление.

Торопиться «Зениту» некуда: до группового этапа Лиги чемпионов, берущего начало в середине сентября, у команды еще достаточно времени. Фото: fc-zenit.ru

Тоже в середине сентября, только в групповом этапе Лиги Европы, предстоит играть «Локомотиву». Железнодорожники, лишившиеся летом сразу и Чорлуки, и Эдера, и уже упомянутого Владислава Игнатьева с Максимом Мухиным, пока ограничились покупкой молодого полузащитника «Минска» Кирилла Зиновича. Главный тренер Марко Николич обещает, что в основном составе столичного клуба появится целая плеяда игроков из молодежной команды. Но от «красно-зеленых» тоже стоит ожидать приобретений, причем они возможны во всех без исключения линиях — приход немцев Ральфа Рангника и Томаса Цорна на руководящие должности в клубе обязывает так считать.

ЦСКА ставит на ветеранов, «Динамо» усиливается латиноамериканцами, а «Краснодар» совершил самый дорогой трансфер

Ушедший из «Локо» недавний дебютант нашей национальной команды Максим Мухин усилил состав московских армейцев, которые, как всегда, немногословны на трансферном рынке. Коллектив Алексея Березуцкого продлил контракты с ветеранами Дзагоевым и Набабкиным, писали о его интересе и к Диего Годину, и к Адаму Льяичу, но пока переговоры не увенчались успехом. ЦСКА, хоть и остался в этом сезоне без еврокубков, еще нуждается в свежей крови, так что, возможно, будут от них и другие трансферные новости.

С серьезными целями вступает в сезон еще один столичный коллектив — «Динамо» (который, впрочем, тоже остался без еврокубков). Традиционно активные на зарубежном рынке, «бело-голубые» усилились двумя латиноамериканскими защитниками: парагвайцем Фабианом Бальбуэна из «Вест Хэм Юнайтед» (перешел бесплатно, не путать с бывшим динамовцем Матьё Вальбуэна!) и уругвайцем Диего Лаксальтом из «Милана» (3,5 млн евро).

«Бело-голубые» усилились двумя латиноамериканскими защитниками: парагвайцем Фабианом Бальбуэна (на фото) и уругвайцем Диего Лаксальтом. Фото: fcdynamo.ru

Стартовало «Динамо» вчерашним матчем с «Ростовом», которому за ненадобностью само и отдало в аренду форварда Николая Комличенко, так и не заигравшего толком в составе «бело-голубых». А еще клуб Валерия Карпина купил у «Урала» левого защитника Игоря Калинина.

И буквально в пятницу вечером мощную информационную бомбу подкинул на трансферный рынок «Краснодар». Самым дорогим приобретением нынешнего межсезонья в РПЛ и еще одним клубным рекордом завершились переговоры с берлинской «Гертой» по поводу четырехлетнего контракта с колумбийским форвардом Джоном Кордобой. «Быки» выложили за нападающего, отличившегося в минувшем сезоне Бундеслиги лишь семь раз, около 20 млн евро. Специалисты отмечают, что этот переход — большая авантюра. Как проявит себя новичок, увидим в ближайших матчах Премьер-лиги, ведь еврокубковый сезон коллектив Виктора Ганчаренко тоже пропускает.