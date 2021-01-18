Гид по знаковым местам улицы Островского: от дегтя до сукна

Бывшая Вознесенская — непарадная часть Казани. Часть вторая

Фото: Ханс Орлеманс / pastvu.com

Исторически улица Островского в первой ее половине — район банкиров, актеров, купцов. После улицы Пушкина атмосфера меняется — это место, где жила отнюдь не благочинная публика. О рабочей и «потусторонней» части Вознесенской — во второй части гида «Реального времени».

Сквер Тукая

Если встать у памятника народному поэту, то слева от нас окажется улица Пушкина, она же Рыбнорядская. А по правую сторону, Татарстана, ранее в этой части — Мяснорядская. Именно там находились мясные лавки и ряды. К слову, нынешняя Салимжанова именовалась тогда Мясницкой. А сам сквер — Мясной площадью.

Сталинский дом на Николаева, 5 известен тем, что здесь жили представители интеллигенции и творческой элиты. В прошлом году на нем установили памятную табличку в честь певца Ильгама Шакирова, который жил здесь с 1974 по 2005 год. До него здесь же обитал автор декораций к операм и балетам, а также проектировщик стадионов «Динамо» и «Трудовые резервы» Петр Сперанский, автор оперы «Галиябану» Мансур Музафаров, певец Рашид Вагапов. А соседями были композиторы Хуснулла Валиуллин и Загид Хабибуллин.

Бывшие мясные ряды. Фото: pastvu.com

Здание «Детского мира» (ул. Пушкина, 2)

На углу Мусы Джалиля и Баумана стояла Купеческая биржа, в которой в 1940 году открылся Татарский универсальный магазин. В 1963-м он переехал в новое здание «Универмага» на Кольце, а здесь заработал магазин «Детский мир», превратившись в «стекляшку». Когда же универмаг превратился в ЦУМ и перебрался в нынешний район у Кремля, его здание опять досталось «Детскому миру», который начал тут работать с 1978 года.

Это типовой проект, здание стояло, как полагают краеведы, на месте Грузеева озера, бывшего здесь как минимум в первой половине XIX века, так что при строительстве на его «освоение» ушло немало бетона. Ныне здесь магазины «Золотое яблоко» и Stokmann.

Фото: Я. Н. Аюпов / pastvu.com

Островского, 38

Ранее здесь находился красивый жилой дом в стиле классицизма 1870-х годов постройки. Он был разрушен в конце 1990-х, на его месте в нулевые был построен бизнес-центр. Архитектурная деградация очевидна, но, может быть, я ошибаюсь.

Фото: Илья Шалман / pastvu.com

Дегтярка

Там, где ныне стоит памятник Тукаю, начиналась улица Пески, после революции — Дегтярная. Она шла параллельно нынешней Островского (по сути, Пески проходят там, где сейчас стоит фонтан). Отсюда название района — Пески, или Дегтярка. Название «Дегтярка» указывает на местный промысел — здесь варили деготь, прямо во дворах, в специальных ямах.

Как подробно пишет краевед Алексей Клочков, в этом рабочем квартале, официальном «квартале красных фонарей», находилось немало «явных и тайных борделей» — в доходных домах Бессмертных, Бровкиной, Засухиной, Исаевой, Ладоновой, Масарской, Махиной, Меселевич, Петровой, Раковской и далее. Все они стояли либо на Песках, или на Айдинова. К началу XX века многие публичные дома либо закрылись, либо переехали в район старого зоопарка на улицу Хади Такташа (тогда — Архангельскую).

До того как в городе решили вопрос с ежегодными разливами, вся эта территория, вплоть до нынешней Петербургской (ранее Свердлова), заполнялась водой. Также район страдал во время ливней, поскольку вся вода с верхней части города стекала сюда.

В итоге в конце прошлого столетия район представлял собой подлинную изнанку города: обшарпанную, вонючую, без канализации, водопровода и дорог. Трущобы снесли и заменили парком Тысячелетия, но, вероятно, энергетика места такова, что оно до сих пор не пользуется популярностью у горожан. При этом, кроме трущобной Дегтярки, исчезли и многие дома на улице Островского, замененные офисными зданиями, так что от них остались только фотографии — за них нужно отдельное спасибо сказать казанскому фотографу Илье Шалману, который методично в 1999 году отснял, кажется, все дома на этой улице.

