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В Татарстане почтили память погибших на теплоходе «Булгария» — видео

00:23, 11.07.2021
В Татарстане почтили память погибших на теплоходе «Булгария» — видео
Фото: Роман Хасаев

В Татарстане почтили память погибших при крушении теплохода «Булгария», которое произошло 10 июля 2011 года. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В ходе памятного мероприятия участники зачитали имена и фамилии погибших. Затем прозвучала минута молчания, прошла церемония возложения цветов к мемориалу. В воду опустили поминальный венок.

«Реальное время» рассказывало о том, что чувствуют близкие жертв кораблекрушения сегодня, кто и как расплатился с ними за неоплатную потерю.

Общество Татарстан
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