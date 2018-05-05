Байкеры в ГИБДД: как мотоциклисты звали главного автоинспектора РТ в свои ряды

Большинство жалоб на мотоциклистов поступило от жильцов домов, расположенных вдоль крупных магистралей — им не давали спать по ночам.

Фото: Инна Серова

Помогать законопослушным байкерам (строго в рамках закона и пределах своих полномочий) и «жестко привлекать к ответственности мотоциклистов, которые грубо нарушают ПДД, пообещал сегодня на круглом столе с представителями мотосообществ начальник республиканской ГАИ Ленар Габдурахманов. На эту, уже ставшую традиционной, весеннюю встречу, предваряющую открытие мотосезона, пришли, по его определению, «те, кто хочет, чтобы все было правильно». Ими оказались несколько мотолюбителей, представитель клуба «Мотоджимхана» Денис Юнин, представительница казанского женского мотосообщества WindRose Юлия Лобанова и обладатель серебряной медали Кубка России-2008 по кольцевым мотогонкам мотоинструктор Сергей Галкин. По каким-то причинам приглашение принять участие во встрече с гаишниками проигнорировали «Ночные волки» и создатель мотошколы «В.К.Е.» Александр Бардин. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Скорость, внезапность, шум



— Наша главная цель — наведение порядка на дорогах, — открыл заседание круглого стола Ленар Габдурахманов и в подтверждение актуальности обсуждаемой темы привел малоутешительную статистику. — При рассмотрении жалоб населения и участников дорожного движения на мотоциклистов большая (с ударением на «о», — прим. ред.) часть из них подтверждается. В прошлом году произошло 143 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта, в них погибли 12 человек и 145 получили ранения. Непосредственно по вине водителей мототранспорта произошло 97 ДТП, в которых погибли 10 человек и 100 были травмированы. ГАИ как надзорный орган в 2017 году зафиксировала более 2,5 тысячи нарушений ПДД мотоциклистами, 317 водителей из числа нарушителей на момент совершения правонарушения не имели права управлять мотоциклом.…

Начальник республиканского управления ГАИ напомнил, что печальный счет этого сезона уже открыт. 15 апреля в Мамадышском районе водитель мотоцикла Kavasaki, будучи лишенным прав, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате попал в больницу с черепно-мозговой травмой и до сих пор находится на грани жизни и смерти. А 1 мая на автодороге «Казань — Шемордан» в результате лобового столкновения с автомобилем «Лада Калина» погиб 41-летний водитель мотоцикла Yamaha. Как уточнил Ленар Габдурахманов, по предварительным данным, виновником смертельного ДТП стал неопытный водитель автомобиля, который резко затормозил, отчего «Ладу» выбросило на встречную полосу. «Но отчего-то же он стал резко и необдуманно тормозить, — заметил Ленар Габдурахманов, и пояснил, что новичка за рулем легковушки могло попросту напугать внезапное появление мотоцикла, двигавшегося на высокой скорости.…

«Шум не должен превышать 96 децибелов», — напомнил Габдурахманов и пообещал привлекать к ответственности байкеров, чьи «кони» шумят громче



Но не только скорость и внезапность как опасные факторы заботят руководство республиканской Госавтоинспекции. В прошлом году в ГАИ поступило 27 жалоб от казанцев, которым мешал шум мотоциклов. Большинство из них поступило от жильцов домов, расположенных вдоль крупных магистралей — им мотоциклисты не давали спать по ночам.

— Шум не должен превышать 96 децибелов, — напомнил Габдурахманов и пообещал привлекать к ответственности байкеров, чьи «кони» шумят громче.

Из рейда — в спецотряд, а потом на конкурс

Как выяснилось, начальник ГАИ пришел на круглый стол с представителями мотосообществ с готовым планом совместных действий — и вскоре выложил его. В плане оказалось несколько пунктов. Первый предусматривает организацию регулярных совместных рейдов с гаишниками — это позволит представителям мотосообществ убедиться в том, что к мотоциклистам никто не придирается по пустякам, а сотрудникам ГАИ — более эффективно пресекать по-настоящему серьезные нарушения, которые действительно создают угрозу жизни для участников дорожного движения. В прошлом году такие рейды проводились, но редко — их было всего 14. «Хотелось бы больше вашего участия в нашей совместной работе», — заметил Габдурахманов.

Второе предложение — создать в общественном дивизионе Госавтоинспекции специальный отряд представителей мотосообществ. Предлагается все оформить серьезно, с выдачей удостоверений и наделением общественников определенными правами, дающими возможность оказывать содействие сотрудникам полиции и пресекать противоправные действия в рамках, очерченных законом.

