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Сад памяти Михаила Девятаева

20:00, 23.04.2021

Около казанского Речного порта появились 12 деревьев в честь легендарного летчика

Сад памяти Михаила Девятаева
Фото: kzn.ru

Сегодня в Казани вблизи речного порта высадили 12 деревьев в память о Герое Советского Союза, почетном гражданине города Михаиле Девятаеве. В мероприятии, с которого в столице Татарстана стартовала международная акция «Сад памяти», приняли участие внучка героя Ирина Девятаева, правнучка Анастасия Валеева, сноха Фирдаус Девятаева, мэр Казани Ильсур Метшин.

Традицию высаживать деревья в честь близких людей много лет назад заложил сам Михаил Девятаев: он сажал деревья во дворе своего дома по ул. Сеченова, 5, когда в семье рождались дети или внуки.

Видео: Камиль Исмаилов
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