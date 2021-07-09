День в истории: Успенский собор в списке ЮНЕСКО, Екатерина II у власти и первая телефонная компания

Чем примечательна дата 9 июля

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 9 июля, — дата, вошедшая в историю многими событиями. В Татарстане, например, ее запомнят, как день, когда свияжский Успенский собор вошел в список памятников ЮНЕСКО. В России в этот день произошел дворцовый переворот, в результате которого на престол взошла Екатерина II, а последний император Николай II манифестом распустил первую Госдуму. В мире появилась первая телефонная компания, в США признали права чернокожего населения, в Англии провели первый теннисный турнир. 9 июля родились русский меценат Николай Шереметьев, американский антрополог Франц Боас, Герой Советского Союза Валий Хазиев, советский географ и геоморфолог Андрей Капица. Скончались итальянский ученый Амедео Авогадро, 12-й президент США Закари Тейлор, русский скульптор Марк Антокольский, советский писатель Леонид Пантелеев, народный артист СССР Бруно Фрейндлих, художник Илья Глазунов, четырехкратный олимпийский чемпион Евгений Гришин, музыкант Сергей Курехин. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Успенский собор в списке ЮНЕСКО, Мишустин в Иннополисе

В 1925 году в селе Уют Сабинского района родился Герой Советского Союза Валий Хазиев. 25 июня 1944 года, во время службы в 1126-м стрелком полке, он в числе первых форсировал Западную Двину у деревни Гринево в Витебской области Белоруссии. Достигнув берега, на котором располагался враг, Хазиев, скрываясь за кустами, подполз к амбразуре вражеского дзота и противотанковой гранатой уничтожил его. Благодаря этому советским солдатам удалось перебрать на берег и занять плацдарм. На поле боя Хазиев получил ранение. Звание Героя Советского Союза ему присвоили «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-вражеским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм». Также ему вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». После войны Хазиев жил и работал в Зеленодольске. Героя не стало в мае 1995 года.

Фото: millattashlar.ru

В 2017 году на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия, проходящей в Кракове, Успенский собор Свято-Успенского мужского монастыря на острове-граде Свияжске внесли в число памятников ЮНЕСКО. «Попадание объекта в список ЮНЕСКО — это повышение и признание его особого статуса, это участие в международных программах, реставрационных и исследовательских в том числе», — прокомментировала тогда событие заместитель гендиректора Свияжского музея-заповедника Елена Карташова.



В 2020 году в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Иннополис, где анонсировал меры поддержки IT-бизнеса: новый налоговый режим, стимулирование спроса, поддержку внедрения инноваций, помощь стартапам, развитие ГЧП, расширение кадровой базы отрасли. Все эти меры позволят к 2024 году на 50% увеличить число занятых в IT-индустрии и удвоить спрос на российское программное обеспечение, заверил он. «Символично, что мы собираемся в городе, который был построен с нуля, совсем недавно и в регионе, где всегда уделяли особое внимание развитию информационных технологий. Татарстан многое сделал для появления большого количества IT-компаний», — отметил тогда глава российского правительства.



Фото: Максим Платонов

В этот же день в прошлом году «Рубин» в домашнем матче обыграл «Краснодар» (1:0) в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги. Единственный мяч в игре забил полузащитник казанцев Денис Макаров. «Понятно, что у «Краснодара» тоже были шансы, но мне кажется, сегодня их было меньше, чем в любой другой игре этой команды», — прокомментировал тогда победу «Рубина» главный тренер Леонид Слуцкий.

Приход к власти Екатерины II, роспуск первой Госдумы и «Роман-газета»

259 лет назад в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II. Ранним утром будущая императрица в сопровождении Алексея и Григория Орловых тайно приехала из Петергофа в Санкт-Петербург, где в казармах Измайловского полка ей присягнули на верность гвардейские части. «Екатерина совершила двойной захват: отняла власть у мужа и не передала ее сыну, естественному наследнику отца», — писал об этом историческом событии Василий Ключевский. В манифесте о своем вступлении на престол императрица объяснила это «желанием всех верноподданных явным и нелицемерным». У власти императрица находилась вплоть до своей смерти в 1796 году. За время ее правления была проведена сенатская реформа, секуляризация церковных земель, началось системное развитие женского образования, впервые введены бумажные деньги, изданы «Жалованная грамота городам» и «Жалованная грамота дворянству».

