В Казани на символику IX Республиканского ифтара нанесли траурные ленты

В Казани на символике IX Республиканского ифтара в Kazan Expo появились траурные ленты в память о пострадавших во время сегодняшней стрельбы в школе №175. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».



Республиканский ифтар начался в 18.00. В связи с сегодняшним ЧП в его программу внесли изменения. На мероприятии прозвучит молитва за погибших и пострадавших.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и в других российских городах организовали стихийные мемориалы в память о трагедии в гимназии №175.