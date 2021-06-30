Казанский суд отказался продлевать арест признавшемуся в помехах бизнесу Борису Петрову

Фото: «Реальное время»

Сенсационное решение по делу экс-главы Управления Ростехнадзора Поволжья только что вынес Приволжский райсуд Казани. Он отказал в ходатайстве зампрокурора РТ о продлении Борису Петрову домашнего ареста, передает с заседания журналист «Реального времени».



Сам Борис Петров на заседании просил смягчить меру пресечения до запрета определенных действий.

На заседании суда обвиняемый напомнил — обстоятельства по делу изменились, в получении взятки 1,48 млн рублей его больше не обвиняют. «Эту статью переквалифицировали на более мягкую», — сообщил Петров.

Старший помощник прокурора Приволжского района Гузель Ишмуратова просила удовлетворить ходатайство зампрокурора РТ Юлии Наумовой и продлить домашний арест до 31 июля. По мнению надзорного ведомства, основания для такой меры пресечения не изменились. Хотя теперь вместо получения взятки Петрова обвиняют в незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 169 и ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Адвокат обвиняемого Рамиль Ахметгалиев возражал. Он отметил, что все свидетели по делу уже допрошены, доказательства собраны и дело уже поступило в прокуратуру РТ для утверждения обвинительного заключения. Возможностей повлиять на ход следствия у фигуранта просто нет. Зато есть необходимость проходить курс назначенного лечения, заметил защитник.

Из речи адвоката стало известно — срок давности по одной из статей нового обвинения истекает уже в августе этого года.

Председательствующий судья Тимур Зарипов в своем решении указал, что обстоятельства по делу действительно изменились. Он отказался продлевать Петрову домашний арест на 30 суток и не стал избирать более мягкую меру пресечения, о которой просила защита.

После оглашения решения Петров, уже не связанный запретами домашнего ареста, комментировать свою позицию по делу отказался. «В суде все узнаете», — сказал он журналисту «Реального времени».

Напомним, новое обвинение экс-руководитель Управления Ростехнадзора полностью признал и даже заявил ходатайство о рассмотрении его дела судом в особом порядке.

По данным источников «Реального времени», в работе силовиков осталась часть иных материалов по деятельности данного фигуранта.



