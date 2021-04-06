День в истории: создание Ютазинского района, праздник следователей и первая современная Олимпиада

Чем примечательна дата 6 апреля

Сегодня, 6 апреля, в России свой профессиональный праздник отмечают работники следственных органов МВД. В этот день в Москве запустили первый электрический трамвай, а Наполеон Бонапарт впервые отрекся от престола. Кроме того, 6 апреля родились итальянский художник Рафаэль, французский поэт-сатирик Жан-Батист Руссо, философ, педагог и публицист Александр Герцен, министр народного просвещения Александр Головнин, поэт Иван Суриков, хирург Николай Склифосовский, актер Василий Меркурьев, американский биохимик Эдмонд Фишер. Подробнее о самых интересных событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Ютазинский район Татарстана

6 апреля 1991 года был образован Ютазинский муниципальный район, расположенный на юго-востоке республики. Административным центром является посёлок городского типа Уруссу. В районе развита промышленность. Здесь занимаются строительным производством, химической промышленностью, машиностроением, электроэнергетикой. Работают такие крупные предприятия, как АО «Электросоединитель», ООО «Уруссинский химический завод», ООО «Уруссинское предприятие нерудных материалов», ООО «Уруссинский электромеханический завод».

Площадь земель, занятых под сельское хозяйство, составляет более 52 тыс. га. Ютазинцы выращивают зерновые культуры, занимаются скотоводством. На территории района находится ландшафтный памятник природы Урдалы-Тау. Здесь растут около 100 видов редких степных растений.

Фото tatcenter.ru

6 апреля 1812 года родился российский общественный деятель, публицист и педагог Александр Герцен. Мало кто знает, что когда его направили в ссылку, Александр Иванович побывал в Казани — в апреле 1835 года. Герцен направлялся в Пермь и по пути на три дня останавливался в нашем городе. За то время, что Герцен провел здесь, он успел осмотреть кремль, университет, мечети и другие казанские достопримечательности. Вдохновленный увиденным, он написал статью «Провинциальные университеты». Позднее он создал еще несколько статей о восстании крестьян в селе Бездна Казанской губернии.

Этот день стал днем памяти известного татарского композитора, заслуженного деятеля искусств России и Татарстана Мирсаида Яруллина (скончался 6 апреля 2009 года). Мирсаид Загидуллович родился 12 июля 1938 года в деревне Малая Сунь Мамадышского района. Любовь к музыке будущему композитору привил его отец. Мирсаид Яруллин окончил Казанскую государственную консерваторию в 1963 году, но не спешил прощаться с учебным заведением. Он поступил и окончил аспирантуру и с 1967 по 2009 год работал на кафедрах теории музыки и композиции.

Музыкант создает концерт для скрипки с оркестром, детскую сюиту для симфонического оркестра, вокально-симфоническую поэму «Сандугач һәм чишмә» («Соловей и родник») и другие произведения.

Фото tatar-inform.ru

День следователей, грамота Хмельницкому, первый электротрамвай, ордена Ленина и Красной Звезды

6 апреля отмечается День работников следственных органов МВД России. Официальная деятельность ны­нешнего следственного аппарата министерства внутренних дел началась в 1963 году. Следственный аппарат МВД России является одним из крупнейших в системе правоохранительных органов, который расследует больше половины совершенных преступлений. Свой профессиональный праздник следователи МВД отмечают с торжественными мероприятиями, а наиболее отличившихся сотрудников награждают медалями и премиями.

6 апреля 1654 года русский царь Алексей Михайлович Романов даровал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому и всему Запорожскому Войску о сохранении и укреплении их древних вольностей. С вольностями Войска Запорожья считались, однако оно все так же подчинялось воле царя.

В этот же день 1899 года в Москве запустили первый электрический трамвай, он прошел по маршруту от Бутырской заставы до Петровского парка. Билет его пассажирам обошелся в шесть копеек. Вагоны курсировали с восьми утра до восьми вечера.

