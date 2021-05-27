«Дочка» ГЖФ взяла в свои сети Набережные Челны

РСК забрала инфраструктуру ГЖФ и выходит на коммунальный рынок Набережных Челнов. Впереди — Нижнекамск и Зеленодольск

Теплосетевая компания «РСК», обслуживающая жилой комплекс «Салават купере» и «Иннополис», выходит на рынок Набережных Челнов — второго по численности населения города в Татарстане. Как стало известно «Реальному времени», Госжилфонд при президенте РТ передал в собственность дочернего предприятия (100% РСК принадлежит ГЖФ) все сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, проложенные им при строительстве жилья по программе соципотеки в Набережных Челнах. В результате сделки стоимость сетевого хозяйства РСК выросла с 50 млн до 1,4 млрд рублей, а сама РСК уже получила тариф на передачу воды. Впрочем, будущее бизнеса РСК в автограде остается неопределенным, так как имеющийся у него километраж сетей пока не дотягивает до норматива в 10 км, который хотят ввести федеральные власти для ТСО в сфере теплоснабжения и водоснабжения.



ГЖФ продал сети своей «дочке» на 1,4 млрд рублей

Как стало известно «Реальному времени», молодой игрок на коммунальном рынке Татарстана, созданный экс-главой Госжилфонда при президенте РТ Талгатом Абдуллиным для обслуживания многоквартирных домов в ЖК «Салават купере», получил в собственность всю «сетку» коммунальных коммуникаций, построенных по программе социальной ипотеки в республике. Информацию об этом подтвердили участники рынка жилищно-коммунального хозяйства, связанные с «РСК».



ГЖФ совершил три безвозмездные сделки по передаче сетевых активов на баланс своей дочерней компании (РСК на 100% принадлежит ГЖФ). Общая протяженность сетей не раскрывается, но в результате отчуждения уставный капитал коммунального оператора «Салават купере», по данным «СПАРК-Интерфакс», вырос с 50 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Госжилфонд и РСК пока оставили сделку без комментариев. «Реальное время» направило письменный запрос в фонд, ответ будет опубликован по получении.



Неофициально собеседники издания сообщили, что экс-глава ГЖФ Талгат Абдуллин взял свои сети, хотя формально РСК на 100% принадлежит ГЖФ. В разговоре с «Реальным временем» Талгат Мидхатович, ныне замгендиректора ОАО «Связьинвестнефтехим» опроверг свою причастность к РСК, заявив, что «ни справа, ни слева, ни сбоку» не контролирует эту компанию.

По словам Талгата Абдуллина, выкуп водопроводных и канализационных сетей предлагался неоднократно, но ответа не было. Фото: Олег Тихонов

При этом напомнил, что в бытность своего руководства ГЖФ, действительно, на собственные средства прокладывал коммуникации — коммунальные и электросетевые. Но если ОАО «Сетевая компания» сразу выкупало у ГЖФ сети и ставило на свой баланс, то местные водоканалы не хотели сотрудничать по этой схеме.



— Почему мы должны были отдавать сети бесплатно, если строили на собственные деньги, — недоумевает Талгат Абдуллин.



По его словам, выкуп водопроводных и канализационных сетей предлагался неоднократно, но ответа не было. Дать оценку построенным сетевым активам он затруднился, указав, что стоимость каждого отрезка сети зависит от месторасположения и сечения трубы.

Отметим, что после внесения сетевого имущества на свой баланс РСК сравнялась с крупными игроками татарстанской системы водоснабжения и водоотведения. Так, старейший водоканал «Челныводоканал», являющийся гарантирующим поставщиком автограда, имеет активы на 1,5 млрд рублей, а МУП «Водоканал», гарантирующий поставщик Казани, — пока на 308 млн рублей (но после ввода КНС «Заречная» его капитализация возрастет). В этом смысле можно сказать, что РСК успел существенно накачать мускулы, превратившись в серьезного конкурента в распределении тарифной выручки. Ведь в качестве транзитного поставщика воды ему может достаться существенная часть платежей населения, которая раньше почти на 100% стекала в карман гарантирующих поставщиков. По этой причине приход нового игрока не вызывает восторга у татарстанских водоканалов, которые встречают его, мягко говоря, «в штыки».

