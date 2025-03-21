Новости общества

16:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани из-за ДТП приостановлено движение трамваев №1 и №2

11:14, 21.03.2025
В Казани из-за ДТП приостановлено движение трамваев №1 и №2
Фото: Артем Гафаров

В Казани, на улице Девятаева, произошла авария с участием двух легковых автомобилей, которая произошла прямо на трамвайных путях. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

  • В результате инцидента временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №1 и №2.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, разбирающиеся в обстоятельствах ДТП. Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также