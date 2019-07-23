В Казани начали строить первые четыре станции второй линии метро

В Казани началось строительство первых четырех станций второй линии метро — «Улица Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».



— На станции «Академика Сахарова» работы идут полным ходом, — сообщил «Реальному времени» руководитель МУП «Казметрострой» Марат Рахимов. — На днях будем там бетонировать лоток — готовим ложе для монтажа тоннелепроходческого комплекса, и уже в этом году начнем проходку. На заводе лежат почти 700 готовых колец для тоннеля, их изготовление продолжается. Второй день, как начались подготовительные работы на станции «100 лет ТАССР» — на улице Ломжинской. Там предстоит вынос коммуникаций, в частности — газопровода.

Напомним, ранее сообщалось, что в материалах к проекту нового генплана Казани разработчики обозначили более 20 мест, где планируется построить новые станции метро. Согласно карте, в Казани предполагается построить 26 станций.

