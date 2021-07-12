Количество бизнесов на продажу в Казани выросло на треть

Какие предприниматели в татарстанской столице хуже всех пережили коронакризис

Фото: Олег Тихонов

Казань оказалась в общем тренде с Россией — в условиях пандемии коронавируса количество предпринимателей, решивших продать свое дело, выросло на треть. В татарстанской столице за год таких предложений стало на 35% больше, как и в среднем по России. А вот в Уфе, Самаре и Воронеже коронакризис пережили еще сложнее — здесь число готовых бизнесов на продажу практически удвоилось, и продавали в основном гостиницы, офисы и объекты индустрии развлечения. Как обстоят дела на казанском рынке и от каких заведений торопятся избавиться наши бизнесмены, выясняло «Реальное время».

Гостиниц продают меньше

Готовых бизнесов на продажу на данный момент в Казани на 35% больше, чем годом ранее: 706 предложений против 520 на одном из крупнейших сайтов бесплатных объявлений. Как и в прошлом июле, реализуются в основном заведения сферы обслуживания населения. Однако в отдельных сегментах наблюдается положительная динамика.

Так, коллективных средств размещения или гостиниц продают уже меньше, чем прошлым летом. В категории «готовый бизнес» всего семь лотов. Президент Ассоциации отельеров Гульнара Сафина пояснила, что в прошлом июле отрасли было сложнее оправиться после антиковидных ограничений и последствий коронакризиса. Тогда отельеры только «выходили из всей этой ситуации» и были в числе наиболее пострадавших бизнесменов:

— Поддержка была только на федеральном уровне. На местном уровне ничего не было, не было отмены налогов. В тот период была очень низкая загрузка гостиниц: 20—30% максимум. Такой уровень загрузки — на грани рентабельности. Я предполагаю, что в тех условиях и были приняты решения некоторыми собственниками бизнеса о его продаже.

Сейчас загрузка (и выручка), по словам Гульнары Сафиной, возвращается к показателям 2019 года — порядка 60%, однако говорить о решении проблемы еще рано: «Мы более-менее почувствовали стабильность, но началась третья волна. А у нас почему-то рассадником болезни считают не аэропорты, метро и прочий транспорт, а рестораны и отели». Тем не менее говорить о массовой продаже отелей не приходится, уверяет она:

— Некоторые объекты годами висят на продаже. Это могут быть какие-то непрофильные активы, и в случае предложения хорошей цены их готовы продать. Этот бизнес довольно трудный в продаже. Сам по себе гостиничный бизнес низкомаржинальный: рентабельность на уровне 3—5 процентов.

«У многих к накопленным долгам сгенерировались новые»

В сфере общепита обратная тенденция — готовых бизнесов на продажу в этой категории на 25,6% больше, чем годом ранее. Продают 93 заведения против 74. Как пояснила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров г. Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова, рост отчасти закономерен:

— Мы пережили локдаун, предприятия входили в долги в надежде, что их покроют. В ноябре была вторая волна коронавируса, снова начались проблемы. Новогодние праздники мы две недели отработали и ушли в «низкий» сезон. У многих к уже накопленным долгам сгенерировались новые. И такая ситуация, когда нет ни «подушки», ни возможности перекредитовываться, подталкивает предпринимателей к продаже бизнеса.

По ее словам, бизнес общественного питания не является высокомаржинальным. На сегодняшний день средняя норма прибыли (рентабельность) — 10—12%: у одних она 5—6%, у других — 15—18%. И при этом продолжается рост цен на сырье:

— Но мы не повышаем цены, потому что можем полностью потерять покупательский спрос. В связи с этим бизнес в сфере общественного питания на сегодняшний день, наверное, не такой инвестиционно привлекательный и, помимо этого, он технологически очень сложный.

Самыми рентабельными в общепите, по мнению Шарафутдиновой, остаются сетевые проекты фастфуда: «Чем больше сеть, тем больше есть возможностей оптимизировать процессы (логистика, запасы, фабрика-кухня) и тем самым повысить свою доходность».

