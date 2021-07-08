День в истории: явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани, праздник семьи и верности, Полтавская битва

Чем примечательна дата 8 июля

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 8 июля, в России — праздник семьи, любви и верности, а также День зенитных ракетных войск, в мире — День борьбы с аллергией. В разные годы в этот день: в Казани произошло чудотворное явление иконы Божией Матери; армия Петра I разбила шведов в Полтавской битве; в СССР ввели награды для многодетных мам — ордена «Мать-героиня» и «Материнская слава», «Медаль материнства». В этот день родились французский литератор Жан де Лафонтен, немецкий конструктор дирижаблей Фердинанд Цеппелин, американский миллиардер Джон Рокфеллер, русский изобретатель Николай Бенардос, британский археолог, открывший Минойскую цивилизацию Артур Эванс, основатель гештальт-терапии Фриц Перлз, советские физики, нобелевские лауреаты Петр Капица и Игорь Тамм, Герой Советского Союза Михаил Девятаев, первый олимпийский чемпион Татарстана Александр Курынов. Умерли английский поэт Перси Биши Шелли, русский писатель Александр Грин, композитор, дирижер Александр Александров, первый глава Северной Кореи Ким Ир Сен. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани, первый олимпиец Татарстана

8 июля (по старому стилю) 1579 года в Казани дочке стрельца Даниилы Онучина приснился сон, в котором Божия Матерь, повелела ей отправиться на место сгоревшего дома их семьи и найти ее икону. Ребенку взрослые не поверили, но Богородица явилась во сне еще несколько раз. В итоге на пепелище провели поиски и обнаружили зарытый в земле образ. Он был завернут в полуистлевший рукав кафтана. По церковным летописям, явление иконы сопровождалось «многими чудотворениями», о которых рассказали царю Ивану Грозному. Тот повелел построить на месте явления храм в честь Казанской иконы Божией Матери и основать женский монастырь. О событиях 1579-го позже написал один из их свидетелей — священник Ермолай (Патриарх Гермоген). В 1594 году он составил «Повесть о честном и славном явлении образа Пречистой Богородицы в Казани и о чудесах, бывших от него». Однако в начале прошлого столетия образ был утрачен — его похитили и, по словам самого злоумышленника, раскололи и сожгли. В 2005 году в честь 1000-летия Казани и 450-летия учреждения Казанской епархии патриарх Алексий II передал Ватиканский список чудотворной Казанской иконы Божией Матери архиепископу Казанскому и Татарстанскому Анастасию.

В 1774-м войско предводителя Крестьянской войны Емельяна Пугачева выдвинулось в сторону Арска с мамадышской земли, где известный бунтовщик и самозванец получил поддержку местных жителей. Историки пишут, что отряды Лихачева, Абдуллы Мустаева, Герасима Сабаева, Рахман-кула Дюслеева, подчиненные «главному полковнику» Бахтиару Канкаеву, оставили в арьергарде для поддержания пугачевской армии с тыла. Фактически на протяжении июля — августа 1774 года территория от Мамадыша до Казани находилась под контролем восставших крестьян.



В 1917-м на свет появился будущий Герой Советского Союза, летчик-истребитель Михаил Девятаев. Хотя он и родился в Мордовии, его жизнь была связана с Казанью — здесь в 1938 году он окончил Казанский речной техникум. В этом году на экраны страны вышел фильм, посвященный герою — «Девятаев». Один из его режиссеров Тимур Бекмамбетов на премьере в Казани рассказал, что влюбился в историю о летчике, который попал в немецкий плен, а потом в составе группы из 10 человек захватил немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и улетел из концлагеря на остров Узедом. Девятаев передал СССР данные о центре на Узедоме, где производилось и испытывалось немецкое ракетное оружие — стартовые установки «Фау-2». После этого он 12 лет ходил на допросы, пока не вернул доверие и не получил звание Героя Советского Союза. Консультантом фильма, кстати говоря, стал сын Девятаева, Александр Михайлович, профессор КГМУ. В Казани в честь Михаила Девятаева названа улица, а в этом году вблизи речного порта высадили 12 деревьев в память о герое. Традицию высаживать их в честь близких людей много лет назад заложил сам Девятаев, который сажал деревья во дворе своего дома по ул. Сеченова, 5, когда в семье рождались дети или внуки.



Фото: Максим Платонов

В 1934 году родился Александр Курынов, студент Казанского авиационного института, принесший Татарстану первое олимпийское золото. В 1960-м в Риме он одержал победу над американским штангистом Томми Коно. «Курынов — страшный штангист. Он умеет отлично бороться. Такого соперника мне еще не приходилось встречать», — вспоминал его конкурент. На Олимпиаде Курынов толкнул штангу весом 170 кг, установив тем самым новый мировой рекорд. В сумме троеборья он набрал рекордные 437,5 кг, опередив «железного Томми» на 10 кг. Всего с 1958 по 1965 гг. спортсмен установил 14 рекордов мира в полусреднем весе (до 75 кг). Он работал старшим тренером Татарского совета добровольного спортивного общества «Буревестник» и в Казанской школе высшего спортивного мастерства. В честь первого олимпийского чемпиона Татарстана, ушедшего из жизни в возрасте 39 лет, в 1990 году установили мемориальную доску на здании Казанского авиационного института.



В 2010 году на пост детского омбудсмена Татарстана назначили Гузель Удачину, которую только в прошлом году сменила Ирина Волынец. За 10 лет своей работы уполномоченная по правам ребенка в республике выступала с предложением о принятии на региональном уровне программы информационной безопасности детей, после чего кабмин утвердил «дорожную карту» для защиты детей и молодежи до 23 лет от вредной информации в интернете и медиапространстве, инициировала проект «Точка трезвости». В 2020 году Удачина назначена судьей Конституционного суда РТ.



