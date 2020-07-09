Леонид Слуцкий: «Мы выиграли абсолютно по делу. Шансов у «Краснодара» было меньше, чем в любой другой игре»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог победного матча против «Краснодара» (1:0). По мнению специалиста, казанцы сумели нейтрализовать сильные стороны гостей и имели моменты, чтобы выиграть увереннее:



— Мы не можем в каждой игре играть одинаково, понятно, что когда ты играешь против «Краснодара» и когда играешь против «Оренбурга» — это две разные игры. И если в прежней игре нам приходилось играть много в позиционных атаках, то сегодня понятно, что мы выбрали контратакующий вариант. Мы знали о том, что у «Краснодара» очень насыщенная центральная зона, пытались сделать очень плотный блок в середине и действовать на контратаках. Но важно отметить, что у нас были не только контр, но и позиционные атаки тоже. Потому что если бы мы только оборонялись и только убегали бы в контратаки, то по такой погоде, конечно, сложно было бы выдержать всю игру.

Я очень доволен, потому что выиграли абсолютно по делу, еще достаточное количество моментов не реализовали. Понятно, что у «Краснодара» тоже были шансы, но мне кажется, сегодня их было меньше, чем в любой другой игре этой команды.

Я еще не видел цифр, но мне кажется в двигательном плане мы выглядели даже получше — и в концовке убегали еще в контратаки, и силы остались обороняться. Я не вижу функциональных проблем у нас.

— Согласны, что Макаров стал вторым после Кварацхелия по количеству острых моментов. Он уже полноценный игрок основного состава?

— Я повторюсь, что у нас достаточно высокая конкуренция на фланговых зонах — четыре человека претендуют на две позиции. Понятно, что Макаров забивает в двух играх подряд «трехочковые» голы. Но он может, еще лучше может играть. Пока что у него есть микроповреждение, и он не играет в полную силу, к сожалению.

— Команда сумела подстроиться под агрессивный ритм доигрывания сезона?

— Я много раз говорил, что игра через 3 дня — не является чем-то сверхсложным, потому что у меня большой опыт в еврокубках. А вот матч через два на третий — это уже другая история. С ЦСКА будет сложнее, потому что у них будет на день отдыха больше.

— Игнатьева заменили из-за повреждения или не понравилось. Согласны, что ему доставлялось много мячей, но он моменты не реализовал?

— Сегодня у него было моментов больше, чем во всех остальных матчах вместе взятых. К сожалению, он их не реализовал. А замены — мы просто стараемся использовать максимальное количество замен. Тем более в таком графике.

— Он старается, но не получается. В чем причина?

— Мы уже говорили, что сегодня его хорошо снабжали мячом. Но к сожалению качество удара в завершающей стадии не получается. Причем на тренировках у него все получается. Я думаю, что здесь комплексный момент — и психологический, и технический, и эмоциональный. Это такой симбиоз. Я видел такое и у больших нападающих, когда они долго не забивали, но даже у них начиналась паника. Понятно, что у молодого футболиста в таком длинном цикле без голов психологическая уверенность не на самом высоком уровне.

После победы над «Краснодаром» казанцы с 33 очками в активе поднялись на девятую строчку в турнирной таблице.