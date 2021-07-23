День в истории: Пугачев в Казани, лампочка Ильича и первый автомобиль Ford в продаже

Чем примечательна дата 23 июля

Сегодня, 23 июля, в мире — День китов и дельфинов, в России — День дачника. В разные годы и столетия в эту дату: Россия по Прутскому договору обязалась вернуть Турции Азов и разрушить крепость Таганрог; крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань; в Бельгии учредили Международную федерацию гимнастики; в Египте произошел военный переворот; в СССР ввели в строй первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь»; в постперестроечной России заработал закон о Конституционном суде. В этот день родились русский поэт Петр Вяземский, итальянский композитор Франческо Чилеа, один из братьев-основателей кинокомпании Warner Brothers Альберт Уорнер, советский конструктор Владимир Климов, российский актер театра и кино Александр Кайдановский, английский музыкант, участник группы Depeche Mode Мартин Гор. Скончались первый царь из династии Романовых Михаил Федорович, русский живописец и архитектор Виктор Васнецов, 18-й президент США Улисс Симпсон Грант, советский переводчик Нора Галь. Подробнее о самых значимых событиях даты — в материале «Реального времени».

Пугачев взял Казань, просветитель Садри Максуди и подъем «Булгарии»

23 июля (12 июля по старому стилю) 1774 года двадцатитысячная армия Емельяна Пугачева ворвалась в Казань и учинила массовую резню и погромы. На следующий день повстанцы были выбиты из города царскими войсками под командованием полковника Ивана Михельсона (1755—1807). Под Казанью разыгралось одно из самых крупных сражений Крестьянской войны. Пугачев наносил удар с четырех сторон. Казань подожгли в 12 местах — начался пожар, один из крупнейших в истории города (уцелело лишь 810 домов, сгорел 2091, а также Гостиный двор и 28 церквей). Жители бежали в кремлевскую крепость, а бунтовщики начали грабить дома и церкви. Пугачев велел не трогать горожан и расправляться только с дворянами, оказавшими сопротивление. Через некоторое время, собрав новую армию, Пугачев все-таки захватил несколько городов. Но нашлись предатели, которые выдали его властям. Пугачева привезли в Москву и казнили на Болотной площади.

Ф. Мюллер. Штурм Пугачевым Казани. Фото: vsdn.ru

23 июля 1878 года в деревне Ташсу Казанского уезда Казанской губернии (ныне Высокогорский район Татарстана) в семье татарского муллы родился общественно-политический деятель Садри Максуди (Садретдин Низаметдин оглу/улы Максудов). Он учился в казанском медресе и Парижском университете. В 1906 году вернулся на родину, стал депутатом Государственной думы от Казанской губернии. Там он отстаивал политические, культурные и религиозные права мусульманских народов России, в том числе татар. В 1918 году стал председателем Милли Идарэ, органа национально-культурной автономии мусульман тюрко-татар Внутренней России и Сибири. Во время революции, после захвата территории Казанской и Уфимской губерний большевиками эмигрировал в Финляндию, а затем в Турцию. Был одним из основателей юридической школы в Анкаре.



Максуди сыграл важную роль в создании общества изучения турецкого языка и общества изучения турецкой истории. Трижды был членом турецкого парламента, в 1931—1935, 1935—1939 и 1950—1954 гг. Также был членом турецкой делегации в Лиге Наций. Садри Максуди умер 20 февраля 1957 года в Стамбуле. 7 декабря 2016 года в Казани, в сквере «Стамбул» открыли памятник ученому и политику Садри Максуди. Историк Миляуша Гайнанова на страницах «Реального времени» рассказывала подробности жизни татарского просветителя.

Фото: wikipedia.org

23 июля 1930 года завершился процесс упразднения кантонов (административно-территориальная единица, — прим. ред.) в ТАССР и образования на их месте новых административных районов. Первоначально республика делилась на 10 кантонов: Арский, Бугульминский, Буинский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Свияжский, Спасский, Тетюшский и Чистопольский. В 1921 году появились Агрызский,, Елабужский и Челнинский кантоны. Процесс их упразднения начался в 1924 году. До конца 1940-х годов число районов постепенно увеличивалось. По состоянию на 1948 год, территория Татарской АССР делилась уже на 70 районов и 3 города республиканского подчинения (Казань, Зеленодольск и Чистополь).

В начале 1950-х начал реализовываться проект областного деления Татарской АССР и Башкирской АССР. В 1962 году на территории Татарской АССР образовались две области: Казанская и Чистопольская. В 1953 году появилась Бугульминская область. Однако, после смерти Сталина проект свернули, и уже 30 апреля 1953 года все три области ТАССР были упразднены. После этого, до 1963 года, число районов стало уменьшаться, пока в конце 1963 года не началось восстановление упраздненных районов. Сейчас, в современном Татарстане, насчитывается 43 района и 14 городов республиканского значения.

Фото: Роман Хасаев

23 июля 2011 года на тот момент министр транспорта России Игорь Левитин отчитался о завершении операции по подъему «Булгарии». Теплоход перенаправили в затон «Кирельское», что в 12 км от места крушения. Подъем судна, лежавшего на дне Куйбышевского водохранилища на глубине 22 метров, из-за технических проблем занял больше времени, чем ожидалось. Первыми из-под воды показались мачты, антенны и капитанский мостик «Булгарии». Это произошло в пятницу, 22 июля. Еще несколько часов ушло на то, чтобы завести под днище судна дополнительные тросы, поскольку оно дало крен на нос из-за попавшего туда донного ила. Уже в субботу «Булгарию» отбуксировали двумя мощными кранами в мелководный Кирельский затон, глубина которого составляет 3-4 метра, для герметизации днища и иллюминаторов и откачки воды. Краны, поддерживавшие «Булгарию» на плаву, и сопровождавшие их суда преодолели около 11 километров.



