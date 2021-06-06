Башкирский завод, якутское стадо, хакасский хоррор

Что смотреть на фестивале «Науруз» — офлайн и онлайн

Фото: hууma

Больше 500 участников из 25 театров семи стран приехали на 15-й международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз», который пройдет в Казани с 7 по 13 июня. В этом году он пройдет под знаком театрального искусства северных тюрков. В этом году некоторые спектакли можно посмотреть и онлайн, часть работ покажут на набережной Нижнего Кабана. Учитывая эти факторы, «Реальное время» представляет свой топ постановок.

7 июня, 13.00

hууma

Государственный театр коренных малочисленных народов Севера был последним из «родных», в котором якутский трудоголик Сергей Потапов не ставил спектакля. hууma переводится как «мираж стада, табун оленей». Пьеса — хореографическое размышление о том, как «стойбище материального низа становится домом идеального верха».

Театр имени Камала, малая сцена, также онлайн

16+

8 июня, 12.00

«Дуськина дача»

Самая нетипичная постановка Атнинского театра, который открыто заявил, что делает «фестиваль-спектакль». Это пьеса Альбины Гумеровой о доме, в котором перевоспитывают матерей, бросивших своих детей.

Театр имени Камала, малая сцена, также онлайн

16+

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

8 июня, 18.00

«Королевство кривых»

Альметьевский театр привозит самый «золотомасочный» спектакль, основанный на сказочной повести Виталия Губарева, но ушедший далеко от оригинала. Действие происходит в университете, который одновременно является символом системы — и в ней теряется друг главной героини. Автор текста и режиссер Антон Федоров работает здесь с давним соратником альметьевцев — уфимским хореографом Алиной Мустаевой, так что пластика заслуживает отдельной похвалы.

Театр имени Кариева

12+

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

8 июня, 21.00

«Кудангса Великий»

Якутский театр Олонхо покажет трагедию о воле человеческого разума, о родоначальнике саха Кудангса, который совершает три греха: велит разрубить звезду Чолбон, выдает замуж дочь за сына беса и обретает волшебный меч — кылыс.

Набережная озера Кабан

12+

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

9 июня, 17.30

«Алып Пил Тараан»

Этно-фэнтези от Хакасского национального драматического театра о богатыре по имени Пил Тараан — к 95-летнему юбилею автора, драматурга и сказителя Михаила Кильчичакова. Историю о совершенствовании обрамляет живая музыка в исполнении ансамбля «Хазыр суг».

Театр имени Камала, малая сцена, также онлайн

12+

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

10 июня, 11.00 и 15.00

«Я не вернусь» и «Я не вернусь. Мечты».

Видимо, впервые самую громкую премьеру Камаловского сыграют в формате дилогии, начав историю с деревень эпохи коллективизации и закончив современным этапом, с фермерами. От военного детства — до одиноких вечеров у деревенского караоке: каждый здесь найдет свое.

Театр имени Камала, малая сцена

16+

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

10 июня, 18.30

«Колыбель»

Драматический театр имени Кучияк из Республики Алтай представляет пьесу Баатра Колаева, написанную по мотивам романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день…» (любопытно, что в мае Камаловский театр отыграл в последний раз спектакль по этому произведению). В основе новой версии — легенда о манкурте.

Театр имени Тинчурина

16+

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

10 июня, 19.00

«Гульбустан»

Башкирский театр драмы имени Гафури показывает рефлексию на тему поэмы Кадыра Даяна 1941 года «Тансулпан» от Дамира Юсупова. История о том, как жених, у которого нет денег на выкуп невесты, уступает ее богатому старику, перенесена Айратом Абушахмановым на закрытый промышленный комбинат.

Театр имени Камала, большая сцена

12+

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

10 июня, 21.00

«Этно»

Работа альметьевского уличного театра «Легкие крылья» — и карнавал, и размышление, и путешествие по миру духов, и концерт, и рассказ историй.

На набережной озера Кабан

12+

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

11 июня, 17.00

«Роман в девяти письмах»

Раз в два года «Науруз» — это образовательный форум. В 2020-м это превратило его в огромный международный проект, часть которого вышла за рамки привычных нескольких недель. Так появился этот Zoom-спектакль на нетеатральное произведение Федора Достоевского. Колумбия, Бразилия, Татарстан.

Театр имени Камала, большая сцена, также онлайн

6+

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

11 июня, 18.00

«Чанар Хус»

Хакасский театр «Читiген» собрал хоррор из хакасской легенды, превратив охотника во внезапно разбогатевшего олигарха, отягощенного страстями, тщеславием и жаждой власти.

Театр имени Кариева

12+

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

11 июня, 18.30

«Ходжа Насретдин»

Впервые комедию Джаудата Файзи по пьесе Наки Исанбета показали на сцене БКЗ к 110-летию со дня рождения композитора в декабре 2020-го. Редакцию спектакля сделал руководитель оркестра театра имени Тинчурина Ильяс Камал — он восстановил партитуры и некоторые вокальные номера. Тогда премьеру подготовили буквально за пару недель. Главную роль исполняет «живчик» новой татарской эстрады Ильгиз Мухутдинов.

Театр имени Тинчурина

6+

Фото: tatar-inform.ru