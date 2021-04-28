«Главный его подвиг в том, что он прошел испытание недоверием»
Тимур Бекмамбетов представил в Казани «Девятаева»
В Казани провели премьерный показ фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Создатели ленты рассказывают историю подвига казанского летчика Михаила Девятаева, улетевшего из плена во время Великой Отечественной войны на вражеском самолете. На презентации картины побывал корреспондент «Реального времени».
«Когда я начинал, это был другой фильм»
Красная дорожка, десятки, если не сотни, гостей, которых встречал оркестр, одновременный показ фильма во всех кинозалах «Киномакс-IMAX Казань» и главные герои вечера — консультант, режиссер и ведущий актер.
Павел Прилучный из них самый немногословный — он появляется перед самым показом, чтобы сказать, что за фильм «очень даже не стыдно» (видимо, звезда «Закрытой школы» и «Мажора» обошел так все залы, и с этим связана задержка с показом).
— Я никогда не был в Казани. Впервые приехал в Казань три года назад, сюда меня позвал предприниматель Дмитрий Еремеев. Провел один день, познакомился с девушкой Наталией (будущая жена — помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова) и уехал, а потом жизнь моя изменилась. Про Девятаева пока мало, кто знает в масштабе России, — говорит в личной беседе с «Реальным временем» Тимур Бекмамбетов.
По его словам, он влюбился в историю о летчике Михаиле Девятаеве, который попал в немецкий плен, а потом в составе группы из 10 человек захватил немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и улетел из концлагеря на острове Узедом. Девятаев передал СССР данные о центре на Узедоме, где производилось и испытывалось немецкое ракетное оружие — стартовые установки «Фау-2». После этого он 12 лет ходил на допросы, пока не получил звание героя Советского Союза.
— Когда я начинал, это был другой фильм. Я прочитал книгу «Побег из ада», увидел приключенческую историю, написано так, что режиссер не нужен. В процессе я узнал, что ему 12 лет никто не верил, что он терпел, ждал, — говорит Бекмамбетов. — История подвига после того, как он вернулась, стала для меня важной, поэтому там эта история есть. Главный его подвиг в том, что он прошел испытание недоверием. Получился фильм про «предателя», который стал героем, ведь по приказу №270 пленные считались предателями.
Один из сценаристов фильма — главный режиссер театра «Экият» и самый занятой театральный режиссер Татарстана Ильгиз Зайниев. Вместе с Бекмамбетовым он делал спектакль «Ходжа», который идет в Театре наций.
— Когда я понял, что мне не хватает партнера, с кем бы я мог историю сделать более поэтичной, я позвонил ему, — говорит Бекмамбетов, — и он сам на самом последнем этапе помог с подробностями Казани, характеров. У нас с ним одинаковое ощущение правды и поэтичности реальности. Есть правда-правда, она меня мало интересует, меня интересует правда-истина. Не то, что было, а… Ну, вы меня поняли.
«Этот фильм ставит вопросы»
Консультантом фильма стал сын Девятаева, Александр Михайлович, профессор КГМУ.
— Он был предельно доброжелателен. И как профессор, он был еще и дотошным учителем. Он боялся, не зная, что я тут устрою, — говорит Бекмамбетов. — Так что он перенес на меня ответственность, мне было страшно, что он мог сказать, что это не фильм про его отца, и мне пришлось бы, наверное, переименовать фильм.
Девятаев-младший — человек невероятно интеллигентный. С ним беседа отходит от фильма и погружается в тему памяти.
— В Германии стоит два памятника — это локально? Он почетный герой двух городов, — говорит Александр Девятаев. — В Торбеево, где отец родился, открылся второй в России именной музей. А первый был Гагарина. Я туда каждый год езжу. Родственников там нет. Напомню, что у отца было шестеро братьев и сестра. Все ушли на фронт. Сейчас осталась московская ветвь и саранская. Торбеево стоит вокруг татарских сел. В одном из них родился Хади Такташ.
К слову, жена у героя войны — татарка, по словам сына, она до конца жизни плохо говорила по-русски (в фильме это редкая женская эпизодическая роль). Девятаев вспоминает отца — человека с большими руками, который не ругал, когда его сын разбивал стекло, а шел его чинить. Он вспоминает, что их дачу все называли «Дача Девятаева», и из нее он хочет сделать музей. Это к вопросу и о памятнике, который, говорят, хотят установить у ресторана «Парус» на Кремлевской набережной.
— Не ко мне вопрос, где памятник должен стоять. Я думаю, было бы правильно поставить его на Волге, где он работал, — говорит Бекмамбетов. — Это должно быть место, куда удобно добираться. И мне кажется, что это должно быть пространство, в котором люди могут погружаться в мир героев войны.
— Этот фильм ставит вопросы, он сделан с глубоким смыслом, который до меня не сразу доходил, — утверждает Девятаев.
Предатель, которого не было
«Девятаев» — это экшн без длинных монологов, потому что как только герой начинает погружаться в пучину мотивации, у зрителя могут возникнуть вопросы. При этом здесь появляется новый вымышленный герой, необходимый режиссеру для конфликта — сослуживец Девятаева — Ларин, горячо любимый, что доказывается романтичными полетами под песню «Любимый город». Он попал в плен и устроился в летную школу. Девятаев очень ценит друга, но не соглашается летать на службе врага. Так что он попадает на остров — причем под другой фамилией. Там натыкается на группу перебежчиков (они готовятся уплыть на лодке) и предлагает альтернативу — угон самолета.
Лагерь в фильме — какой-то постапокалиптический ад. Изможденные люди, похожие на зомби, включая надсмотрщика, награжденного медалью «За отвагу», а здесь и бьющего людей палками, и помогающего им бежать. Довольные немцы (и, кстати, не очень-то обездоленный Прилучный, который на фоне остальных выглядит молодцом, даже если падает от ран и голода). Словом, с мотивацией в фильме порой не очень, кроме тех людей, которые готовы сдать солагерников.
Между попаданием в плен и отлетом произойдет несколько сцен, вроде драки в бараке, разминирования бомбы, задушевные беседы с охранником Клаусом, а потом — в небо. По истории, самолет нашел полковник Вальтер Даль, в фильме его пытается сбить тот же Ларин — и в итоге для него это кончается трагически. В больнице к Девятаеву приходит особист — выяснить, кто же там агитировал его в летной школе (откуда НКВД знать про Ларина?). Словом, молодец, и самолет угнал, и Королеву помог со спутником, и товарища не предал — не сказал его отцу, как тот закончил свою жизнь.
Сейчас Бекмамбетов планирует сериал о 12 годах жизни Девятаева после войны. Вероятно, в нем уже никто не будет мастерски летать в небе. Зато это, возможно, будет история о Казани, речном порту и о том, каково быть будущим профессором КГМУ.
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