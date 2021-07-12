Количество бизнесов на продажу в Казани выросло на треть
Какие предприниматели в татарстанской столице хуже всех пережили коронакризис
Казань оказалась в общем тренде с Россией — в условиях пандемии коронавируса количество предпринимателей, решивших продать свое дело, выросло на треть. В татарстанской столице за год таких предложений стало на 35% больше, как и в среднем по России. А вот в Уфе, Самаре и Воронеже коронакризис пережили еще сложнее — здесь число готовых бизнесов на продажу практически удвоилось, и продавали в основном гостиницы, офисы и объекты индустрии развлечения. Как обстоят дела на казанском рынке и от каких заведений торопятся избавиться наши бизнесмены, выясняло «Реальное время».
Гостиниц продают меньше
Готовых бизнесов на продажу на данный момент в Казани на 35% больше, чем годом ранее: 706 предложений против 520 на одном из крупнейших сайтов бесплатных объявлений. Как и в прошлом июле, реализуются в основном заведения сферы обслуживания населения. Однако в отдельных сегментах наблюдается положительная динамика.
Так, коллективных средств размещения или гостиниц продают уже меньше, чем прошлым летом. В категории «готовый бизнес» всего семь лотов. Президент Ассоциации отельеров Гульнара Сафина пояснила, что в прошлом июле отрасли было сложнее оправиться после антиковидных ограничений и последствий коронакризиса. Тогда отельеры только «выходили из всей этой ситуации» и были в числе наиболее пострадавших бизнесменов:
Сейчас загрузка (и выручка), по словам Гульнары Сафиной, возвращается к показателям 2019 года — порядка 60%, однако говорить о решении проблемы еще рано: «Мы более-менее почувствовали стабильность, но началась третья волна. А у нас почему-то рассадником болезни считают не аэропорты, метро и прочий транспорт, а рестораны и отели». Тем не менее говорить о массовой продаже отелей не приходится, уверяет она:
— Некоторые объекты годами висят на продаже. Это могут быть какие-то непрофильные активы, и в случае предложения хорошей цены их готовы продать. Этот бизнес довольно трудный в продаже. Сам по себе гостиничный бизнес низкомаржинальный: рентабельность на уровне 3—5 процентов.
«У многих к накопленным долгам сгенерировались новые»
В сфере общепита обратная тенденция — готовых бизнесов на продажу в этой категории на 25,6% больше, чем годом ранее. Продают 93 заведения против 74. Как пояснила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров г. Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова, рост отчасти закономерен:
По ее словам, бизнес общественного питания не является высокомаржинальным. На сегодняшний день средняя норма прибыли (рентабельность) — 10—12%: у одних она 5—6%, у других — 15—18%. И при этом продолжается рост цен на сырье:
— Но мы не повышаем цены, потому что можем полностью потерять покупательский спрос. В связи с этим бизнес в сфере общественного питания на сегодняшний день, наверное, не такой инвестиционно привлекательный и, помимо этого, он технологически очень сложный.
Самыми рентабельными в общепите, по мнению Шарафутдиновой, остаются сетевые проекты фастфуда: «Чем больше сеть, тем больше есть возможностей оптимизировать процессы (логистика, запасы, фабрика-кухня) и тем самым повысить свою доходность».
|Сфера
|Вид
|07.07.2021
|10.07.2020
|Общепит
|бар
|8
|4
|Общепит
|вендинг
|9
|4
|Общепит
|доставка
|5
|2
|Общепит
|ищут инвестора
|3
|-
|Общепит
|кафе
|14
|17
|Общепит
|кофейня
|9
|8
|Общепит
|прочее
|3
|4
|Общепит
|пекарня
|12
|6
|Общепит
|пиццерия
|1
|-
|Общепит
|ресторан
|3
|5
|Общепит
|столовая
|4
|1
|Общепит
|суши
|4
|1
|Общепит
|фастфуд
|5
|3
|Общепит
|франшиза
|3
|1
|Общепит
|шаурма
|10
|8
|Общепит
|банкетный зал
|-
|2
|Общепит
|блинная
|-
|2
|Общепит
|кальянная
|-
|5
|Общепит
|караоке
|-
|1
|Общепит
|ВСЕГО
|93
|74
«Настроенный бизнес никто не продаст»
Отчасти согласен с этим и гендиректор АН «Реагентство» Юрий Чикиров. Он отметил, что любой бизнес зависит от внешних факторов и сейчас судьба любого предприятия зависит от того, как его владелец справится с вызовами пандемии:
По мнению эксперта, спрос отдельных отраслей видоизменился по арендным площадям. Общепит не пользуется популярностью, рестораны ужимаются или продаются. «Есть пример, когда открылись немножко не вовремя, в начале первой волны пандемии, сейчас продают бизнес. Причем позиционируют, что у них все налажено, все хорошо. «Почему продаете?» — «Не получается договориться с собственником». Там очень много внутренних факторов, которые надо анализировать», — подчеркнул он.
