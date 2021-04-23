Сад памяти Михаила Девятаева

Сегодня в Казани вблизи речного порта высадили 12 деревьев в память о Герое Советского Союза, почетном гражданине города Михаиле Девятаеве. В мероприятии, с которого в столице Татарстана стартовала международная акция «Сад памяти», приняли участие внучка героя Ирина Девятаева, правнучка Анастасия Валеева, сноха Фирдаус Девятаева, мэр Казани Ильсур Метшин.



Традицию высаживать деревья в честь близких людей много лет назад заложил сам Михаил Девятаев: он сажал деревья во дворе своего дома по ул. Сеченова, 5, когда в семье рождались дети или внуки.