Фото wikipedia.org

6 апреля 1930 года были учреждены орден Ленина и орден Красной Звезды. Орден Ленина — высшая награда за особо выдающиеся заслуги перед Советским Союзом. Его внешний вид изменяли. Существовали четыре основных типа награды. На каждой из них присутствовало изображение Владимира Ильича.

Орден Красной Звезды получали люди за большие заслуги в защите Отечества. Орденом награждались как в военное, так и в мирное время. Данным орденом награждали за особые заслуги важнейшие промышленные предприятия в СССР. Награда представляет собой покрытую рубиново-красной эмалью пятиконечную звезду.

6 апреля — день памяти великого русского композитора Игоря Стравинского. В 1971 году в этот день Игорь Фёдорович умер в Нью-Йорке и был похоронен в Венеции на кладбище Сан-Микеле. Один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры 20 века, Стравинский подарил миру оперы, балеты, симфонии, кантаты, концерты для солирующих инструментов с оркестром и другие произведения. Самыми главными из них называют «Священное песнопение» (1955—1956), «Плач пророка Иеремии» (1957—1958), «Заупокойные песнопения» (1965—1966), высшим же достижением считается «Реквием», который он создал в 84 года.

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6 апреля 1902 года умер русский писатель Глеб Успенский. В произведениях писателя отражается богатство народного языка и народного творчества. Главной темой в его работе стала пореформенная деревня: циклы очерков и рассказов «Из деревенского дневника» (1877—1880), «Крестьянин и крестьянский труд» (1880), «Власть земли» (1882), «Кой про что» (1886—1887) и др., в которых он пишет о разорении крестьян, росте кулачества, разложении крестьянской общины.

1000-летие Рима, отречение от престола Наполеона, первые современные Олимпийские игры



6 апреля отмечается Всемирный день настольного тенниса. Этот праздник был учрежден лишь в 2015 году. Профессионалы своего дела проводят мастер-классы, организуют специальные выступления, а также в этот день проходят праздничные соревнования.

В этот же день, в 248 году, с размахом отмечали тысячелетие Рима. Древние историки считали, что дата основания города — 21 апреля 753 года до нашей эры. В этот день посмотреть на гладиаторские бои пришли несколько тысяч человек. Во время сражений в амфитеатре было убито две тысячи гладиаторов и более 200 животных.

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6 апреля 1814 года Наполеон I впервые отрекся от престола. В тексте отречения было написано: «Нет той личной жертвы, которую я не был бы готов принести в интересах Франции». После этого Наполеон Бонапарт отправился в изгнание на остров Эльба.

В этот же день, в 1896 году, состоялась церемония открытия первых Олимпийских игр современности. На церемонии присутствовала королевская семья. Король Георг I объявил международные Олимпийские игры в Афинах открытыми. В первую программу вошли девять видов спорта — греко-римская борьба, велогонки, гимнастика, легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, теннис, тяжелая атлетика и фехтование. Сегодня в программу современных Олимпийских игр входят 28 летних видов спорта.

Олимпиада 1896 года проходила с 6 по 15 апреля в Афинах. В играх участвовали спортсмены из 14 стран. Россия в играх не участвовала. Больше всего медалей оказалось у Греции, а Америка привезла наибольшее количество золотых наград.

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В конце марта 1199 года при осаде замка Адемара V Лиможского Шалю-Шаброль английский король Ричард I был ранен в шею арбалетным болтом, выпущенным французским рыцарем Пьером Базилем. 6 апреля король Англии Ричард I Львиное Сердце скончался от заражения крови.

6 апреля 1992 года умер и популярный американский писатель-фантаст Айзек Азимов. Он написал рассказы «В плену у Весты», «Приход ночи», «Робби», серию романов «Основание» и другие. Многие книги писателя описывают события и явления в самых разных областях — от химии до религиоведения.