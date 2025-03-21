В Казани из-за ДТП приостановлено движение трамваев №1 и №2

Фото: Артем Гафаров

В Казани, на улице Девятаева, произошла авария с участием двух легковых автомобилей, которая произошла прямо на трамвайных путях. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

В результате инцидента временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №1 и №2.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, разбирающиеся в обстоятельствах ДТП. Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств.

Анастасия Фартыгина