Продажа бизнеса (общепит), июль 2021 года

Сфера Вид 07.07.2021 10.07.2020 Общепит бар 8 4 Общепит вендинг 9 4 Общепит доставка 5 2 Общепит ищут инвестора 3 - Общепит кафе 14 17 Общепит кофейня 9 8 Общепит прочее 3 4 Общепит пекарня 12 6 Общепит пиццерия 1 - Общепит ресторан 3 5 Общепит столовая 4 1 Общепит суши 4 1 Общепит фастфуд 5 3 Общепит франшиза 3 1 Общепит шаурма 10 8 Общепит банкетный зал - 2 Общепит блинная - 2 Общепит кальянная - 5 Общепит караоке - 1 Общепит ВСЕГО 93 74

«Настроенный бизнес никто не продаст»

Отчасти согласен с этим и гендиректор АН «Реагентство» Юрий Чикиров. Он отметил, что любой бизнес зависит от внешних факторов и сейчас судьба любого предприятия зависит от того, как его владелец справится с вызовами пандемии:

— Могу с уверенностью сказать, что сейчас не время» общепита, от слова «совсем». Сейчас стало все жестче, менее прогнозируемо. Те, кто смог перестроиться после локдауна, те перестроились, а кто не смог, начинают выходить из своих бизнесов. Обычно хорошая корова нужна самому. Всегда надо внимательно смотреть, почему продают — причину продажи анализировать.

По мнению эксперта, спрос отдельных отраслей видоизменился по арендным площадям. Общепит не пользуется популярностью, рестораны ужимаются или продаются. «Есть пример, когда открылись немножко не вовремя, в начале первой волны пандемии, сейчас продают бизнес. Причем позиционируют, что у них все налажено, все хорошо. «Почему продаете?» — «Не получается договориться с собственником». Там очень много внутренних факторов, которые надо анализировать», — подчеркнул он.

Если говорить о сфере услуг, по мнению Чикирова, здесь часто ищут профессионалов: «К специалисту идут всегда, даже в пандемию. Эта сфера одна из стрессоустойчивых. Кадры решают все». На коне сейчас также все частные организации, что связаны с медициной и проводят платные тестирования, анализы.

Продажа бизнеса (сфера услуг), июль 2021 года

Сфера Вид 07.07.2021 10.07.2020 Сфера услуг web 2 1 Сфера услуг авто 25 21 Сфера услуг аренда 7 5 Сфера услуг ателье 3 2 Сфера услуг для детей 16 22 Сфера услуг ищут инвестора 37 14 Сфера услуг клининг 2 - Сфера услуг копицентр 5 2 Сфера услуг салоны красоты 40 42 Сфера услуг КСР (гостиницы) 7 9 Сфера услуг логистика 2 3 Сфера услуг массаж 4 1 Сфера услуг медицина 6 10 Сфера услуг прочее 13 8 Сфера услуг на персонале 4 2 Сфера услуг нефтегаз 1 - Сфера услуг обучение 6 7 Сфера услуг парикмахерская 3 8 Сфера услуг прачечная 1 - Сфера услуг прокат 2 1 Сфера услуг развлечения 2 - Сфера услуг реклама 1 6 Сфера услуг ремонт 5 1 Сфера услуг спа 3 5 Сфера услуг спецоборудование 3 - Сфера услуг фитнес 3 2 Сфера услуг страхование 3 1 Сфера услуг строительство 3 1 Сфера услуг финансы - 1 Сфера услуг фотостудия - 2 Сфера услуг франшиза 11 8 Сфера услуг химчистка 1 - Сфера услуг охрана - 1 Сфера услуг юруслуги 1 - Сфера услуг ВСЕГО 222 186

— Это Клондайк. Есть заявки на приобретение очень дорогих объектов. Некоторые переориентируют свои активы в открытие поликлиник, медицинских центров, — отметил Чикиров.

Из негативных тенденций эксперт выделил активизацию создателей финансовых пирамид. На волне кризиса слишком многие становятся их жертвами.

В заключение собеседник издания напомнил любимое выражение «наших больших людей»: «Если вы не IT-компания, то вы мертвая компания». Те, кто не перестроился, будут постепенно уходить с рынка. А настроенный бизнес никто не продаст. Должно быть серьезное основание для продажи», — резюмировал он.

Продажа бизнеса (торговля), июль 2021 года

Сфера Вид 07.07.2021 10.07.2020 Торговля авто 6 3 Торговля гаджеты 6 2 Торговля двери 2 - Торговля для детей 8 3 Торговля ищут инвестора 6 1 Торговля кальян. маг. 3 - Торговля канцтовары 1 1 Торговля косметика 2 - Торговля мебель 1 2 Торговля прочее 33 16 Торговля одежда 14 7 Торговля парфюм 1 1 Торговля портьеры 1 1 Торговля продовольствие 31 30 Торговля стройматериалы 5 5 Торговля сувениры 3 1 Торговля франшиза 10 2 Торговля хозяйственный 6 - Торговля цветы 7 6 Торговля электоинструменты 1 1 Торговля ВСЕГО 147 82