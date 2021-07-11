В Татарстане почтили память погибших на теплоходе «Булгария» — видео
В Татарстане почтили память погибших при крушении теплохода «Булгария», которое произошло 10 июля 2011 года. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В ходе памятного мероприятия участники зачитали имена и фамилии погибших. Затем прозвучала минута молчания, прошла церемония возложения цветов к мемориалу. В воду опустили поминальный венок.
«Реальное время» рассказывало о том, что чувствуют близкие жертв кораблекрушения сегодня, кто и как расплатился с ними за неоплатную потерю.
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