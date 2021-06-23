День в истории: Путин в Казани, старт операции «Багратион» и Олимпийский праздник

Чем примечательна дата 23 июня

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 23 июня, Международный Олимпийский день, а в России — еще и День балалайки. Для Татарстана дата памятна рядом знаменательных событий: первым президентским визитом Владимира Путина, включением Болгара в список ЮНЕСКО и открытием Дома журналистов. В этот день в разные годы произошло еще много важного: в ходе Великой Отечественной войны советские войска начали операцию «Багратион», Международный атлетический конгресс решил возродить древнегреческие олимпиады (отсюда и праздник), в США запатентовали первую печатную машинку и хула-хуп, а в Москве прошла премьера культового советского фильма «Человек с бульвара Капуцинов». 23 июня родились императрица Франции и первая жена Наполеона — Жозефина де Богарне, русская поэтесса Анна Ахматова, один из основоположников офтальмологии, профессор Казанского университета Эмилиан Адамюк, разработчик первых ЭВМ, английский математик Алан Тьюринг. Ушли из жизни русский художник Карл Брюллов, немецкий физик и создатель телеграфа Вильгельм Вебер, знаменитый советский тренер Анатолий Тарасов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Первый президентский визит Путина, особняк для журналистов, Болгар в списке ЮНЕСКО

В 1945 году директором Казанской консерватории, созданной по распоряжению Совнаркома СССР от 13 апреля того же года, назначили композитора, основоположника татарской профессиональной музыки Назиба Жиганова. Учреждение, которое сейчас носит его имя, он возглавлял более 40 лет. «С именем Назиба Жиганова неразрывно связаны создание средней специальной музыкальной школы для одаренных детей при консерватории, появление в Казани симфонического оркестра и другие значительные свершения в истории музыкальной культуры Татарстана», — отмечал с своем обращении в связи со 100-летием со дня рождения композитора президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото tatarstan.ru

Ровно 21 год назад, в 2000 году, Казань впервые в качестве президента России посетил Владимир Путин. Визит главы государства начался по-деловому: с совещания по ликвидации последствий урагана, прокатившегося по Татарстану за несколько дней до его прилета. Как сообщала пресс-служба Кремля, власти обсуждали первоочередную помощь жертвам стихии. Не обошлось и без лестных слов в адрес Татарстана — его законодательство по защите пострадавших в таких ситуациях признали эффективнее федеральных норм.



Также в 2000 году на казанской улице Тельмана в особняке, известном как «Главный дом Перельштейна», открылся Дом журналистов Татарстана. «Дорогие журналисты, наша с вами задача служить народу родному, республике многонациональной», — написал в тот день в Книге почетных гостей первый президент республики Минтимер Шаймиев, осмотревший здание. Спустя 11 лет Дом журналистов переехал на улицу Декабристов, где и располагается по сей день.

Фото commons.wikimedia.org

В 2012 году в Свияжске после реконструкции торжественно открыли единственную сохранившуюся на острове приходскую церковь — церковь равноапостольных святых Константина и Елены. Решением советских властей в прошлом столетии ее закрыли и отдали под склад, затем в 1980-е годы она стала филиалом Государственного музея ТАССР, и лишь в 1993 году церковь снова доступна для верующих.

В 2014 году Болгарский историко-археологический комплекс включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО решением 38-й сессии Комитета организации. «Археологические исследования этого бесценного памятника истории и культуры принесли не только большое количество уникальных находок, представленных значительными музейными коллекциями, но и открыли историю государства Волжской Булгарии, являвшейся вратами торговли между Востоком и Западом», — обратила тогда внимание генеральный секретарь Национального комитета по делам ЮНЕСКО Казахстана Асель Утегенова. В Списке ЮНЕСКО Болгар стал 1002-м объектом.

Фото: Илья Репин

День рождения Ахматовой, старт операции «Багратион»

В 1889 году под Одессой родилась Анна Горенко — будущая поэтесса Серебряного века — Анна Ахматова. Писать стихи она начала еще в 11 лет. «Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем», — вспоминала она. Творчество Ахматовой получило широкое признание, ее номинировали на Нобелевскую премию. Поэтесса стала обладательницей литературной премии «Этна-Таормина» в Италии, а оксфордский университет присвоил ей степень почетного доктора литературы. Умерла Ахматова в 1966 году.

Н. Альтман. Портрет А. А. Ахматовой, 1914 год. Фото wikipedia.org

В 1944 году Красная Армия начала одну из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны — «Багратион», итогом которой стало освобождении от оккупации Белоруссии и восточной Польши. Советским войскам удалось вытеснить немецких солдат и выйти на Вислу, на подступы к Варшаве и к границе с Восточной Пруссией. Уже 17 июля состоялся «Парад побежденных» — по московским улицам провели 57,6 тысяч военнопленных, среди которых было более тысячи немецких офицеров и около 20 генералов, попавших в окружение в ходе операции «Багратион».

Фото Mil.ru

Ежегодно с 2008 года музыканты-народники в этот день отмечают День балалайки. Дата выбрана не случайно — первое документальное упоминание об инструменте связывают с «Памятью из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ», которая датирована 23 июня 1688 года. Идея празднования Дня балалайки, получившего признание и в других странах, принадлежит президенту Российского клуба музыкантов-народников Дмитрию Белинскому.

Международный Олимпийский день, патенты на печатную машинку и хула-хуп

В 1868 году в США изобретатель Кристофер Шоулз и его компаньон Карлос Гидден запатентовали первую в мире пишущую машинку. Устройство, соразмерное письменному столу, печатало только большими буквами, а бумага пряталась внутри, из-за чего набирающий текст не мог видеть результат своего труда. Шоулз, не имевший средств для запуска производства своей машинки, продал права на нее известному конструктору-оружейнику Филу Ремингтону и уже 1 марта 1873 года компания Remington and Sons начала выпускать доработанное устройство в Нью-Йорке под названием «Remington No.1».

Ежегодно 23 июня в в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде мир отмечает Международный Олимпийский день (International Olympic Day). Именно в этот день в 1894 году в Париже Международный атлетический конгресс заслушал доклад французского активиста и энтузиаста спорта — барона Пьера де Кубертена, предложившего возродить традицию древнегреческих олимпиад, проводя раз в четыре года «соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов». Идея получила одобрение, за чем последовало создание Международного олимпийского комитета (МОК). Игры первой Олимпиады современности прошли в Греции уже в 1896 году.

Международный олимпийский комитет 1896 года. Пьер де Кубертен четвертый справа в ряду стоящих. Фото wikipedia.org

В 1964 году патент на гимнастический обруч, Hula-Hoop, получили основатели компания по производству игрушек Wham-O Ричард Кнерр и Артур Мерлин. Идею подсказал житель Австралии, рассказавший, что в его стране на физкультуре школьники крутят вокруг талии бамбуковые кольца. Американские изобретатели разработали свою версию такого обруча и протестировали на учениках одной из школ Пасадены (Калифорния). «Ни одна сенсация не захватывала страну так, как захватил хула-хуп», — писал спустя два десятилетия Ричард Джонсон.