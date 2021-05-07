В Челнах в СНТ «Кама» ликвидировали открытое горение

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Набережных Челнах в СНТ «Кама» ликвидировали открытое горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.



«В 15.28 ликвидация открытого горения», — сказано в сообщении.

фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Напомним, в СНТ «Кама» произошло возгорание двух садовых домов. Инцидент случился сегодня в 11.43. Пожарные прибыли на место в 11.59, в это время горели уже 4 дома. В 12.35 в огне были 6 садовых домов — общая площадь пожара составляла 200 кв. м. Пожар был локализован в 13.40. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ уточнили, что общая площадь пожара складывается из двух цифр: предварительно, сгорели и пострадали от огня 12 садовых домов на площади 400 кв. м + территория садовых участков на площади 400 кв. м.



На месте происшествия был прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Причины случившегося устанавливаются.



Алексей Нечаев