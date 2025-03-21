В Казани из-за ДТП приостановлено движение трамваев №1 и №2
В Казани, на улице Девятаева, произошла авария с участием двух легковых автомобилей, которая произошла прямо на трамвайных путях. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
- В результате инцидента временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №1 и №2.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, разбирающиеся в обстоятельствах ДТП. Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств.
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