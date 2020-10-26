Гарипов Роберт Зуфарович

Общая информация

Родился 23 апреля 1984 года в Нижнекамске.

Образование

2006 г. — окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция».

2011 г.— окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «менеджмент организации».

2014 г.— окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственная и общественная политика — Executive Master of Public Policy (EMPP)».

Трудовая деятельность

2001-2006 гг. — служба в органах внутренних дел КЮИ МВД России, курсант, заместитель командира взвода, слушатель, следователь (г.Казань).

2007 г. — ведущий специалист учебно-спортивного отдела, специалист отдела по проведению спортивных мероприятий МУ «Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани».

2007-2010 гг. — главный специалист отдела протокола организационного управления МУ «Аппарат Исполкома г. Казани».

2010 г. — начальник отдела инвестиционной политики и инновационной деятельности МУ «Комитет экономического развития Аппарата Исполкома г. Казани».

2010-2018 гг. — руководитель аппарата МУ «Совет муниципального образования „Нижнекамский муниципальный район“ Республики Татарстан».

2018-2019 гг.- первый заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

С ноября 2019 г. — префект территории Префектуры «Старый город» исполкома г. Казани.

Действительный муниципальный советник 1 класса.

Награды и звания

Награжден почетной грамотой Исполкома г. Казани, благодарственным письмом Главы Нижнекамского района, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани», Благодарностью Кабинета Министров РТ, Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли РТ, Медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ».

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