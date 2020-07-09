«Рубин» дома обыграл «Краснодар», благодаря голу Макарова
«Рубин» в домашнем матче обыграл «Краснодар» (1:0) в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Единственный мяч в игре забил полузащитник казанцев Денис Макаров. После его удара с линии штрафной, мяч отрикошетил от ноги экс-рубиновца Егора Сорокина в сетку ворот «Краснодара».
Гости организовали финальный навал, но отыграться не смогли.
Благодаря этой победе, казанцы набрали 33 очка и продолжили бороться за попадание в еврокубки на следующий сезон.СпортФутбол Татарстан
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