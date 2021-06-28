День в истории: кража Казанской иконы Божией Матери, автомобиль «Победа» и убийство эрц-герцога

Чем примечательна дата 28 июня

Фото: Роман Хасаев

Сегодня, 28 июня, в России — День букмекеров, на Украине — Конституции. В Казани в этот день произошло одно из самых громких преступлений прошлого века — была похищена Казанская икона Божией Матери. В разные годы на эту дату пришлось еще много событий: Польша и Великое княжество Литовское объединились в Речь Посполитую; в Париже состоялась премьера балета «Жизель»; был убит наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд, что послужило поводом для начала Первой мировой войны; Красная армия освободила от немецких захватчиков Петрозаводск. 28 июня на свет появились фламандский живописец эпохи барокко Питер Рубенс, французский писатель и философ Жан-Жак Руссо, советский кинорежиссер Абрам Роом. Ушли из жизни русский архитектор, восстанавливавший Москву после пожара 1812 года Осип Бове, 4-й президент США, один из ключевых авторов Конституции Америки Джеймс Мэдисон, живописец Александр Литовченко, русский поэт Велимир Хлебников, главный дирижер Государственного симфонического оркестра ТАССР Натан Рахлин, советский шахматист, чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Михаил Таль. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Похищение Казанской иконы Божией Матери, день рождения Гидрометцентра

В ночь с 28 на 29 июня 1904 года в Казани была похищена почитаемая всем православным миром Казанская икона Божией Матери. Вместе с ней из Богородицкого монастыря вынесли образ Христа Спасителя. Обе реликвии были украшены драгоценностями на сумму до 100 тыс. рублей. Похитителем оказался крестьянин Федор Чайкин (Варфоломей Стоян), уже известный в полиции как «клюквенник» (вор, специализирующийся на краже церковной утвари). Святыни были безвозвратно утеряны: злоумышленник сообщил, что драгоценности и оклады икон он продал, а сами образы расколол и сжег в печи. Это подтвердила малолетняя дочь его сожительницы Прасковьи Кучеровой, которая, по ее словам, видела это сама. Позже, приговоренный к 12 годам каторги, Чайкин рассказывал, что ему «ужасно хотелось тогда доказать всем, что икона вовсе не чудотворная, что ей напрасно поклоняются и напрасно ее чтут, что я сожгу ее и никакого не случится чуда: сгорит и все». Городские легенды, бытующие до наших дней, утверждают, что заказчиками похищения были купцы-старообрядцы Шамовы.



Фото: Максим Платонов

В 2005-м в честь 1000-летия Казани и 450-летия учреждения Казанской епархии патриарх Алексий II передал Ватиканский список чудотворной Казанской иконы Божией Матери архиепископу Казанскому и Татарстанскому Анастасию.



В 1930 году вышло постановление СНК ТАССР об образовании Гидрометеорологического бюро, ныне Гидрометцентра Татарстана. Его начальником стал аспирант кафедры геофизики Казанского университета Петр Смоляков. Первый прогноз погоды по республике Гидрометбюро представил уже 11 ноября.

«ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» демонстрирует пример профессиональной деятельности специалистов как в оперативной работе, так и в обеспечении гидрометеорологической информацией крупнейших международных спортивных мероприятий: Всемирная летняя XXVII Универсиада 2013 года, Кубок мира по хайдавингу 2014 года», — отметила в своем поздравлении татарстанского Гидрометцентра с 85-летним юбилеем в 2015 году врио руководителя Росгидромета М.Яковенко. В этом году службе исполняется 91 год.



Фото: пресс-служба ГСО РТ

В 1979 году ушел из жизни Народный артист CССР и Татарской АССР, главный дирижер Государственного симфонического оркестра ТАССР, профессор Казанской государственной консерватории Натан Рахлин. В Казань он приехал в 1966 году по приглашению директора консерватории Назиба Жиганова. Вплоть до своей смерти проработал художественным руководителем Государственного симфонического оркестра ТАССР. Благодаря его таланту, музыкальный коллектив признали одним из лучших в Советском союзе. Рахлина нередко называют «Моцартом дирижирования» и «дирижером с парящими руками». Именно пластичные руки маэстро стали центральной частью композиции мемориальной доски, открытой в Киеве на стене дома, где он жил.

Салют в честь освобождения Петрозаводска, первая партия «Победы», XIX конференция КПСС

В 1816 году на Васильевском острове в Санкт-Петербурге торжественно открылось новое здание Биржи. Первая в российском государстве биржа, возведенная в 1730-е годы, была деревянной. Построить каменное здание решили лишь в 80-е годы XVIII века, разработку проекта здания поручили архитектору Джакомо Кваренги. Однако его вариант не вписывался в облик северной столицы и в 1787 году строительство заморозили. Биржа в итоге была воплощена в жизнь Ж. Ф. Тома де Томаном. В разное время в здании размещались клуб моряков, Торговая палата Северо-Западной области, Центральный военно-морской музей. В 2013 году Биржу передали Государственному Эрмитажу, которому оно принадлежит и по сей день.

