В Казани отложили открытие таможенного склада в формате бондовой зоны

Открытие таможенного склада в Казани в рамках бондовой зоны перенесено на февраль 2021 года. Об этом объявил заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

Изначально таможенный склад должен был начать свою работу с 1 ноября. Срок пришлось сдвинуть, однако, по словам Скатина, процесс запуска идет «в хорошем темпе».

«Мы ожидаем завершения процесса подготовки постановления правительства и приказа Минфина об особенностях операций на таможенных складах, по этому треку проект движется в сроках, обозначенных в обсуждении на совещании в правительстве — готовность к открытию не позднее февраля 2021 года», — передает его слова ТАСС.

Сейчас идет активный процесс интеграции IT-систем компании и ФТС и согласование контрактов с поставщиками.

Напомним, что в Татарстане на площади 100 га создается крупный логистический узел для федеральных компаний.

