СМИ узнали о заявлении на регистрацию в России еще одной иностранной вакцины от COVID-19

Клинические исследования для последующей регистрации китайской антикоронавирусной вакцины V-01 фармкомпании Livzon Mabpharm Inc могут начаться в России, хотя пока препарат не получил ее в самом Китае.



Добровольцы уже участвуют в испытаниях «Конвидеции» китайской компании CanSino Biologics, сообщает «Коммерсант». До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал о том, что некоторые иностранные производители подали заявления на регистрацию своих разработок в РФ.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Пока ни одна из них не получила одобрение ВОЗ или европейского регулятора.

Фото: realnoevremya.ru

На днях о готовности сотрудничества с Россией сообщала компания Janssen, подразделение компании Johnson & Johnson и создатель вакцины от COVID-19. Она готова сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы поставлять вакцину в Россию и СНГ.

Маргарита Головатенко