Ф.С. Рокотов. Портрет Екатерины II. Источник: wikipedia.org

В 1906 году манифестом последнего императора России Николая II была распущена первая Государственная Дума, вошедшая в историю как «Дума народного гнева». Решение аргументировали тем, что «выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в не принадлежащую им область». Депутаты Госдумы первого созыва за недолгое время работы (72 дня), по словам самодержца, якобы «обратились к расследованию действий поставленных от Нас местных властей, к указаниям Нам на несовершенства Законов Основных, изменения которых могут быть предприняты лишь Нашею Монаршею волею, и к действиям явно незаконным, как обращение от лица Думы к населению». Первая Госдума предложила несколько проектов по аграрным вопросам, но их отклонил Совет министров как «безусловно недопустимые». Депутаты приняли почти 400 запросов о незаконных действиях правительства и одобрили законопроекты об отмене смертной казни и об ассигновании 15 млн рублей в помощь пострадавшим от неурожая.

В 1927 году вышел первый номер «Роман-газеты», в создании которой принимал участие Максим Горький. Он настоял на том, чтобы издание было государственным проектом. С помощью журнала планировалось приобщить советских граждан к лучшим произведениям отечественной и мировой литературы и объединить талантливых писателей. В первом номере «Роман-газеты» напечатали роман немецкого писателя Иоганнеса Бехера «Грядущая война». За годы существования журнала в нем опубликовали примерно 1,2 тысячи романов, повестей, рассказов, художественно-документальных произведений и 13 стихотворных сборников. В СССР тираж «Роман-газеты» насчитывал около 4 млн экземпляров. Сейчас эта цифра скромнее, но издание продолжает жить.



Фото: ntv.ru

В 2006 году произошла крупная авиакатастрофа — самолет Airbus A310, совершил посадку в аэропорту Иркутска, но не смог остановиться и на скорости около 175 км/ч выкатился за пределы аэродрома, пробил бетонное ограждение, врезался в гаражный комплекс и сгорел. Жертвами катастрофы стали 125 человек, еще более 60 человек получили различные травмы. Причиной случившегося назвали ошибочные и бесконтрольные действия экипажа на этапе пробега после посадки самолета в конфигурации с деактивированным реверсом тяги одного двигателя.

Четыре года назад в Москве от сердечной недостаточности скончался великий русский художник, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов. Он написал иллюстрации к произведениям Достоевского и Блока, исторические циклы, психологические портреты, известные картины «Мистерия XX века», «Вечная Россия», «Рынок нашей демократии». Глазунов был из тех, кто не делил людей по национальному признаку и часто говорил: «Русский тот, кто любит Россию».



Фото: kremlin.ru

Первая телефонная компания, вторая инаугурация Эрдогана

В 1868 году в США вступила в силу 14-я поправка к Конституции, закрепившая завоевания Гражданской войны. Она гарантировала гражданство страны всем рожденным на ее территории и вводила запрет на лишение права на жизнь, свободу и собственность иначе как по приговору суда. Поправка также провозгласила равенство американцев независимо от цвета кожи, тем самым она закрепила права чернокожего населения. В 2018-м экс-президент США Дональд Трамп заявил, что поправка не содержит положений, предусматривающих право на предоставление гражданства США только на основании рождения на территории страны, и пригрозил отменить для детей нелегальных мигрантов право получать гражданство США по рождению.

В 1877 году изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию Bell Telephone Company. Уже на следующий год в Нью-Хейвене (штат Коннектикут) была проложена первая телефонная линия, в течение трех лет такие же провели в большинстве крупных американских городов. Первые телефонные станции открылись в США в 1881 году. В 1882-м Белл приобрел электрическую компанию Western Electric, ставшую производственной базой. Так на рынке телефонных услуг США начала формироваться монополия: компания Белла обязывала абонентов использовать только телефоны Western Electric. В 1968 году власти страны обязали Bell Telephone Company разрешить подключение к сети аппаратов других производителей, а спустя 6 лет Минюст судился против монополии Белла. Процесс закончился в 1982 году разделением Bell Telephone Company на AT&T Communications, предоставляющей услуги междугородней связи, и семь региональных телефонных компаний. Официально это произошло 1 января 1984 года.

Фото: wikipedia.org

Три года назад Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз вступил в должность президента Турции. Церемония инаугурации состоялась в Великом национальном собрании Турции. На президентских выборах Эрдоган набрал 52,59% голосов, в то время как его ближайшему конкуренту Мухаррему Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии удалось набрать лишь 30,64%. На инаугурации от России присутствовали экс-председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Татарстана Рустам Минниханов.