День России в Казани: марш Дружбы народов, «Этномаркет» и начало трудового семестра
Для жителей и гостей Казани ко Дню России подготовили насыщенную программу. Праздничные мероприятия начались утром на Кремлевской набережной. Активисты молодежных организаций, студенческих объединений и национальных автономий прошли маршем Дружбы народов России, здесь же был дан старт студенческому трудовому семестру, открылся молодежный «Этномаркет» и начался праздничный концерт.
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