В девяти детских лагерях Татарстана нашли нарушение антиковидных мер

Фото: Максим Платонов (архив)

В детских лагерях Татарстана за минувшие сутки выявили нарушения антиковидных мер. Среди них несоблюдение масочного режима и неправильное применение дезинфицирующих средств, сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Летняя оздоровительная кампания в республике продолжается. Работает 113 учреждений, из них 100 загородных лагерей и 13 палаточных лагерей. В них находятся 16 296 детей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Все лагеря в Татарстане работают по антиковидному режиму, напомнила Авдонина.

В конце мая министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов сообщил, что в Татарстане летом в лагерях отдохнут более 183 тыс. детей и подростков. В республике будет работать более 1,6 тыс. детских лагерей. В них смогут отдохнуть более половины детей Татарстана.

По состоянию на 25 июня, в республике персонал загородных лагерей был вакцинирован от коронавируса на 38%. Заболевших среди работников и детей не выявили.