Башкирский завод, якутское стадо, хакасский хоррор
Что смотреть на фестивале «Науруз» — офлайн и онлайн
Больше 500 участников из 25 театров семи стран приехали на 15-й международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз», который пройдет в Казани с 7 по 13 июня. В этом году он пройдет под знаком театрального искусства северных тюрков. В этом году некоторые спектакли можно посмотреть и онлайн, часть работ покажут на набережной Нижнего Кабана. Учитывая эти факторы, «Реальное время» представляет свой топ постановок.
- 7 июня, 13.00
hууma
Государственный театр коренных малочисленных народов Севера был последним из «родных», в котором якутский трудоголик Сергей Потапов не ставил спектакля. hууma переводится как «мираж стада, табун оленей». Пьеса — хореографическое размышление о том, как «стойбище материального низа становится домом идеального верха».
Театр имени Камала, малая сцена, также онлайн
16+
- 8 июня, 12.00
«Дуськина дача»
Самая нетипичная постановка Атнинского театра, который открыто заявил, что делает «фестиваль-спектакль». Это пьеса Альбины Гумеровой о доме, в котором перевоспитывают матерей, бросивших своих детей.
Театр имени Камала, малая сцена, также онлайн
16+
- 8 июня, 18.00
«Королевство кривых»
Альметьевский театр привозит самый «золотомасочный» спектакль, основанный на сказочной повести Виталия Губарева, но ушедший далеко от оригинала. Действие происходит в университете, который одновременно является символом системы — и в ней теряется друг главной героини. Автор текста и режиссер Антон Федоров работает здесь с давним соратником альметьевцев — уфимским хореографом Алиной Мустаевой, так что пластика заслуживает отдельной похвалы.
Театр имени Кариева
12+
- 8 июня, 21.00
«Кудангса Великий»
Якутский театр Олонхо покажет трагедию о воле человеческого разума, о родоначальнике саха Кудангса, который совершает три греха: велит разрубить звезду Чолбон, выдает замуж дочь за сына беса и обретает волшебный меч — кылыс.
Набережная озера Кабан
12+
- 9 июня, 17.30
«Алып Пил Тараан»
Этно-фэнтези от Хакасского национального драматического театра о богатыре по имени Пил Тараан — к 95-летнему юбилею автора, драматурга и сказителя Михаила Кильчичакова. Историю о совершенствовании обрамляет живая музыка в исполнении ансамбля «Хазыр суг».
Театр имени Камала, малая сцена, также онлайн
12+
- 10 июня, 11.00 и 15.00
«Я не вернусь» и «Я не вернусь. Мечты».
Видимо, впервые самую громкую премьеру Камаловского сыграют в формате дилогии, начав историю с деревень эпохи коллективизации и закончив современным этапом, с фермерами. От военного детства — до одиноких вечеров у деревенского караоке: каждый здесь найдет свое.
Театр имени Камала, малая сцена
16+
- 10 июня, 18.30
«Колыбель»
Драматический театр имени Кучияк из Республики Алтай представляет пьесу Баатра Колаева, написанную по мотивам романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день…» (любопытно, что в мае Камаловский театр отыграл в последний раз спектакль по этому произведению). В основе новой версии — легенда о манкурте.
Театр имени Тинчурина
16+
- 10 июня, 19.00
«Гульбустан»
Башкирский театр драмы имени Гафури показывает рефлексию на тему поэмы Кадыра Даяна 1941 года «Тансулпан» от Дамира Юсупова. История о том, как жених, у которого нет денег на выкуп невесты, уступает ее богатому старику, перенесена Айратом Абушахмановым на закрытый промышленный комбинат.
Театр имени Камала, большая сцена
12+
- 10 июня, 21.00
«Этно»
Работа альметьевского уличного театра «Легкие крылья» — и карнавал, и размышление, и путешествие по миру духов, и концерт, и рассказ историй.
На набережной озера Кабан
12+
- 11 июня, 17.00
«Роман в девяти письмах»
Раз в два года «Науруз» — это образовательный форум. В 2020-м это превратило его в огромный международный проект, часть которого вышла за рамки привычных нескольких недель. Так появился этот Zoom-спектакль на нетеатральное произведение Федора Достоевского. Колумбия, Бразилия, Татарстан.
Театр имени Камала, большая сцена, также онлайн
6+
- 11 июня, 18.00
«Чанар Хус»
Хакасский театр «Читiген» собрал хоррор из хакасской легенды, превратив охотника во внезапно разбогатевшего олигарха, отягощенного страстями, тщеславием и жаждой власти.
Театр имени Кариева
12+
- 11 июня, 18.30
«Ходжа Насретдин»
Впервые комедию Джаудата Файзи по пьесе Наки Исанбета показали на сцене БКЗ к 110-летию со дня рождения композитора в декабре 2020-го. Редакцию спектакля сделал руководитель оркестра театра имени Тинчурина Ильяс Камал — он восстановил партитуры и некоторые вокальные номера. Тогда премьеру подготовили буквально за пару недель. Главную роль исполняет «живчик» новой татарской эстрады Ильгиз Мухутдинов.
Театр имени Тинчурина
6+
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