Фото: Максим Платонов

День семьи, любви и верности, «Мать-героиня», «Материнская слава» и «Медаль материнства»

Ежегодно 8 июля россияне празднуют День семьи, любви и верности. Праздник напрямую связан с историей о покровителях семьи и брака у православных христиан — муромском князе Петре и его жене Февронии, живших в XIII веке. По легенде они умерли вместе в этот день (25 июня по старому стилю) в 1228 году. Похоронили их в разных местах, но тела супругов неведомым образом оказались в одном гробу, что расценили как чудо. Петра и Февронию канонизировали на церковном соборе 1547 года. Впервые на всероссийском уровне День семьи, любви и верности отмечали в 2008 году. Ежегодно в этот день супругам, прожившим вместе 25 и более лет, вручают медали «За любовь и верность», а на родине главных героев праздника, в Муроме, проходят театральные представления и реконструкции сцен из жизнеописания Петра и Февронии. Символом дня выбрана ромашка, как воплощение чистоты и мечты о любви и верности.



В 1709 году русская армия одержала решительную победу в Полтавской битве — крупнейшее сражение Северной войны закончилось разгромом шведской армии Карла XII. «Швед, русский — колет, рубит, режет/Бой барабанный, клики, скрежет,/Гром пушек, топот, ржанье, стон —/И смерть, и ад со всех сторон», — писал о сражении Пушкин. В знаменитой битве, переломившей ход Северной войны, войска Петра I впервые в военной науке той эпохи применили полевые земляные укрепления и быстро перемещающуюся конную артиллерию. К слову, сам «День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении» как День воинской славы в России отмечается 10 июля.

Фото: museum.ru

В 1944 году в Советском Союзе учредили почетное звание и орден «Мать-героиня», орден трех степеней «Материнская слава» и «Медаль материнства» двух степеней. Первую награду вручали женщинам, которые родили и воспитали не менее 10 детей, при этом последнему ребенку должно было быть не менее одного года, а остальные дети — живы. Орден «Материнская слава» при аналогичных условиях вручали женщинам с семью—девятью детьми, а «Медаль материнства» — женщинам с пятью и шестью. За время с момента утверждения звания «Мать-героиня» им наградили более 750 тыс. женщин, а всеми тремя степенями ордена «Материнская слава» — более 5,5 млн советских гражданок.

В 1960 году в составе Вооруженных Сил Советского Союза появился новый род войск и должность командующего зенитными ракетными войсками. Этот день принято считать Днем зенитных ракетных войск — праздник военнослужащих, обеспечивающих мирное небо над Россией. На сегодняшний день зенитные ракетные войска входят в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил страны, ведя борьбу со средствами воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы врагов.



Фото: mil.ru

В 1997 году принято новое положение о паспорте гражданина Российской Федерации. С того дня, документ, удостоверяющий личность, россияне получают по достижении 14, а не 16 лет. С начала этого месяца гражданам при получении первого паспорта вручают Конституцию России. Пока паспорт по-прежнему представляет собой небольшую бумажную книжку, в которой указываются основные данные о человеке. Теперь же государство активно начало внедрять электронные образцы, которые заменят привычный формат документа.

Крупнейшая авиакатастрофа Казахстана, смерть основателя Северной Кореи



В 1758 году произошло одно из крупнейших сражений Франко-Индейской войны — Битва при Карильоне, она же Битва при Тикондероге. Победителем из нее вышли французские войска под командованием Луи-Жозефа де Монкальма. Численно превосходящую армию британцев, возглавляемую генералом Джеймсом Аберкромби разгромили. «На американской земле никогда не проводилась военная кампания, которая включала бы большее количество ошибок в суждениях со стороны тех, кто занимал ответственные должности», — комментировал это поражение историк Лоуренс Генри Гипсон.

Фото: wikipedia.org

41 год назад в Алма-Ате (ныне Нур-Султан) случилась крупнейшая по числу жертв авиакатастрофа в истории Казахстана — пассажирский самолет Ту-154Б-2 через несколько минут после взлета врезался в землю в 5 км от аэропорта, развалился на части и сгорел. Погибли все 10 членов экипажа и 156 пассажиров, находившихся на борту. Живущие неподалеку люди получили ранения от обломков самолета, врезавшихся в здания, некоторые близлежащие дома сгорели. «Мы жили через две улицы и ночью услышали взрыв, подумали: бомба рванула. Выбежали на улицу, а там — зарево, светло как днем, в нос ударил ужасный запах горящего керосина…», — вспоминал сотрудник казахстанского медиапортала «Караван» Александр Баев. Комиссия, проведя расследование трагедии, пришла к выводу, что ее причиной стало воздействие на самолет «непрогнозируемого, редко встречающегося интенсивного атмосферного возмущения при взлете».

В 1994 году скончался основатель и первый глава Северной Кореи Ким Ир Сен (с корейского «восходящее солнце»). Причиной смерти «великого вождя, маршала, товарища» стал сердечный приступ. Стране он запомнился правителем, при котором развалилась экономика и началась пропаганда идей «чучхе», подчеркивающих превосходство корейского над иностранным. При Ким Ир Сене страна стала максимально закрытой, а его внутреннюю политику нередко сравнивают с правлением Сталина в СССР. Саркофаг с его телом хранится в Кымсусанском мемориальном дворце Солнца.

