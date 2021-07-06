На проектирование электросетей для новой ветки казанского метро потратят 100 миллионов

Фото: Олег Тихонов

Еще 100 млн на проект метро

Главстрой Татарстана начал поиск подрядчика, который займется разработкой новой части рабочей документации для строящейся сейчас первой части второй линии Казанского метрополитена. Эта часть, напомним, пройдет от станции «Улица Фучика» до станции «Улица Академика Сахарова», длина отрезка составит 5,75 км. На разработку документации выделено 100 млн рублей.

Эта часть проекта второй ветки по большому счету связана с линиями электроснабжения — в объем работ заложены кабельные линии постоянного и временного электроснабжения на станциях «Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР». На последней станции первого этапа, «Улице Академика Сахарова», масштабы проектирования более обширные — включены и вентиляционные коммуникации, и технические помещения, и наземные павильоны.

Сумма проекта выглядит внушительной, однако она в шесть раз меньше суммы тендера на первую часть документации — его проводили еще в 2015 году, выиграл его «Татинвестгражданпроект». Проходку перегонных тоннелей новой линии начали в апреле 2019 года, работами занимается бессменное в этом вопросе АО «Казметрострой».

Как могут выглядеть станции

Тем временем уже можно предположить, как могут в будущем выглядеть новые станции метро. В начале этого года прошел конкурс на создание архитектурных концепций интерьеров общественных зон, эскизы работ опубликовали в конце марта. По ним можно сделать вывод: станцию «Улица Академика Сахарова» предлагают оформить мотивами городов будущего, станцию «10-й микрорайон» могут посвятить теме родного дома, на станции «Улица Юлиуса Фучика» авторы уделяют внимание теме семьи и дружбы.

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Долгое строительство



Сдача казанского метро в эксплуатацию сейчас запланирована на 2027 год, причем о сдвиге этих сроков стало известно в мае 2020-го. Год спустя, когда проект участка одобряла Главгосэкспертиза, подтвердилось: запуска линии следует ждать через шесть лет.

В этом году руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова подчеркивала: прогнозировать конкретные сроки сдачи метро почти бессмысленно. «Этот процесс (строительство метро, — прим. ред.) достаточно долгий и дорогостоящий. И я еще не помню, чтобы хоть одна станция метро была построена в те изначально установленные сроки, которые проговаривались в начале строительства. Я думаю, что сам застройщик, который ведет работу, не возьмется обозначить», — говорила она.

Надо отметить, что в процессе метростроительства случались и непредвиденные задержки. Так, 21 сентября 2020-го строительство метро приостанавливал Ростехнадзор: его сотрудники выявили, что строительно-монтажные работы продолжаются без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов. Через суд ведомство добилось приостановки работ на 60 суток, но, как выяснило «Реальное время», тогда метростроители смогли добиться досрочного снятия ограничений, оперативно устранив недостатки. Уже к 1 октября метростроители получили право возобновить работы — то есть запрет не продержался и десяти дней.

5G и беспилотные поезда

В «основной» ветке метро тем временем работают над внедрением новых технологий. Так, еще в октябре на уровне руководства республики была достигнута договоренность с АО «Трансмашхолдинг» о переводе казанского метро на беспилотную систему движения. В ноябре в ОЭЗ «Иннополис» появился резидент «РэйлНекст», который занялся разработкой комплексной системы по организации беспилотного движения в метро Казани (компания является дочкой кипрской Ctrl2Go — на сайте «Трансмашхолдинга» упоминается как связанная компания).

В мае этого года заместитель генерального директора по общим вопросам МУП «Метроэлектротранс» Ренат Залялов сообщил, что в Казани будут внедрять системы «умного» метро, причем уже на первой ветке. Вскоре стало известно, что в казанском метро тестируют сеть 5G — первую для метро по всей России. Максимальная скорость интернета составляет 3800 Мбит/c. Для рядовых пользователей метро это в общем-то ничего не меняет — в широком обороте в России гаджеты с поддержкой 5G почти не представлены. Однако подобные скорости активно используются в технологиях «интернета вещей», к которым условно можно отнести и беспилотное метро.

Добавим, что, по данным исследования «ПромРейтинг», 48,4% жителей Казани считают, что беспилотное метро не безопаснее метро с машинистами.

Александр Артемьев