Алексей Песошин: «Существенного прорыва в вопросах защиты от пожаров не достигнуто»

Почти 40% пожаров в республике случаются из-за горения сухостоя

Примерно каждые четыре пожара из десяти возникают из-за возгорания сухой травы и мусора, сообщил сегодня замначальника ГУ МЧС России по РТ Сергей Сергеев. При этом премьер-министр Татарстана Алексей Песошин уверен, что прорыва в борьбе с пожарами на территории республики пока не наблюдается. В свете этого в республике, вероятнее всего, продлят особый противопожарный режим: это предлагает МЧС Татарстана и одобряет первый заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин.

Есть положительная динамика



Согласно данным на 12 мая, в Татарстане с начала года произошло 2332 пожара, на которых погибло 90 человек и еще 71 получил повреждения. При этом в период с 5 по 12 мая удалось снизить количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 46%, или в абсолютных цифрах на 176 пожаров.

— Прошло чуть более недели после нашей последней встречи, на которой мы обсуждали вопрос о дополнительных мерах по стабилизации обстановки с пожарами, — заявил премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РТ. — Обстановка остается сложной. Существенного прорыва в вопросах защиты людей и территорий от пожаров пока не достигнуто.

Спикер напомнил, что совсем недавно в садовом обществе «Кама» Тукаевского района случился серьезный пожар, уничтоживший 26 строений. Огонь на территорию СНТ перешел с открытой местности по сухой траве. Причиной случившего Песошин считает недоработку руководителей садового общества.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Премьер-министр отметил, что в Татарстане наблюдаются и положительные моменты. Так, дежурные караулы ГУ МЧС России по РТ занимаются активной профилактической работой среди населения.

— Каждый день более 200 групп обходят домовладения граждан, — рассказал Песошин. — Как результат — наметилась положительная динамика, прирост числа пожаров и количество погибших на них людей сократились.

Чаще всего горит сухостой

Сотрудники МЧС патрулируют населенные пункты, СНТ и земли возле массивов, чтобы там не сжигали сухую растительность. Как сообщил замначальника ГУ МЧС России по РТ Сергей Сергеев, для этого сформировали 854 профилактические группы, проведено более 7 тыс. патрулей.



— По-прежнему большой процент пожаров приходится на горение сухой травы и мусора, — пояснил Сергеев. — Это примерно 38% процентов от общего количества.



За несвоевременную уборку сухостоя и его сжигание привлекают и должностных лиц. Худшими показателями в этом вопросе отметились Аксубаевский, Верхнеуслонский, Заинский, Елабужский, Муслюмовский, Нурлатский и Черемшанский районы. Так, в Верхнем Услоне произошло 10 возгораний сухой травы, в Заинске — 35, а в Елабуге и Черемшане — 31 и 28 соответственно.

Фото: tatarstan.ru

«Это неприятная работа — напоминать и наказывать»

В конце выступления Сергеев предложил продлить особый противопожарный режим в Татарстане.

— С учетом складывающейся обстановки и неблагоприятного метеопрогноза, связанного с установлением аномально жаркой погоды, Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предлагает продлить действие особого противопожарного режима до 26 мая текущего года, — заявил спикер.

Предложение поддержал первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. Он также рекомендовал главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.

— Если не станем контролировать ситуацию по пожарной безопасности — не будет порядка, — уверен он. — Это неприятная работа — напоминать и наказывать. Однако ее тоже нужно делать. После согласования с прокуратурой Татарстана, думаю, будет принято положительное решение о продлении особого противопожарного режима, — подытожил он.