До сих пор РСК выступала в качестве гарантирующего поставщика коммунальных ресурсов ЖК «Салават купере». Фото: Максим Платонов

«Салават купере» и «Иннополис» в сетях РСК

До сих пор РСК выступал в качестве гарантирующего поставщика коммунальных ресурсов ЖК «Салават купере», имея в собственности все сети в этом комплексе. Это значит, что 100% платежей за ЖКХ-услуги поступают ему на счет, а затем перераспределяются среди производителей тепла и воды. Кроме того, РСК владеет сетями в Иннополисе Верхнеуслонского района РТ, но не имеет здесь статуса гарантирующего поставщика. В последние 2 года РСК обеспечивает транзит воды. Ее передача не требует больших затрат и обходится дешевле всего в Татарстане — меньше одного рубля за кубометр воды. РСК пользуется здесь тарифом в течение двух лет, а гарантирующим поставщиком выступает ОЭЗ «Иннополис». В общей сложности РСК обслуживает около 200 тысяч человек.

По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2020 года выручка предприятия составила 476,3 млн рублей, а убыток — 65,7 млн рублей. Стоит добавить, что до сих пор сети находились у РСК в аренде, и она обязана была перечислять платежи в пользу владельца ГЖФ. Так, по данным бухгалтерской отчетности РСК за 2019 год (более свежая пока не опубликована), компания обязана была выплатить ГЖФ свыше 37 млн рублей арендных платежей, а общая сумма задолженности по ним достигла 162 млн рублей.



«Арендная плата, начисленная ГЖФ арендатору сетей, не покрывалась доходами, полученными от оказания услуг по этим сетям. Необходимо учитывать, что получение доходов ограничено тарифами, установленными Госкомитетом РТ по тарифами. Соответственно, это привело к образованию кредиторской задолженности, которая на конец 2019 года составила 162,65 млн рублей. Действия ГЖФ по взысканию этой суммы приведут к предбанкротному состоянию», говорится в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности коммунального оператора «Салават купере».



Так что последние сделки освобождают РСК от долгового бремени, а ГЖФ так и не получит эти деньги.

Однако гарантирующий поставщик «Челныводоканал» не торопится с РСК подписывать договор на водоснабжение. Фото kazanfirst.ru

РСК дотянулась до «Челныводоканала»

Весной этого года РСК вышла на большой для себя челнинский рынок водоснабжения и водоотведения. По ее заявке Госкомитет РТ по тарифам утвердил ей тариф на передачу воды до 31 декабря 2021 года. РСК становится самым крупным транзитным игроком с объемом сетей в 13 км, так у двух остальных компаний их протяженность не превышает нескольких сотен метров. Однако гарантирующий поставщик «Челныводоканал» не торопится с ним подписывать договор на водоснабжение.

— Сейчас к нам заходит крупная компания — РСК, — рассказал «Реальному времени» коммерческий директор ООО «Челныводоканал» Владимир Чучкалов. — ГЖФ передал им сети: около 7 км водопроводных сетей и 6 км канализационных сетей, — сообщил он, добавив, что тариф на транспортировку был утвержден в апреле этого года.

По его мнению, приход нового игрока обернется для них потерей в «несколько миллионов рублей», которые могли быть направлены на ремонт изношенных сетей.

— Мы будем им платить за транспортировку воды за счет ремонтного фонда устаревших сетей, а «транзитники» берут на тариф новые сети, которые не требуют вложений, — пояснил он причину своего недовольства.



