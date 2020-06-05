В Казани по делу о взятке 400 тысяч арестовали инженера «Средволгаводхоза»

Фото: "Реальное время"

На 2 месяца в СИЗО отправил сегодня Приволжский райсуд Казани главного инженера ФГУП «Средволгаводхоз» Артема Филиппова. Ему уже предъявлено обвинение в получении взятки в 400 тысяч рублей от исполнителей госконтракта, сообщают источники «Реального времени».



Филиппова задержали два дня назад по новому делу Следкома по РТ. По версии сотрудников 4-го отдела по особо важным делам, коррупционное вознаграждение чиновник получил от исполнителей госконтракта по очистке Куйбышевского водохранилища в рамках федерального нацпроекта.

Вину задержанный не признал, сегодня следствие просило о его заключении под стражу, и суд с этим согласился.

Ранее фигурантом трех уголовных дел стал экс-руководитель ФГБУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин. Ему предъявили премии самому себе и растраты на 90 млн рублей за укрепление суши у Волги и Вятки.