Если говорить о сфере услуг, по мнению Чикирова, здесь часто ищут профессионалов: «К специалисту идут всегда, даже в пандемию. Эта сфера одна из стрессоустойчивых. Кадры решают все». На коне сейчас также все частные организации, что связаны с медициной и проводят платные тестирования, анализы.
|Сфера
|Вид
|07.07.2021
|10.07.2020
|Сфера услуг
|web
|2
|1
|Сфера услуг
|авто
|25
|21
|Сфера услуг
|аренда
|7
|5
|Сфера услуг
|ателье
|3
|2
|Сфера услуг
|для детей
|16
|22
|Сфера услуг
|ищут инвестора
|37
|14
|Сфера услуг
|клининг
|2
|-
|Сфера услуг
|копицентр
|5
|2
|Сфера услуг
|салоны красоты
|40
|42
|Сфера услуг
|КСР (гостиницы)
|7
|9
|Сфера услуг
|логистика
|2
|3
|Сфера услуг
|массаж
|4
|1
|Сфера услуг
|медицина
|6
|10
|Сфера услуг
|прочее
|13
|8
|Сфера услуг
|на персонале
|4
|2
|Сфера услуг
|нефтегаз
|1
|-
|Сфера услуг
|обучение
|6
|7
|Сфера услуг
|парикмахерская
|3
|8
|Сфера услуг
|прачечная
|1
|-
|Сфера услуг
|прокат
|2
|1
|Сфера услуг
|развлечения
|2
|-
|Сфера услуг
|реклама
|1
|6
|Сфера услуг
|ремонт
|5
|1
|Сфера услуг
|спа
|3
|5
|Сфера услуг
|спецоборудование
|3
|-
|Сфера услуг
|фитнес
|3
|2
|Сфера услуг
|страхование
|3
|1
|Сфера услуг
|строительство
|3
|1
|Сфера услуг
|финансы
|-
|1
|Сфера услуг
|фотостудия
|-
|2
|Сфера услуг
|франшиза
|11
|8
|Сфера услуг
|химчистка
|1
|-
|Сфера услуг
|охрана
|-
|1
|Сфера услуг
|юруслуги
|1
|-
|Сфера услуг
|ВСЕГО
|222
|186
— Это Клондайк. Есть заявки на приобретение очень дорогих объектов. Некоторые переориентируют свои активы в открытие поликлиник, медицинских центров, — отметил Чикиров.
Из негативных тенденций эксперт выделил активизацию создателей финансовых пирамид. На волне кризиса слишком многие становятся их жертвами.
В заключение собеседник издания напомнил любимое выражение «наших больших людей»: «Если вы не IT-компания, то вы мертвая компания». Те, кто не перестроился, будут постепенно уходить с рынка. А настроенный бизнес никто не продаст. Должно быть серьезное основание для продажи», — резюмировал он.
|Сфера
|Вид
|07.07.2021
|10.07.2020
|Торговля
|авто
|6
|3
|Торговля
|гаджеты
|6
|2
|Торговля
|двери
|2
|-
|Торговля
|для детей
|8
|3
|Торговля
|ищут инвестора
|6
|1
|Торговля
|кальян. маг.
|3
|-
|Торговля
|канцтовары
|1
|1
|Торговля
|косметика
|2
|-
|Торговля
|мебель
|1
|2
|Торговля
|прочее
|33
|16
|Торговля
|одежда
|14
|7
|Торговля
|парфюм
|1
|1
|Торговля
|портьеры
|1
|1
|Торговля
|продовольствие
|31
|30
|Торговля
|стройматериалы
|5
|5
|Торговля
|сувениры
|3
|1
|Торговля
|франшиза
|10
|2
|Торговля
|хозяйственный
|6
|-
|Торговля
|цветы
|7
|6
|Торговля
|электоинструменты
|1
|1
|Торговля
|ВСЕГО
|147
|82
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