Фото: Ринат Назметдинов

23 июля 2019 года в Казани началось строительство первых четырех станций второй линии метро — «Улица Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова». По последним данным, сдача метро в эксплуатацию сейчас запланирована на 2027 год. Сейчас мы можем предположить, как будут выглядеть будущие станции казанского метрополитена.



23 июля 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов предложил создать в Татарстане первую бондовую зону В2В2С для трансграничной интернет-торговли. Свою инициативу он направил главе Минфина России Антону Силуанову. Открытие таможенного склада в Казани перенесли на февраль 2021 года. 3 июля текущего года уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев на вопрос об открытии бондовой зоны ответил: «Это очень хороший проект, очень востребованный, мы очень сильно ждем».



И год назад, 23 июля 2020 года, стало известно об официальном переименовании «Национального культурного центра Казань». Постановление от 13 июля было опубликовано в сборнике документов мэрии. Теперь здание на берегу Казанки носит название «Музейный комплекс города Казани». В него переехала Национальная библиотека Татарстана и начала работу.



Фото: Максим Платонов

Патент на первую лампочку накаливания, пожар в палаточном лагере Хабаровска

Православные христиане празднуют перенесение ризы Иисуса Христа в Москву, произошедшее 23 июля 1625 года. Первый российский царь из династии Романовых Михаил Федорович был в хороших отношениях с персидским шахом Аббасом I Великим. Они нередко посылали друг к другу послов с подарками. В один день пришедший посол принес много подарков и посланий, среди них был драгоценный дар патриарху Филарету — риза Иисуса Христа, положенная в золотой ковчег, украшенный драгоценными камнями. В послании персидский шах рассказал, что риза Христова найдена во время завоевания Иверской страны (Грузии, — прим. ред.) в митрополичьей ризнице, где она была запечатана в одном из крестов. Для святыни отвели специальное место в великой соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы — на западной стороне, в правом углу, у изображения живоносного Гроба Христова. Событие перенесения честной ризы Господней произошло в марте, во время Великого поста, но ради великопостного времени празднование перенесения честной ризы Господней перенесено на 23 июля, так как непосредственно перед этим был торжественно коронован царь Михаил Федорович.

23 июля 1874 года русский изобретатель Александр Николаевич Лодыгин получил патент на свое изобретение — первую лампочку накаливания. Впервые он публично продемонстрировал, как в городской среде можно применять лампочки в 1873 году, в Петербурге. Спустя время там же, на Морской улице, ими осветили магазин Флорана. Лампочки проработали 2 месяца, что было большим успехом. Лодыгин запатентовал свое изобретение во многих странах: Австро-Венгрии, Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Франции, Великобритании, Швеции, Саксонии и даже в Индии и Австралии. Он основал компанию «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°». Интересно, что в нашей стране лампу накаливания чаще называли «лампочкой Ильича» — это понятие относилось к электрификации СССР, особенно в сельской местности.



Фото: wikipedia.org

23 июля 2021 года исполняется 36 лет с того дня, как на боевое дежурство поставили грунтовые мобильные межконтинентальные ракеты «Тополь». Это произошло под Йошкар-Олой на месте дислокации ракет РТ-2П. Разрабатывать новый стратегический ракетный комплекс на базе твердотопливной ракеты РТ-2П начали в Московском институте теплотехники еще в 1975 году. Испытания продолжались до декабря 1987 года и проводились в два этапа.

В ночь на 23 июля 2019 года в Хабаровском крае на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар в палаточном лагере. Из 26 палаток сгорели 20, площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов. В декабре 2020 года Солнечный районный суд Хабаровского края начал рассмотрение дела. По нему проходят 26 потерпевших и пять представителей. Само дело насчитывает 75 томов.

Фото: voda.org.ru

Всемирный день китов, первый автомобиль Ford

23 июля в мире отмечают День китов. Этот праздник учредили в 1986 году. Тогда Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел, после 200 лет беспощадного истребления млекопитающих. Запрет действует и поныне. Однако сегодняшний день считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих. Ежегодно 23 июля различные природоохранные организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность или исчезновение.

23 июля 1903 года, спустя месяц после образования корпорации Ford Motor Company, она выпустила в продажу свой первый автомобиль — Ford Model A. В этот же день его купил доктор Эрнст Пфеннинг из Чикаго, штат Иллинойс. Автомобиль представлял собой двухместную коляску или четырехместную модель с возможностью накрывать верх. Силовая установка выдавала 8 л. с. (6 кВт), на машине стояла 3-ступенчатая планетарная передача, вес автомобиля был 1 240 фунтов (562 кг), и он мог развивать скорость в 45 миль/ч (72 км/ч). Машина продавалась за $750 (по нынешним временам это примерно $17,9 тыс., или более 1,3 млн рублей).

Фото: wikipedia.org

В Египте ежегодно 23 июля отмечают День революции 1952 года. Этот государственный праздник посвящается годовщине так называемой Июльской революции, которая произошла в Египте. В ночь на 23 июля группа патриотически настроенных военных, членов тайной организации «Свободные офицеры», во главе с Гамаль Абдель Насером осуществила революционный переворот и свергла феодально-монархический режим короля Фарука (King Farouk). 26 июля низложенный монарх отрекся от престола и покинул страну. Власть перешла к Совету руководства революцией (СРР). Результатом этой революции стал подъем национально-освободительного движения в стране, что привело в итоге к независимости Египта.