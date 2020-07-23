Новости общества

10:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

НКЦ в Казани официально переименовали

09:55, 23.07.2020
НКЦ в Казани официально переименовали
Фото: google.ru/maps

В Казани официально переименовали «Национальный культурный центр Казань». Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Теперь здание на берегу Казанки носит название «Музейный комплекс города Казани». Руководителем комплекса назначен член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению Луиза Космылина.

В течение месяца Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани должен утвердить в новой редакции устав «Музейного комплекса города Казани».

Ранее Минстрой Татарстана назвал дату окончания реконструкции НКЦ «Казань».

ОбществоИнфраструктураИсторияКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также