Реджеп Тайип Эрдоган вступил в должность президента Турции, на инаугурации присутствовал Минниханов

Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в понедельник в должность президента Турции. Церемония инаугурации состоялась в Великом национальном собрании Турции.

Об этом сообщает Anadolu.

Как пишет ТАСС, позднее, в понедельник, в президентском дворце состоится официальная церемония перехода от парламентской формы правления к президентской.

Российскую делегацию на инаугурации возглавляет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. На ней присутствовал и президент РТ Рустам Минниханов, передает пресс-служба главы республики.

Напомним, что 28 июня ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах. Он набрал 52,5% голосов.