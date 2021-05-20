Гид по Нижнему Кабану: Суконная и Архангельская слободы

Бордели, водочный завод, сталинская мечеть и снесенная церковь. Часть 1

Фото: Наводнение 1926 года в Казани. Ул. Правокабанная, автор — Арнольд Бренинг. Источник pastvu.com/

За несколько лет озеро Нижний Кабан превратилось из места сбора кальянщиков в пешеходный маршрут, заполненный публикой по вечерам. Корреспондент «Реального времени» представляет гид по набережным главного казанского водоема в первой части.

От дегтя к сакуре

Начнем с условно «русской» части набережной озера. Во всяком случае до сих пор в путеводителях пишут, что Булак и Кабан делили город на две части: на одной расположена Старо- и Ново-татарские слободы (а также Ямская и Мокрая, но к чему эти условности?), на другой — Суконная и Архангельская слободы.

Если начать путь от площади театра Камала, то сначала вы пройдете мимо внушительного парка Тысячелетия. За 16 лет деревья в нем вытянулись, а вот фонтан все также заливает площадку вокруг. Памятник Кул Гали не приобрел какого-либо большого значения. Это «Дегтярка», о которой «Реальное время» уже писало в гиде по улице Островского.

«Дегтяркой» (еще одно название — «Пески») называлась улица, которая проходит аккурат посередине парка. До начала XX века здесь располагался суровый рабочий квартал и район красных фонарей. Маргинальный дух не выветрился и в советскую эпоху: это были подлинные трущобы в центре города — без канализации, водопровода и дорог. С другой стороны, даже такой колоритный кусок Казани становится жалко, поскольку пришедший ему на смену парк не стал популярным местом. Здесь редко проходят мероприятия, а самый поток случается, когда начинает цвести «сакура» — розовая яблоня, и место превращается в популярный инстаспот.

Начинается парк со сталинки (ул. Николаева, 5), где жили певцы Ильгам Шакиров и Рашид Вагапов, архитектор и сценограф Петр Сперанский, композиторы Мансур Музаффаров, Хуснулла Валлиуллин и Загид Хабибуллин. Кстати, поначалу премию Тукая вручали именно в сквере имени поэта, а потом уже она переехала к памятнику у оперного театра.

Улица Дегтярная, 6, автор Сатдаров. Источник pastvu.com

Водка, обувь, «Татфондбанк»

Там, где почти каждый казанец чинил телефон (торговые ряды «Алтын»), перед стоящим ныне Баскет-холлом начиналась улица Армянская (с июля 1923 года — Спартаковская).

За «Алтыном» сохранилось здание водочного завода Вараксина. Дмитрий Вараксин — сын мещанина Ивана Вараксина и дочки купца Екатерины Гладиловой, чье наследство семейство сдавало в аренду. Вараксин сначал заработал на торговле вином студентам. Завод он учредил в 1863 году с купцами И.Т. Лихачевым и Г.Л. Саниным, водку поставляли двору князя Николая Николаевича, о чем говорил и герб на этикетке. C 1886-го Вараксин был единоличным владельцем предприятия. Также он был купеческим старостой, ратманом городского магистрата и даже городским головой. Дом его стоял на Галактионова, 12. Подробнее о нем можно прочитать в статье Льва Жаржевского в «Реальном времени».



Завод Вараксина. Видно, что здесь располагалась еще и церковь. Источник pastvu.com

Перейдем к «Спартаку». Сначала обувная фабрика называлась фирмой «Поляр». Основали ее в 1916 году три предпринимателя — Шабанов, Зобнин и Жулин — и разместили на Армянской улице в двухэтажном здании, рядом расположился кожевенный завод. Компанию национализировали в 1920-м, через два года она стала Казанским кожевенно-обувным комбинатом «Спартак». В 1928-м появился первый новый корпус, вскоре открылись и другие. К слову, в ее состав входили фабрики в Зеленодольске, Чистополе и Йошкар-Оле. В 90-е объемы уже не исчислялись миллионами, однако «Спартак» продолжали носить. Кстати, тогда появился бренд спортивной обуви «Poliar» и оптовый продавец — дочерняя компания ООО «Поляр». После банкротства Татфондбанка крах потерпела и фабрика, ее здания ушли с молотка.



На фасаде со стороны улицы Салимжанова можно увидеть мурал с игроком волейбольной команды «Зенит» Максимом Михайловым.