Ф. Я. Алексеев Вид на биржу и Адмиралтейство от Петропавловской крепости. 1810. Фото wikipedia.org

В 1944 году советские войска в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции освободили от захватчиков столицу Карело-Финской ССР — Петрозаводск. Город в октябре 1941 года оккупировала финляндская Карельская армия и переименовала его в «Яанислинна» («Крепость на Онего»). На его территории враг организовал семь концлагерей, в которых содержали мужчин 1891—1924 годов рождения. В этот же день освобождение Петрозаводска отметили праздничным салютом в Москве — прозвучали 24 артиллерийских залпа из 324 орудий.

75 лет назад, в 1946 году, на Горьковском заводе собрали первую партию пятиместных легковых автомобилей «ГАЗ М20 «Победа». Они первыми среди советских машин получили несущий кузов. «Победа», которую изначально хотели назвать ГАЗ-25 «Родина», также стала первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации. В 1947 году «Победа» даже удостоилась медали на всемирной автомобильной выставке в Брюсселе. Эти автомобили выпускались в Советском союзе до 1958 года. За эти недолгие 12 лет произвели более 240 тыс. машин.

Демонстрационный макет «Победы», лето 1944 года. Фото wikipedia.org

В 1988 году в Москве открылась XIX конференция Коммунистической партии Советского Союза, на которой было принято пять резолюций, в том числе «О демократизации советского общества и реформе политической системы» и «О правовой реформе». Первая их них гласила: «Советское государство родилось как орудие диктатуры пролетариата и на определенной стадии общественного развития превратилось в общенародное государство. Теперь задача состоит в том, чтобы советская государственность в полном объеме соответствовала этому понятию, чтобы все дела в стране решались народом и его полномочными представителями, находились под его полным и действенным контролем». Считается, что именно эта «большая и напряженная работа» в обозначенном направлении запустила в итоге процессы дезинтеграции советского государства, что закончилось его развалом спустя несколько лет.

Ежегодно в этот день все российские букмекеры отмечают свой профессиональный праздник — День организаторов пари. Его учредили по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов в 2015 году. В том же году на Центральном московском ипподроме его впервые отпраздновали.

Люблинская уния, убийство, начавшее Первую мировую войну, Лига наций

В 1569 году в Люблине Королевство Польское и Великое княжество Литовское подписали акт унии, по которой на карте появлялось новое государство — Речь Посполитая, простиравшаяся на части территорий современных Польши, Литвы, Украины, Белоруссии, России, Латвии и Молдавии. «Но, как это ни странно, главный удар был нанесен унией по русским. До нее только Галиция и часть Подолии находились под непосредственным господством Польши. Теперь вся Западная Русь была разделена на две части, одна из которых оставалась присоединенной к Литве, а другая находилась под властью Польши. Белоруссия и Украина в политическом отношении были отделены друг от друга...Вскоре стало очевидным, что в Люблине Польша «проглотила» больше чем она могла «переварить», — писал историк Георгий Вернадский. Утвердили Люблинскую унию 1 июля того же года.



В 1914 году в Сараево случился инцидент, послуживший поводом к началу Первой мировой войны, — сербский гимназист Гаврила Принцип убил наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и его супругу герцогиню Софию Гогенберг. Кровопролитный план разрабатывали участники сербской националистической организации «Черная рука», которые желали предотвратить реформы, которые бы укрепили власть Австро-Венгерской империи над южнославянскими землями. Роковая пуля попала герцогу в шею, пробив вену, герцогине она угодила в живот. Умерли они в госпитале с разницей в несколько минут. После инцидента Австрия отправила в Сербию ряд требований. В частности, власти просили выдать тех, кто был причастен к убийству Фердинанда, но некоторые из требований остались без ответа, что привело к разрыву дипломатических отношений между странами. Вскоре Австрия объявила Сербии войну и начала мобилизацию военных сил.

Почтовая открытка с фото эрцгерцога Франца Фердинанда за несколько минут до покушения. Фото wikipedia.org

Развязанная этим убийством Первая мировая война завершилась спустя ровно пять лет после него подписанием в 1919 году Версальского мирного договора. Германию объявили единственным виновником ее развязывания, ее вооруженные силы ограничивались 100-тысячной сухопутной армией, в стране отменялась обязательная военная служба, а основная часть военно-морского флота подлежала передаче победителям. Немцы расценили унизительный договор диктатом победителей, демократию восприняли как навязанный чужеземный порядок. Историки считают, что это подогрело почву для установления в последующие годы в Германии нацистского режима.

Одновременно с Версальским договором был подписан устав Лиги Наций — международной межправительственной организации-предшественницы ООН, призванной поддерживать сотрудничество между народами и гарантировать им мир и безопасность. «Члены Лиги признают, что сохранение мира требует ограничения национальных вооружений до минимума, совместимого с национальной безопасностью и с выполнением международных обязательств, налагаемых общим выступлением»,- гласила статья 8 устава организации. Она же дополнялась положением о том, что «члены Лиги обязуются обмениваться самым откровенным и исчерпывающим образом всеми сведениями, относящимися к масштабу их вооружений, к их военным, морским и воздушным программам и к состоянию тех из отраслей их промышленности, которые могут быть использованы для войны». Устав вступил в силу вместе с остальной частью договора 10 января 1920 года. 18 апреля 2021 года исполнилось 75 лет с момента ликвидации Лиги наций.