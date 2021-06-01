Олонхо во всей красе, голодающие куклы и полезная наука «Папамамалогия»

Календарь культурных событий в Татарстане на июнь

В июне театральный сезон закрывается в большинстве театров, однако на каникулы они уходить не собираются. Нас еще порадует несколько премьер, а также театральный фестиваль «Науруз» представит богатейшую программу. Интересно, что на этот месяц приходятся Дни Якутии в Татарстане, по этому поводу и театр Олонхо представит свой спектакль на набережной Кабана. Музейные редкости от нацмузея Республики Саха тоже появятся в Казани. Чем театралам и поклонникам искусства побаловать себя в июне — в обзоре культурных событий «Реального времени».

«Джалиль»: 10 лет на казанской сцене

Сегодня и завтра Татарский академический театр оперы и балета им. М. Джалиля завершает Нуриевский фестиваль двумя гала-концертами. Следующим значимым событием можно назвать оперу «Джалиль» Назиба Жиганова, которую театр представит 14 июня, в преддверии Дня памяти и скорби — 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны.

Главную роль поэта-героя в опере-поэме неизменно исполняет Ахмед Агади. Его супругу представит Гульнора Гатина, в спектакле также заняты другие талантливые и любимые артисты казанской оперной сцены. В Казани постановка Михаила Панджавидзе и музыкального руководителя спектакля Рената Салаватова впервые была показана в 2011 году, так что и спектакль ожидается юбилейный — 10 лет опера не сходит со сцены, а это дорогого стоит. В постановке, которая идет в семи картинах без антракта, по задумке авторов используются отрывки из стихотворений Мусы Джалиля, а также присутствует компьютерная графика Павла Суворова. И самое главное — билеты еще есть.

«Науруз»: большой театральный праздник

Все силы в июне артисты и администрация Татарского драматического театра им. Г. Камала отдаст на безупречное и, как всегда, качественно и количественно насыщенное, проведение ХV Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз». Он пройдет с 6 по 13 июня не только в большом и малом залах театра, но и на других театральных площадках города: театре кукол «Экият», Тинчуринском театре, театре юного зрителя им. Г. Кариева, а трагедия «Кудангса Великий» Платона Ойунский от якутского Театра Олонхо и спектакль-размышление «Этно» от альметьевского уличного театра «Легкие крылья» будут показаны на набережной Кабана.

Ожидается, что фестиваль посетит более тысячи участников из Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и национальных республик России. Будут и онлайн-подключения с трансляциями спектаклей из республик-участниц.

Сказочное начало лета

Продолжая тему фестиваля «Науруз», отметим в нем участие Татарского ТЮЗа. 7 июня на своей сцене театр представит спектакль «Сказки Хикмета» режиссера Сойжина Жамбалова. Двухчасовое действо для детей и взрослых расскажет о дервише с волшебной флейтой, Красавице Айше и влюбленном в нее облаке, ведьмах и принцессе Равнодушия. Все они — персонажи двух сказок Назима Хикмета, объединенных в единое полотно режиссером.

18 июня Татарский ТЮЗ закрывает театральный сезон полюбившейся многим сказкой Астрид Линдгрен в постановке Екатерины Гороховской «Мио, мой Мио!».

«Люди» Галимджана Ибрагимова станут куклами

24 июня в театре кукол «Экият» премьера — спектакль «Адәмнәр» в постановке Ильгиза Зайниева, рассказывающий о голоде в Поволжье. В основу положена повесть Галимджана Ибрагимова «Люди».

Эта работа обращена ко взрослому зрителю, от 16 лет. Сейчас в театре на техническом совете уже представлены эскизы декораций, костюмов, обсуждены вопросы света, звука, реквизита нового спектакля театра. Репетиции идут полным ходом. Интересно, что в спектакле заняты всего два актера: заслуженный артист РТ Дилюс Хузяхметов и Альбина Шагалиева. Постановка будет идти в Малом зале театра. Музыку для спектакля написал Эльмир Низамов, художником-постановщиком выступил Сергей Рябинин.

Еще одно событие, достойное внимание — премьеру прошлого месяца «Misterioso con anima» в постановке четырехкратного обладателя «Золотой маски» Евгения Ибрагимова в театре повторят 4 июня. Не пропустите.

И вновь искрометный Остер

19 июня Казанский ТЮЗ тоже представит новый спектакль «Папамамалогия» по книге Григория Остера. Музыкальный урок в одном действии поставил главный режиссер театра Радион Букаев. Как рассказывают авторы постановки, это будет разговор на языке и детей, и родителей. Папамалогия — это наука о взрослых, о среде их обитания, проблемах и привычках. Мальчик Алеша, главный герой спектакля, решил основательно изучить эту науку и разобраться в сложном и порой непонятном мире взрослых. Режиссер добавил в спектакль задорную музыку, приправив его сценическими трюками, которые отправят зрителя в яркий мир детства, при этом предлагая задуматься об истинных причинах детских капризов и шалостей.

26 июня в Доме актера им. Салимжанова пройдет рок-концерт памяти заслуженного артиста РТ Арсения Курченкова «Дождь на Снег». Известные казанские группы «Дом кукол», «Remedy», «Viaterra» и другие исполнят не только свои композиции, но и песни актера. Организатором концерта выступает Казанский ТЮЗ.

Еще один важный момент — иммерсивный спектакль «Ночной трамвай» с прогулкой по городу и многочисленными сюрпризами, о котором мы рассказывали ранее, перенесен на июнь — следите за афишей.

Якутские символы и исторические костюмы к фильму

С 8 июня по 13 июня в национальной галерее «Хазинэ» будет работать выставка «От Олонхо к пространству творчества», приуроченная к Дням Якутии в Татарстане. Она подготовлена совместно с Национальным художественным музеем Республики Саха.

Экспозиция представит ключевые символы традиционной культуры, которые обладают большой смысловой емкостью в произведениях якутских художников. Особенность выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и костюмы к фильму «Тыгын Дархан», исторической драме 2020 года. Реконструкция якутской традиционной одежды сочетает в себе разные по фактуре и цвету материалы: мех, сукно, ровдуга, кожа, жаккардовый шелк, Костюмы украшены орнаментальными вставками, из бисера, металлическими украшениями и подвесками. Также в экспозиции будут представлены живописные картины якутских художников.

Еще одно открытие ждет казанцев в июне от Госмузея изобразительных искусств Татарстана. 17 июня в Галерее современного искусства откроется выставка Шамиля Шайдуллина «Точка». Она расположится на всех трех этажах ГСИ и, каждый раздел расскажет об определенном периоде творчества художника.

БКЗ на день переедет в Свияжск

12 июня на острове-граде Свияжск пройдет концерт духовной музыки «Музыка веры», приуроченный ко Дню России. Он состоится в соборе иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» и будет включать в себя выступления хоровых коллективов Казани: Государственного камерного хора Татарстана под руководством заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой, Камерного хора «Преображение» Николая Беляева и Хора Благовещенского кафедрального собора под управлением регента Марины Литвиненко. В этот же день в Музее истории Свияжска для всех желающих прозвучит камерная музыка в исполнении Государственного струнного квартета Татарстана. Вход на мероприятия свободный.