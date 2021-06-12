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День России в Казани: марш Дружбы народов, «Этномаркет» и начало трудового семестра

11:00, 12.06.2021
День России в Казани: марш Дружбы народов, «Этномаркет» и начало трудового семестра

Для жителей и гостей Казани ко Дню России подготовили насыщенную программу. Праздничные мероприятия начались утром на Кремлевской набережной. Активисты молодежных организаций, студенческих объединений и национальных автономий прошли маршем Дружбы народов России, здесь же был дан старт студенческому трудовому семестру, открылся молодежный «Этномаркет» и начался праздничный концерт.

Видео: Камиль Исмаилов
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