В прошлом году было объявлено о продаже бывшего производственного здания и земельного участка по улице Спартаковской за 1,5 млрд рублей.

«Сувар» и эпохи

Просто приведем фотографию, как выглядел этот район, если смотреть на него так, чтобы «Сувар» оказался слева. Абсолютно другой город.

Угол Павлюхина и Такташа. Источник pastvu.com

Памятник Такташу

Открывшийся в августе 2017 года при участии президента Татарстана Рустама Минниханова, выполненный, как и многие другие монументальные объекты в городе, скульпторами Андреем Балашовым и Асией Минулиной, а также архитектором Германом Бакулиным, этот памятник запомнился, пожалуй, больше всего спорами между авторами и родственниками поэта.

Минулина тогда сказала, что памятник символизирует время. «Время тогда было неоднозначное. Мы его хотели изобразить, родственники Хади Такташа имеют свое представление о том, как должен выглядеть памятник: кто-то хочет видеть отца, кто-то дедушку, кто-то дядю. А человек уже принадлежит народу своими стихами, значением в истории Казани. Город и республика должны выражать свое мнение о человеке, который оставил след в истории Татарстана».

К примеру, вдова младшего сына поэта Авана, Рамзия Такташ, отметила: «До этого счастливого момента не дожили два сына Хади Такташа — Рафаэль и Аван, но его внуки и правнуки очень хорошо знают творчество своего деда и прадеда. И память о нем будет жить в семье, пока поколение будет расти. У него трое внуков и столько же правнуков. Кто-то проживает в Казани, а кто-то в Москве. Нам сказали, что улица Хади Такташа с его памятником по-новому зацветет. Конечно, хочется иметь в Казани и музей поэта, потому что есть памятные места, связанные с его именем, но там уже мемориальные доски исчезли из-за того, что перестраиваются здания. А дом, в котором он жил с 1925-го и до своей кончины, уже снесен».

Такташ сам жил на улице Университетской, этот дом снесли при постройке УНИКСа. Уроженец Мордовии (неподалеку позже родился Михаил Девятаев), он прослыл «татарским Маяковским» — их судьбы были схожи: романтический экспериментатор в начале поэтической карьеры и певец коммунизма, от которого, однако, осталось немало и прекрасных, и неоднозначных стихов.

Фото: Максим Платонов

Первый снег, не знаю, скоро ли выпадет,

Но

Чувствую я давно:

В день первого снега от вас уйти суждено.

И все же сегодня я эту рваную шапку

Залатать решил все равно.

Знаю,

Рваная шапка меня не спасет,

Чуть станут метели злей,—

Умру я, видно, с приходом морозных дней.

Мир прекрасен,

В нем столько чудесного!

И однако...

Много ли интересного

Для вас останется после кончины моей?

Мечеть 1000-летия принятия ислама

Считается, что на этом месте стояла Кульмаметовская мечеть, названная по одноименной слободе. Мечеть спроектировал в 1912 году архитектор Евгений Печников, в трехуровневном минарете подчеркнув три этапа истории Среднего Поволжья: до принятия ислама, во время и после. Это, пожалуй, самая необычная историческая мечеть, в эклектичном стиле которой проглядывают элементы готики. Местное медресе работало еще в 1914-м, а вот мечеть построили в 1926-м, подпись с разрешением ставил нарком по делам национальностей Иосиф Сталин. В 1930-м ее, как и почти все остальные, закрыли. Здесь работала школа, детский сад и ДОСААФ. Мечеть вновь работает с 1991 года. Это крупный комплекс с межнациональным культурным центром, помогающим людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Источник pastvu.com

Кульмаметова и Архангельская слободы

Основал слободу имам Кульмамет в эпоху Казанского ханства. После взятия Казани татары эти места покинули, их передали воеводе Булгакову, а потом архиепископу Казанскому Гурию. Здесь, на углу нынешних Назарбаева и Такташа, появилась каменная церковь в честь Михаила Архангела, так и слободу начали называть Архангельской. Топоним сохранился благодаря Архангельскому клабищу. В него входит и зооботсад, который превратился в зоопарк. Этот участок Архангельской улицы назывался Дальне-Архангельской, здесь располагался Ботанический сад и дачные дома богачей.

Церковь разобрали в 1933-м. При обсуждении мнения разделились: одни предлагали разобрать церковь на стройматериалы, другие — превратить в клуб «для культурного обслуживания». В результате на этом месте сейчас пяти- и девятиэтажки.

Источник pastvu.com