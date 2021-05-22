Россиянам при получении первого паспорта будут вручать Конституцию РФ

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С 1 июля 14-летним россиянам при получении первого паспорта будут вручать Конституцию РФ. Основной закон страны будут выдавать также иностранцам, получающим российское гражданство.

«Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России», — говорится в сообщении на сайте правительства России.

Соответствующие изменения внесены в положение о паспорте гражданина РФ постановлением премьер-министра Михаила Мишустина. Вопрос был рассмотрен по поручению президент РФ Владимира Путина.

Напомним, не позднее июля 2023 года в России планируют начать внедрение электронных паспортов. При этом для жителей Москвы услуга по их оформлению и получению станет доступна уже с 1 декабря 2021 года.



В МВД сообщили, что при оформлении электронных паспортов (пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации (ПЭН)) не предусмотрено приоритетного порядка его получения. Их выдача будет производиться на добровольной основе гражданам России, достигшим 14 лет.

Татьяна Демина