В МВД России рассказали о процедуре оформления электронных паспортов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

При оформлении электронных паспортов (пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации (ПЭН)) не предусмотрено приоритетного порядка его получения. Их выдача будет производиться на добровольной основе гражданам России, достигшим 14 лет.

«С юридической точки зрения ПЭН будет приравнен по статусу к действующим бумажным паспортам, иметь повышенные средства защиты, в том числе криптографические», — уточнили в МВД России.

Процесс выдачи электронного паспорта предусматривает цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков двух пальцев рук, пишет RT. В остальном процедуры не будут отличаться от тех, что предусмотрены для получения обычного бумажного паспорта.

В МВД также обратили внимание, что микросхема в электронном паспорте будет содержать персональные и биометрические данные гражданина. При желании эту информацию может дополнить электронная подпись его владельца.

На первоначальном этапе замены паспортов планируется выдать не менее 100 тысяч документов нового образца.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, электронный паспорт гражданина России будет выглядеть как пластиковая смарт-карта, размером с банковскую карту. На нем разместятся фотография владельца, его ФИО, дата рождения, другие данные и чип.



Внедрение электронных паспортов в России начнется не позднее июля 2023 года. При этом для жители Москвы услуга по их оформлению и получению станет доступна уже с 1 декабря текущего года.



Татьяна Демина