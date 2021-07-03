Бизнес-омбудсмен Татарстана: давление на предпринимателей падает

В Татарстане облегчили административное давление на бизнес, меньше стало уголовных преследований и больше продавцов на маркетплейсах

Фото: Максим Платонов

«Можете представить, еженедельно руководство прокуратуры принимает жалобы предпринимателей отдельно взятого района? Антя, Балтаси… — до 4 часов может длится каждый прием», — рассказывал вчера уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев о том, как исполняет задачу по защите бизнеса от необоснованного вмешательства надзорных органов. Впрочем, бизнес-омбудсмен больше нацелен не на борьбу с властью, а на выстраивание комфортной среды с выходом на маркетплейсы и привлечением новых логических операторов. Так, Абдулганиев похвастался тем, что датский грузоперевозчик морских грузов Maersk проявил интерес к Свияжскому мультимодальному комплексу. Не забыли и о проекте открытия бондовой зоны.

Количество проверок бизнеса упало в 5 раз за 5 лет

За время пандемии административное давление на бизнес в Татарстане начало заметно снижаться. Если в прошлом году, в острую фазу пандемии, количество жалоб предпринимателей взлетело до 17 тысяч, то сейчас «нервный синдром» удалось «сбить». С начала года от бизнесменов поступило только 1960 обращений. Об этом рассказывал в пятницу журналистам бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев. Он считает, что стабилизировать отношения между бизнесом и надзорными органами удалось благодаря переходу на каналы прямой коммуникации, которые были открыты через всевозможные месседжеры. Предприниматели стали получать оперативную информацию от властей через телеграм-каналы — а там чего только-нет: и разъяснения по налоговым изменениям, и комментарии к ограничительным «протиководным» мерам, и многое другое. Абдулганиев с гордостью рассказывал: после того, как опубликовали в Телеграме комментарии к новым федеральным постановлениям, их начали скачивать аж сразу в 27 регионах.

— Нормотворчество у нас работает активно — что ни день, то новое постановление. Объяснить словами порой сложно, поэтому наши специалисты создают схемы, как избежать нежелательных последствий. Самая популярная тема — налоговые решения. Как только вывешиваем блок-схему — сразу скачивают в 27 регионах, — похвастал омбудсмен.

Вместе с тем был взят тренд на сокращение проверок. Так, общее количество плановых проверок за 5 лет упало в 5 раз, внеплановых проверок в 3 раза — до 12 тысяч.

— Скажете, что давление растет? Нам надзорные органы докладывают: отклоняется до 60% проверок из-за отсутствия оснований, — сообщил он.

Если в прошлом году, в острую фазу пандемии, количество жалоб предпринимателей взлетело до 17 тысяч, то сейчас «нервный синдром» удалось «сбить». Фото: Максим Платонов

«Еще не закончился прием, как сразу звонит глава района»

Сохранилась практика ведения совместного приема прокуратуры РТ и омбудсмена. Так, в последний раз на него пришли 17 предпринимателей из разных районов Татарстана.

— 4 часа длился прием, — вспомнил Фарид Абдулганиев. — Вопросы непростые, если люди дошли до прокурора РТ. Еще не закончился прием, как сразу звонит глава района и говорит — решим! А мы спрашиваем — куда вы раньше смотрели? Ведь местные власти в первую очередь должны способствовать бизнесу.

Получают защиту и предприниматели, подвергшиеся уголовному преследованию. По словам Фарида Абдулганиева, помощь оказывают тем, кто сам общаемся. На условиях pro bono привлекают практикующих адвокатов. В СИЗО они встречаются с заключенными предпринимателями. В этом году в аппарат омбудсмена поступило 11 обращений. Из них 5 находятся на выходе, по семи предпринимателям ведется защита.

— Надо УФСИН сказать спасибо, что нам дают свободный доступ, всегда идем на зеленый свет, — поблагодарил Абдулганиев.

На пресс-конференции он прокомментировал решение руководства ОЭЗ «Алабуга» сделать обязательным вакцинацию. По его мнению, каждый руководитель вправе принимать такие решения, так как он отвечает за безопасность коллектива.

— На местах мы следим, чтобы перегибов не было. У нас не было жалоб ни от трудовых коллективов, ни от предпринимателей,— сказал он. Как бизнес-омбудсмен он поддерживает общенациональную прививочную кампанию и рекомендует вакцинироваться своему коллективу. По его словам, лично он сам безболезненно перенес две положенные прививки, причем давно — закончил вакцинацию 5 марта.



Абдулганиев выразил смелые прогнозы о том, что выручка предпринимателей Татарстана на маркетплейсах в этом году увеличится в 4 раза — до 14 млрд руб. Фото: Максим Платонов

Большие перспективы бизнеса омбудсмен связывает с электронной торговлей. Абдулганиев выразил смелые прогнозы о том, что выручка предпринимателей Татарстана на маркетплейсах в этом году увеличится в 4 раза — до 14 млрд руб. Самая популярная платформа для татарстансктих продавцов — Wildberries.

По статистике, на конец мая на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, eBay, KazanExpress) активно торговали более 6,6 тыс. предпринимателей региона. С начала года их стало больше аж на 61% — пандемия все-таки сделала свое дело, приучив татарстанцев покупать вещи и продукты онлайн.

Maersk откроет представительство в Татарстане, хотя моря здесь нет

Одним из логистических партнеров республики может стать крупный международный перевозчик Maersk — компания с головным офисом в Дании. 30 июня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель «Maersk Восточная Европа» Жолт Катона подписали соглашение о намерениях по развитию международных контейнерных перевозок на территории республики.

В фокусе интереса — Свияжский мультимодальный логистический комплекс, построенный в 2015 году. Его «сватали» многим, но ни одна из компаний не сказала «нет», и не сказала «да».

— Сейчас я не скажу, будут ли его брать в аренду или в концессию. Они сами смотрят, как это лучше сделать. Они сказали так: если 8 тысяч контейнеров в год будет, то это нижняя граница чтобы рассматривали этот регион. Мы обзвонили компаний из топ-20, и выяснилось, что у нас уже 22 тысячи контейнеров. Как с МВЦ будут работать — рано говорить, важно, что их заинтересовала эта площадка, — рассказывал Абдулганиев.

30 июня президент РТ Рустам Минниханов и руководитель «Maersk Восточная Европа» Жолт Катона подписали соглашение о намерениях по развитию международных контейнерных перевозок на территории республики. Фото tatarstan.ru

По словам бизнес-омбудсмена, есть в Свияжском комплексе и причальная станка, и железнодорожные подъезды, и автодорога — казалось бы, что еще желать?

Сейчас у датской компании меняется подход к работе: раньше они привозили контейнеры из порта в порт, и дальше была уже не их ответственность. А сейчас доставка идет до последней мили — или прямо на завод, или до тупика.

— Они идут дальше, их эта площадка заинтересовала, но какое будет решение, как дальше будет выстроены отношения и на каких условиях — это еще нам предстоит отработать. Самое главное первый шаг сделан. Вообще, это портовый перевозчик, и то, что он открывает представительство в Татарстане, хотя моря у нас нет — это показатель серьезности их намерений! — сказал Абдулганиев.

И о бондовой зоне, которая должна была запуститься еще 1 ноября, не забыли.

— Это очень хороший проект, очень востребованный, мы очень сильно ждем, — горячо говорил бизнес-омбудсмен.