Общий вид Дегтярки в 1986 году. Фото Зуфара Баширова

Доходный дом Меркулова — Губайдуллина (ул. Островского, 53)

Осколок былой эпохи. Дом сначала принадлежал купцу Афанасию Меркулову, у которого его купил купец Салих Губайдуллин. Ученик Марджани, выпускавший шинельное сукно. Сам он жил на улице Зайни Султана (двухэтажный дом сохранился). Родственники жены Уммугульсум, Айтугановы, жили в зеленом особнячке рядом, на улице Тукая. Другой известный доходный дом Губайдуллина находится на Баумана, 39.

Самый его известный потомок — Габдулгазиз Губайдуллин, выпускник юридического и историко-филологического факультетов университета. Профессии сына поначалу не получили одобрения отца. Газиз Салихович — один из первых татарских историков, полиглот. Судьба его не пощадила, в 1937 года он был обвинен в участии в неком «Всесоюзном объединенном центре» и в 1938-м расстрелян.

Наводнение 1926 года в Казани. Дом Губайдуллина. Источник pastvu.com

Храм Воздвижения Святого Креста

Католический храм на Горького, 28 по проекту Александра Песке (он же строил Сеннобазарную мечеть) построен к 1858 году, а к 1908-му перестроен и расширен под ведением Льва Хрщоновича. В 1927 году церковь закрыли, ее передали лаборатории КГТУ, здесь разместилась огромная аэродинамическая труба. Так что когда в Казани был восстановлен католический приход, службы сначала проходили в часовне на Арском кладбище, пока в 2008 году на углу Айдинова и Островского не построили копию того храма. Обыкновенно это связывают с возвращением в Россию «ватиканского» образа Казанской иконы Божией Матери.

Также это точка для осмотра улицы Айдинова. Она получила название в память о комсомольце Артеме Айдинове, который в 1965 году, будучи на дежурстве в штабе дружинников, бросился спасать человека на улице Гагарина от рук хулиганов, сам умер от удара ножом. Ранее она называлась Поперечно-Кабанной, а до революции ее имя указывало на местную церковь. На Поперечно-Георгиевской, по легенде, находилась армянская церковь и армянская слобода (а улица Спартаковская потому именовалась Армянской). В 1717-м здесь построили деревянную Георгиевскую церковь, а где-то между 1767 и 1788 годами она стала каменной. Одна из самых популярных по величине прихода, она вмещала в себя и маргиналов, и купцов Дрябловых, Михляевых, Осокиных, Тихомирновых. Снесли ее в начале 1930-х, несмотря на протесты Наркомпроса Татреспублики.

Фото: tripadvisor.ru

Храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы (ул. Островского, 81)



Суконная слобода, частью которой является улица Островского, — район, где издавна обитали старообрядцы. Этот храм был воздвигнут в 1912-м общиной старообрядцев-беспоповцев поморского брачного согласия. Материально помогал им в этом купец Шамов. После закрытия в 1931 году здесь разместили цех завода «Рембытмашприбор», но в 1988 году вернули верующим. Рядом находится собор Покрова Пресвятой Богородицы, в котором с декабря заработал любопытный музей.

Фото: Максим Платонов

«Баскет-холл»

Спортивное сооружение было построено до Универсиады и других мегасобытий, после которых у нас появилось множество новых спортобъектов. Отличие, конечно, в том, что «Баскет-холл» занял часть бывших гражданских построек. Появился он как замена КСК «УНИКС» для баскетбольной команды. Проектировал «Татинвестгражданпроект», а строила турецкая фирма «Одак». До появления «Татнефть Арены» здесь проходили самые крупные концерты, несмотря на плохую акустику. Аналогичные здания стоят в Калининграде и Краснодаре.