Третье состоит в том, чтобы представители мотосообществ, которые не имеют возможности участвовать в рейдах или «служить» в спецотряде, присылали в ГАИ информацию о противоправных действиях участников дорожного движения. «Так мы спасем чью-то жизнь, я уверен, а может быть, и не одну», — подчеркнул важность задачи начальник ГАИ.

А еще он предложил организовать для представителей мотосообществ под эгидой ГАИ новый конкурс наподобие «Автоледи» и «Автобабая» и совместно заняться «популяризацией грамотного и безопасного управления мотоциклом».

Представитель клуба «Мотоджимхана» Денис Юнин и мотолюбители Марсель Хабибуллин и Станислав Туганов подняли вопрос об удобной и доступной площадке в пределах Казани для проведения тренировок и соревнований



«Спасибо, не надо»

Встречные предложения представителей мотосообществ оказались сформулированы не так по-военному четко. «Мотоледи» Юлия Лобанова, к примеру, долго агитировала начальника ГАИ посодействовать акции «Внимание, мотоциклисты!», цель которой — сделать так, чтобы автомобилисты не подвергали лишний раз опасности жизнь байкеров, были готовы к встрече с ними на дорогах в летний сезон и относились к этому с пониманием. А когда Ленар Габдурахманов согласился на все ее предложения, пообещал, что инспекторы будут в рамках акции вручать водителям листовки, и даже предложил продлить акцию, рассчитанную всего на один день — 12 мая — «хотя бы на неделю», представительница WindRose вдруг заартачилась: «Спасибо, не надо». Оказалось, девушка испугалась, что ограниченного тиража листовок, напечатанных на благотворительные пожертвования, на всех помощников в погонах не хватит. Проблема решилась просто — начальник ГАИ пообещал подумать, как увеличить тираж.

А представитель клуба «Мотоджимхана» Денис Юнин и мотолюбители Марсель Хабибуллин и Станислав Туганов подняли вопрос об удобной и доступной площадке в пределах Казани для проведения тренировок и соревнований. Для неосведомленных: мотоджимхана — это вид спорта, в котором участники соревнуются на самое быстрое маневрирование на мотоциклах на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий. Тут выяснилось, что прежнее место соревнований — ипподром — однозначно отпадает: оттуда спортсменов «попросили на выход» из-за жалоб обитателей соседних жилкомлексов на шум. А предложенная было Габдурахмановым взамен «Казань Арена» не глянулась джимханистам из-за «плохой логистики площадки», дескать, соревноваться там будет неудобно. Начальник ГАИ обещал подумать над альтернативными вариантами, но предупредил: в любом случае место будет удаленным от жилых кварталов. Это мотоциклистам не понравилось, они опасаются, что на соревнования и тренировки за город поедут лишь немногие энтузиасты.

Юнин и Лобанова подняли и еще одну проблему: оказывается, защитные дуги, которые крепят на свои мотоциклы спортсмены, чтобы избежать травм при падении, являются изменением конструкции мотоцикла, которое необходимо регистрировать в установленном порядке в ГАИ. Сейчас практически все, кто их установил, оказались вне закона. Ленар Габдурахманов разъяснил, почему необходимо как можно скорее зарегистрировать изменения и изложил порядок обращения в ГАИ. При этом, подчеркнул он, необходимо будет пройти экспертизу на предмет безопасности конструкции, в том числе и для других участников движения: «А то «кому-нибудь захочется закрепить на мотоцикле целую кабину», — развел он руками, демонстрируя недопустимый масштаб возможных конструктивных изменений. Байкеры приуныли, испугавшись, что за экспертизами и лето пройдет, и попытались выторговать время.

— Может быть установить, например, что в течение 2017 года все должны пройти экспертизу? — предложила Лобанова, но начальник ГАИ эту идею отверг, объяснив, что он не может отступать от закона.

Сергей Галкин возмутился, дескать, уж во всем идут навстречу мотолюбителям гаишники, а тем все мало



А молча слушавший до этого момента чужие выступления маститый мотоинструктор Сергей Галкин возмутился, дескать, уж во всем идут навстречу мотолюбителям гаишники, а тем все мало. И предложил выучить Ленара Габдурахманова управлению мотоциклом:

— Если все будут знать, что вы сами выезжаете в город, нарушений со стороны мотоциклистов будет гораздо меньше, — заявил он. Но Габдурахманов вежливо отказался: «Спасибо, не надо».

Расстались участники круглого стола на том, что вскоре встретятся. Лобановой начальник ГАИ назначил свидание уже на субботу — в 10 утра на станции техосмотра, чтобы пройти «экспериментальное» узаконивание защитных дуг.