Цитаты недели: Доронин о крахе Finiko, Путин о своей статье, Андрусенко об отстранении

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О крахе Finiko

Это было похоже на режим брошенной телки, когда ты сначала ревешь: «За что, а что я сделал?» А потом мой мозг, понимая, что мы находимся в таких взаимоотношениях и таком масштабе компании, когда не можем просто, не поговорив, разойтись, не закрыть какие-то обязательства, предпринял бешеные усилия по поиску людей. И совершенно четко понял, что происходит «игнор» моих попыток вести коммуникацию.

Одно из самых громких событий этой недели — «схлопывание» финансовой пирамиды Finiko, одним из основателей которой является казанец Кирилл Доронин. Во время прямого эфира в эту пятницу он рассказал, что остальные основатели не выходят с ним на связь (из-за чего и включился описанный выше режим), а сам он написал на них заявление в ГСУ МВД по РТ.



Об отстранении

Я всегда была за чистый спорт, никогда не нарушала антидопинговые правила. Продолжу готовиться к Олимпиаде и надеюсь, что моя невиновность будет доказана.

На этой неделе Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила пловчиху из Татарстана Веронику Андрусенко, а также пловца Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Они попали в состав российской команды для участия в Олимпийских играх в Токио. Андрусенко заявила о непричастности к нарушению антидопинговых правил.



О золотых медалях

Здесь никакой трагедии не вижу. Конечно, смешно, если порог 28 или 40 баллов и если медалист только порог проходит и получает 41 балл! Что за медалист?

Так министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин комментировал ситуацию с учащимися, которые не смогли подтвердить право на золотую медаль, провалив ЕГЭ. Таких только из числа выпускников 2020—2021 года 74 человека.



О трамваях

Сейчас ни одно транспортное средство даже с малейшими неисправностями на линию не выпускается. Все ДТП, которые произошли в течение недели, рассматриваются на комиссии, где решается вопрос о привлечении водителя к ответственности.

Об этом на неделе говорил и. о. заместителя генерального директора по транспортной безопасности «Метроэлектротранса» Марсель Гумеров. Напомним, что аварии с участием трамваев в последние годы стали «бичом» электротранспорта в Казани — на их фоне ушел предыдущий директор «Метроэлектротранса» Асфан Галявов.



О статье

Потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту «анти-Россия», и это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства.

Президент России Владимир Путин заявил телеканалу «Россия 24», что написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев» именно сейчас из-за угрозы безопасности и активизации работы по проекту «анти-Россия». Президент рассказал, что давно решил подготовить статью и несколько месяцев думал об этом. «Название этого материала — статья. Это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья, это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах», — сказал он.



О вакцинах

У нас своих вакцин хватает... У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора?

Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность появления на отечественном рынке зарубежных препаратов против коронавируса. На этой недели СМИ выяснили, что в России могут провести клинические исследования для последующей регистрации китайской антикоронавирусной вакцины V-01 фармкомпании Livzon Mabpharm Inc. О готовности сотрудничества с Россией и СНГ сообщала компания Janssen, подразделение компании Johnson & Johnson и создатель препарата от COVID-19.



О третьей волне

Усилия Европы и Северной Америки по вакцинации своих граждан начали приносить результаты, и случаи заболевания и смертность стали снижаться. К сожалению, сейчас эти тенденции изменились и мы находимся на ранней стадии третьей волны.

В мире начинается третья волна пандемии коронавируса, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19 с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя десять недель снижения уровень смертности также растет.



О поражении

Это не конец. Если мне придется подраться с ним даже на улице, то так тому и быть, мне вообще плевать. Дастин, ты не сломал мне ногу своим ударом. Я все проверил. А еще твоя жена в моем списке. Детка, напиши мне, к черту Дастина. Твоя жена пишет мне в личку! Эй, детка, чиркни еще раз, пообщаемся! Жду тебя на афтерпати, в ночном клубе, детка. Тварь ты неверная!

С такими словами бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор обратился к Дастину Порье после поражения в поединке с ним на турнире UFC 264. В первом раунде Магкрегор в двух весовых категориях сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.



О лояльности

Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось. Докатились. Теперь, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования с комитетом по культуре. Как они, однако, взбеленились, получив донос от какого-то гаденыша! ... Я официально заявляю: я никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, то закрывайте меня по уголовке.

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев опубликовал видеообращение к властям Петербурга, в котором обвинил в лицемерии чиновников, отменивших его фестиваль и проводивших проверку его выступления. Поводом для резких высказываний Кинчева стали отмена первого рок-фестиваля KKkinchevFest, который должен был состояться в конце июня 2021 года, а также проверка чиновниками информации о проведении подпольных концертов «Алисы» на территории «Лендок» 9 и 10 июля.

