СК России возбудил дело о теракте из-за подрыва газоизмерительной станции «Суджа»

Фото: Максим Платонов

Следком России возбудил уголовное дело о теракте в связи с подрывом газораспределительной станции «Суджа» украинскими военнослужащими. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело инициировано по статьям о совершении террористического акта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК). По данным следствия, 20 марта украинские военные совершили целенаправленный подрыв станции, в результате которого объект получил значительные повреждения.

Минобороны России ранее сообщало о том, что станция была освобождена от украинских сил 13 марта. До 2025 года через «Суджу» и Украину газ поставлялся в Европу, однако с 1 января этого года поставки прекратились после окончания контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Напомним, что президент России Владимир Путин не стал отменять команду о прекращении огня по энергетической инфраструктуре Украины, несмотря на провокационные действия Киева.

Анастасия Фартыгина