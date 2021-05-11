В Казани на символику IX Республиканского ифтара нанесли траурные ленты
В Казани на символике IX Республиканского ифтара в Kazan Expo появились траурные ленты в память о пострадавших во время сегодняшней стрельбы в школе №175. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Республиканский ифтар начался в 18.00. В связи с сегодняшним ЧП в его программу внесли изменения. На мероприятии прозвучит молитва за погибших и пострадавших.
В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и в других российских городах организовали стихийные мемориалы в память о трагедии в гимназии №175.Общество Татарстан
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