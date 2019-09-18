«Погибали те, с кем я был знаком»: день памяти мотоциклистов в Татарстане «отметили» новыми жертвами

Совет бывалого байкера: «Сразу заморочьтесь экипировкой»

Фото: Олег Тихонов

Сегодня — Всемирный день памяти погибших мотоциклистов. В Татарстане есть кого вспомнить: в этом году, по данным ГИБДД по РТ, в республике погибли 13 мотоциклистов, еще 142 получили травмы. О том, почему у нас продолжают гибнуть байкеры, какие «рецепты» на этот случай предлагает ГИБДД и какую позицию в противостоянии на дорогах двухколесных и четырехколесных коней занимают автолюбители, — в материале «Реального времени».

Смертельная статистика



Очередная трагедия случилась всего несколько дней назад: 15 сентября в больнице скончался 33-летний водитель мотоцикла «Хонда», которому под Малмыжем в нарушение правил не уступил дорогу 31-летний водитель «Лады Ларгус».

А вечером 14 сентября в селе Отарка Мамадышского района произошло ДТП с участием двух мотоциклов: 15-летний «бесправный» водитель «железного коня» догнал второго, 16-летнего, также не имеющего водительских прав. Все остались живы лишь чудом, хоть и катались без мотошлемов. Травмы получили оба водителя и 14-летний пассажир одного из мотоциклов.

Месяцем раньше в Приволжском районе Казани произошло смертельное ДТП по вине водителя мотоцикла. Он превысил скорость и совершил смертельный наезд на пешехода — тот скончался на месте. Сам байкер получил тяжелые травмы.

Как сообщили «Реальному времени» в отделе пропаганды республиканского управления ГИБДД, с начала года в Татарстане зарегистрировано 131 ДТП с участием мотоциклов. В них погибло 13 человек и 142 получили травмы. 82 ДТП произошло по вине мотоциклистов — в них погибло 7 человек и получил травмы 91.

Однако в этом году байкеры, похоже, в отличие от прошлого, не создавали для ГИБДД таких уж больших проблем. Год назад в начале сезона руководитель республиканской Госавтоинспекции Ленар Габдурахманов даже созывал по этому поводу круглый стол.

— Мне повезло, из моих близких друзей-байкеров никто не погиб, однако погибали те, с кем я был знаком, — говорит казанский байкер Виктор Доцент Лопухов. — И их стоит вспомнить добрым словом. Я считаю, что День памяти погибших мотоциклистов — не повод для каких-то громких акций и мероприятий, а повод задуматься, как сделать, чтобы смертей было как можно меньше.

Сами виноваты?

— Я много езжу и вижу, как часто мотоциклисты нарушают Правила дорожного движения, — говорит председатель татарстанской республиканской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин. — Они часто уходят от ответственности: на мотоциклах передний номер не предусмотрен, а далеко не все камеры фотовидеонаблюдения «стреляют в спину».

Уменьшить число жертв ДТП среди мотоциклистов вполне реально, считает Кулагин:

— Во-первых, водителям мотоциклов надо прекратить нарушать скоростной режим, во-вторых, не выезжать на встречную полосу и, в-третьих, не пренебрегать экипировкой. Ведь зачастую водители мотоциклов даже шлема не надевают!

Экипировка плюс уважительное отношение

В последнем пункте с Кулагиным представитель байкерского сообщества полностью согласен.

— У трагедий с мотоциклистами есть причины, которые полностью зависят от самих байкеров. Надо не полениться и сразу заморочиться качественной экипировкой. Я знаю много примеров тому, как люди при столкновениях благодаря ей избежали не только гибели, но и серьезных травм! Что нужно? Шлем — обязательно, это первое. А потом — защита спины, перчатки, защита коленей, правильные ботинки. В идеале надо это все сразу купить, если решил ездить на байке, но у кого-то не хватает денег, а кто-то просто относится к этому легкомысленно.

Второе условие, по словам Доцента, это уважительное отношение к мотоциклистам со стороны водителей. Причем консенсус, по его мнению, тут вполне достижим, ведь «большинство мотоциклистов — одновременно и автомобилисты», значит, уже есть часть водительского сообщества, которая понимает особенности положения мотоциклиста на дороге:

— В основном ДТП с участием мотоциклов связаны с тем, что автомобилисты зачастую просто не видят мотоциклистов, без оглядки на них перестраиваются из ряда в ряд, поворачивают и так далее.

Подросткам место — на треке

Что же касается трагедий с подростками — ответственность за них байкер однозначно возлагает на родителей:

— Редко кто из мальчишек не мечтает о мотоцикле, но если родители покупают его им, то должны и объяснить, как надо ездить, озаботиться с обучением, помочь ребенку выстроить отношения с техникой.

А выстроить их проще всего в секции, в клубе, которых в Татарстане, где редкий подросток не является в душе лихим гонщиком, хватает:

— Занявшись спортом, подросток будет понимать, что такое мотоцикл, и на глупости, вроде гонок по проселочной дороге, у него не будет времени. Он уже и сам не поедет на дорогу, потому что будет заниматься гонками профессионально — на треке.