По его словам, существующей тарифной выручки и так не хватает на реконструкцию: «Эта ситуация будет усугубляться, когда старые сети будут стареть, а мы будем платить за новые (имеется ввиду РСК)».

Отметим, что тариф на передачу воды в Набережных Челнах считается одним из высоких. Он составляет примерно 5-6 рублей за кубометр воды, чем и привлекает РСК. Ведь тарифная выручка для нее считается от затрат ГП: чем больше тратится на содержание одного километра сетей, тем больше достается «транзитнику». В Иннополисе тарифы минимальные, поэтому водоканал не ощутил потери от РСК.

Почему «Челныводоканал» не смог взять соципотечные сети?



— А кто нам дал? — возмутился Владимир Чучкалов. — Мы пытались, готовили несколько обращений в исполком Челнов, просили обратиться в правительство РТ. Мы предлагали, чтобы сети, который построил ГЖФ, перешли на баланс муниципалитета, но не добились результата.

Говоря о последствиях, он сообщил, что «будет удорожание в конечном итоге, и «Водоканал» будет настаивать на компенсации этих затрат через тариф».

Экс-гендиректор ГЖФ Талгат Абдуллин в свою очередь указал, что ниша водоснабжения и водоотведения Набережных Челнов сильно монополизирована частным водоканалом (речь идет об ООО «Челныводоканал», который на 100% принадлежит ПАО «КАМАЗ»). По его мнению, вхождение независимого игрока поможет обуздать его аппетиты и создаст конкуренцию.

Добавим, что решение об утверждении тарифа РСК принималось непросто. Основная проблема была в определении объемов реализации — какие именно объемы и по каким жилым кварталам проходят по этим сетям. Как урегулировали?



«Приняли объемы, которые прислал «Татэнергосбыт» как единый расчетный центр, чтобы выйти на оптимальную величину тарифа. РСК занижали объемную составляющую, а «Челныводоканал» завышали, чтобы тариф для них снизился, — рассказали участники переговоров, в которых главным медиатором выступил Госкомитет РТ по тарифам.

В итоге нашли золотую середину: нечто среднее между заявкой РСК и расчетами «Челныводоканала». В скором времени предстоит утвердить тариф для РСК на выведение коммунальных стоков, поступающих от «Челныводоканала».

Приняли объемы, которые прислал «Татэнергосбыт», как единый расчетный центр, чтобы выйти на оптимальную величину тарифа. Фото: Максим Платонов

Запасной маневр

После Набережных Челнов РСК может подать заявки на передачу воды по сетям Нижнекамска и Зеленодольска, утверждают участники рынка. В действительности их пока нет. Как сообщили в Госкомитете РТ по тарифам, заявок от РСК на эти города пока не поступало.

Экспансию РСК в другие города может остановить введение федеральными властями критериев для транзитных компаний, которые претендуют на статус территориально сетевых игроков (ТСО). Как уже рассказывало «Реальное время», в настоящее время подготовлен проект постановления правительства РФ, который вводит четкие требования для ТСО. В городах свыше 500 тыс. человек ТСО должно иметь в собственности не менее 10 км, в небольших городах от 250 тыс. жителей — 3 км, а в еще меньших населенных пунктах — не менее 250 м. Иначе говоря, в Казани ТСО должно иметь не менее 20 км, в Набережных Челнах — 10 км, а в Нижнекамске — также 10 км. При этом ТСО обязаны будут вести коммерческий учет, содержать аварийно-диспетчерскую службу. Аналогичные требования предъявляются и для собственников сетей в сфере водоснабжения и водоотведения, через которые идет транзит (их называют «транзитники»). Если у мелкого сетевика нет участка такой протяженности, то он автоматически лишается права на получение тарифа. Таким образом, если критерии действительно будет введены, то РСК придется либо наращивать сеть, либо продавать, считают игроки коммунального рынка.

В РСК заявили «Реальному времени», что им известно о готовящихся федеральных требованиях к ТСО, и компания намерена соответствовать им в будущем.