Улица Островского, 80 — сейчас здесь играют в баскетбол. Фото: Е. Балашов / pastvu.com

Здание суконной мануфактуры (ул. Островского, 99)

Шерстяной завод, учрежденный для «тканья солдатских сукон и каразей», представлял собой крупное доходное производство, царство Мик(х)ляевых — Дрябловых — Осокиных, богатейших людей Казани. Сначала мануфактуру строили на нынешней улице Калинина, в 1715 году, а потом уже стали и под горой. Здания технопарка «Идея», ИТ-парка собраны на их основе. О купцах-суконщиках мы говорили в статье об улице Волкова.

Любопытно, что сам Микляев вначале владел винокуренными и кожевенными заводами и долей в казенной суконной фабрике. А руководил заводом подполковник Грузинцев и вице-губернатор Кудрявцов, однако государя Петра I их работа не устраивала. Он передал производство Микляеву с условием, что тот должен создать «кумпанство» из пяти купцов: в список попали Борис Пушников (Казань), Осип Твердышев, Василий Издеберский (оба — Симбирск), Михаил Игумнов (Чебоксары). После смерти Ивана Микляева его жена Евдокия (Авдотья) Ивановна с братом Афанасием Дряблым (Дрябловым) избавились от остальных, а потом уже Анна Иоанновна дала им право на потомственное владение суконной фабрикой и слободой.

Суконная фабрика. Фото: pastvu.com

Усадьба Софроновых (ул. Спартаковская, 43)

На улице Мостовой (ныне Туфана Миннуллина) на месте автосалона стоял дом в стиле модерн, построенный в 1907 году. Жила в нем купеческая семья Софроновых, уехавшая из Казани в 1918 году с Белой армией, разместили в нем Клуб коммунистов.

Здесь же, на углу, жил Павел Мойкин, учитель 4-го городского приходского училища, черносотенец, организовавший здесь местное отделение партии «Союз Михаила Архангела». По слухам, именно у него обитал Григорий Распутин.

Особняк Софроновых. Фото: pastvu.com

Церковь Сошествия Святого Духа (ул. Туфана Миннуллина, 21)



Крупнейший храм слободы построила жена Микляева в 1735 году, до революции его приход насчитывал до 4000 человек. Церковь закрыли в 1931 году, частично снесли колокольню, полностью — часовню. Здесь разместился клуб, потом — квартиры и кукольный театр (жильцы съехали в 1970-е). В 2012-м его вернули РПЦ, а через три года его вновь освятили. Рядом построена православная гимназия имени святителя Гурия Казанского. По инициативе местной общины проходит фестиваль «Духов день», день слободы, с музыкой, ярмаркой, мастер-классами и службой, на праздник при этом приходят люди разных вероисповеданий.

Фото: Георгий Фролов / pastvu.com

Квартал «Б»

Огромный пустырь на Островского появился после того, как здесь, как и на Дегтярке, снесли множество деревянных домов.

Это место должно было превратиться в бизнес-квартал, однако чаяния бизнесменов не получили поддержки инвесторов. Памятником той эпохе перемен служит ЖК «Барселона» (ул. Петербургская, 64) от испанского архитектора Хосе Асебильо, который в борьбе и сотрудничестве с местными коллегами воздвиг трехбашенный колосс (говорят, одним из камней преткновения были разные представление об инсоляции в России).

В конце прошлого года на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности вновь поднимался вопрос так называемого «Квартала «Б»: компания «Унистрой» предложила построить здесь кирпичные многоквартирные жилые дома в 4—8 этажей с дворами на стилобате и первыми этажами под коммерцию.



Символично, что за улицей Миннуллина начинается часть улицы Островского до Назарбаева (Эсперанто), которую на старых картах пишут как Узенькую. Из-за того, что домов тут нет, можно увидеть здание на улице Ново-Песочной, 44, где сейчас находится Государственный комитет РТ по архивному делу — единственный памятник прошлой эпохи. А когда-то по этому району, напоминающему село, ходил трамвай.

Трамвай на улице Островского. Фото: Ааре Оаландер / pastvu.com