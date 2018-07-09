Реджеп Тайип Эрдоган вступил в должность президента Турции, на инаугурации присутствовал Минниханов
Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в понедельник в должность президента Турции. Церемония инаугурации состоялась в Великом национальном собрании Турции.
Об этом сообщает Anadolu.
[Фотогалерея] #Эрдоган принес присягу в парламенте Турции https://t.co/OiEY8FwLOg #Турция #парламент #присяга pic.twitter.com/vMm71hWC0h
— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 9 июля 2018 г.
Как пишет ТАСС, позднее, в понедельник, в президентском дворце состоится официальная церемония перехода от парламентской формы правления к президентской.
Российскую делегацию на инаугурации возглавляет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. На ней присутствовал и президент РТ Рустам Минниханов, передает пресс-служба главы республики.
Напомним, что 28 июня ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах. Он набрал 52,5% голосов.ОбществоВласть
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