Цитаты недели: Доронин о крахе Finiko, Путин о своей статье, Андрусенко об отстранении
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О крахе Finiko
Одно из самых громких событий этой недели — «схлопывание» финансовой пирамиды Finiko, одним из основателей которой является казанец Кирилл Доронин. Во время прямого эфира в эту пятницу он рассказал, что остальные основатели не выходят с ним на связь (из-за чего и включился описанный выше режим), а сам он написал на них заявление в ГСУ МВД по РТ.
Об отстранении
На этой неделе Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила пловчиху из Татарстана Веронику Андрусенко, а также пловца Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Они попали в состав российской команды для участия в Олимпийских играх в Токио. Андрусенко заявила о непричастности к нарушению антидопинговых правил.
О золотых медалях
Так министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин комментировал ситуацию с учащимися, которые не смогли подтвердить право на золотую медаль, провалив ЕГЭ. Таких только из числа выпускников 2020—2021 года 74 человека.
О трамваях
Об этом на неделе говорил и. о. заместителя генерального директора по транспортной безопасности «Метроэлектротранса» Марсель Гумеров. Напомним, что аварии с участием трамваев в последние годы стали «бичом» электротранспорта в Казани — на их фоне ушел предыдущий директор «Метроэлектротранса» Асфан Галявов.
О статье
Президент России Владимир Путин заявил телеканалу «Россия 24», что написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев» именно сейчас из-за угрозы безопасности и активизации работы по проекту «анти-Россия». Президент рассказал, что давно решил подготовить статью и несколько месяцев думал об этом. «Название этого материала — статья. Это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья, это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах», — сказал он.
О вакцинах
Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность появления на отечественном рынке зарубежных препаратов против коронавируса. На этой недели СМИ выяснили, что в России могут провести клинические исследования для последующей регистрации китайской антикоронавирусной вакцины V-01 фармкомпании Livzon Mabpharm Inc. О готовности сотрудничества с Россией и СНГ сообщала компания Janssen, подразделение компании Johnson & Johnson и создатель препарата от COVID-19.
О третьей волне
В мире начинается третья волна пандемии коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19 с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя десять недель снижения уровень смертности также растет.
О поражении
С такими словами бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор обратился к Дастину Порье после поражения в поединке с ним на турнире UFC 264. В первом раунде Магкрегор в двух весовых категориях сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.
О лояльности
Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев опубликовал видеообращение к властям Петербурга, в котором обвинил в лицемерии чиновников, отменивших его фестиваль и проводивших проверку его выступления. Поводом для резких высказываний Кинчева стали отмена первого рок-фестиваля KKkinchevFest, который должен был состояться в конце июня 2021 года, а также проверка чиновниками информации о проведении подпольных концертов «Алисы» на территории «Лендок» 9 и 10 июля.
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