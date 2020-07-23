НКЦ в Казани официально переименовали
В Казани официально переименовали «Национальный культурный центр Казань». Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.
Теперь здание на берегу Казанки носит название «Музейный комплекс города Казани». Руководителем комплекса назначен член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению Луиза Космылина.
В течение месяца Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани должен утвердить в новой редакции устав «Музейного комплекса города Казани».
Ранее Минстрой Татарстана назвал дату окончания реконструкции НКЦ «Казань».
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