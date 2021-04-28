«Главный его подвиг в том, что он прошел испытание недоверием»

Тимур Бекмамбетов представил в Казани «Девятаева»

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани провели премьерный показ фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Создатели ленты рассказывают историю подвига казанского летчика Михаила Девятаева, улетевшего из плена во время Великой Отечественной войны на вражеском самолете. На презентации картины побывал корреспондент «Реального времени».

«Когда я начинал, это был другой фильм»

Красная дорожка, десятки, если не сотни, гостей, которых встречал оркестр, одновременный показ фильма во всех кинозалах «Киномакс-IMAX Казань» и главные герои вечера — консультант, режиссер и ведущий актер.

Павел Прилучный из них самый немногословный — он появляется перед самым показом, чтобы сказать, что за фильм «очень даже не стыдно» (видимо, звезда «Закрытой школы» и «Мажора» обошел так все залы, и с этим связана задержка с показом).

— Я никогда не был в Казани. Впервые приехал в Казань три года назад, сюда меня позвал предприниматель Дмитрий Еремеев. Провел один день, познакомился с девушкой Наталией (будущая жена — помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова) и уехал, а потом жизнь моя изменилась. Про Девятаева пока мало, кто знает в масштабе России, — говорит в личной беседе с «Реальным временем» Тимур Бекмамбетов.

По его словам, он влюбился в историю о летчике Михаиле Девятаеве, который попал в немецкий плен, а потом в составе группы из 10 человек захватил немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и улетел из концлагеря на острове Узедом. Девятаев передал СССР данные о центре на Узедоме, где производилось и испытывалось немецкое ракетное оружие — стартовые установки «Фау-2». После этого он 12 лет ходил на допросы, пока не получил звание героя Советского Союза.

— Когда я начинал, это был другой фильм. Я прочитал книгу «Побег из ада», увидел приключенческую историю, написано так, что режиссер не нужен. В процессе я узнал, что ему 12 лет никто не верил, что он терпел, ждал, — говорит Бекмамбетов. — История подвига после того, как он вернулась, стала для меня важной, поэтому там эта история есть. Главный его подвиг в том, что он прошел испытание недоверием. Получился фильм про «предателя», который стал героем, ведь по приказу №270 пленные считались предателями.

Один из сценаристов фильма — главный режиссер театра «Экият» и самый занятой театральный режиссер Татарстана Ильгиз Зайниев. Вместе с Бекмамбетовым он делал спектакль «Ходжа», который идет в Театре наций.

— Когда я понял, что мне не хватает партнера, с кем бы я мог историю сделать более поэтичной, я позвонил ему, — говорит Бекмамбетов, — и он сам на самом последнем этапе помог с подробностями Казани, характеров. У нас с ним одинаковое ощущение правды и поэтичности реальности. Есть правда-правда, она меня мало интересует, меня интересует правда-истина. Не то, что было, а… Ну, вы меня поняли.

«Этот фильм ставит вопросы»

Консультантом фильма стал сын Девятаева, Александр Михайлович, профессор КГМУ.

— Он был предельно доброжелателен. И как профессор, он был еще и дотошным учителем. Он боялся, не зная, что я тут устрою, — говорит Бекмамбетов. — Так что он перенес на меня ответственность, мне было страшно, что он мог сказать, что это не фильм про его отца, и мне пришлось бы, наверное, переименовать фильм.

Девятаев-младший — человек невероятно интеллигентный. С ним беседа отходит от фильма и погружается в тему памяти.

— В Германии стоит два памятника — это локально? Он почетный герой двух городов, — говорит Александр Девятаев. — В Торбеево, где отец родился, открылся второй в России именной музей. А первый был Гагарина. Я туда каждый год езжу. Родственников там нет. Напомню, что у отца было шестеро братьев и сестра. Все ушли на фронт. Сейчас осталась московская ветвь и саранская. Торбеево стоит вокруг татарских сел. В одном из них родился Хади Такташ.

К слову, жена у героя войны — татарка, по словам сына, она до конца жизни плохо говорила по-русски (в фильме это редкая женская эпизодическая роль). Девятаев вспоминает отца — человека с большими руками, который не ругал, когда его сын разбивал стекло, а шел его чинить. Он вспоминает, что их дачу все называли «Дача Девятаева», и из нее он хочет сделать музей. Это к вопросу и о памятнике, который, говорят, хотят установить у ресторана «Парус» на Кремлевской набережной.

— Не ко мне вопрос, где памятник должен стоять. Я думаю, было бы правильно поставить его на Волге, где он работал, — говорит Бекмамбетов. — Это должно быть место, куда удобно добираться. И мне кажется, что это должно быть пространство, в котором люди могут погружаться в мир героев войны.

— Этот фильм ставит вопросы, он сделан с глубоким смыслом, который до меня не сразу доходил, — утверждает Девятаев.

Предатель, которого не было

«Девятаев» — это экшн без длинных монологов, потому что как только герой начинает погружаться в пучину мотивации, у зрителя могут возникнуть вопросы. При этом здесь появляется новый вымышленный герой, необходимый режиссеру для конфликта — сослуживец Девятаева — Ларин, горячо любимый, что доказывается романтичными полетами под песню «Любимый город». Он попал в плен и устроился в летную школу. Девятаев очень ценит друга, но не соглашается летать на службе врага. Так что он попадает на остров — причем под другой фамилией. Там натыкается на группу перебежчиков (они готовятся уплыть на лодке) и предлагает альтернативу — угон самолета.

Лагерь в фильме — какой-то постапокалиптический ад. Изможденные люди, похожие на зомби, включая надсмотрщика, награжденного медалью «За отвагу», а здесь и бьющего людей палками, и помогающего им бежать. Довольные немцы (и, кстати, не очень-то обездоленный Прилучный, который на фоне остальных выглядит молодцом, даже если падает от ран и голода). Словом, с мотивацией в фильме порой не очень, кроме тех людей, которые готовы сдать солагерников.

Между попаданием в плен и отлетом произойдет несколько сцен, вроде драки в бараке, разминирования бомбы, задушевные беседы с охранником Клаусом, а потом — в небо. По истории, самолет нашел полковник Вальтер Даль, в фильме его пытается сбить тот же Ларин — и в итоге для него это кончается трагически. В больнице к Девятаеву приходит особист — выяснить, кто же там агитировал его в летной школе (откуда НКВД знать про Ларина?). Словом, молодец, и самолет угнал, и Королеву помог со спутником, и товарища не предал — не сказал его отцу, как тот закончил свою жизнь.

Сейчас Бекмамбетов планирует сериал о 12 годах жизни Девятаева после войны. Вероятно, в нем уже никто не будет мастерски летать в небе. Зато это, возможно, будет история о Казани, речном порту и о том, каково быть будущим профессором КГМУ.

1 / 18 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов