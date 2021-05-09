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В Казани по площади Тысячелетия строевым шагом прошли более 2 тысяч военнослужащих

13:40, 09.05.2021 1
В Казани по площади Тысячелетия строевым шагом прошли более 2 тысяч военнослужащих
Фото: kzn.ru

По площади Тысячелетия в Казани в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во время торжественного прохождения войск Казанского гарнизона строевым шагом прошли более 2 тысяч военнослужащих, курсантов, кадетов и юнармейцев, сообщает мэрия города.

На мероприятии присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

Фото: kzn.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к Вечному огню колоннады мемориала Славы в казанском парке Победы. Сегодня президент России Владимир Путин также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в Москве после парада Победы.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультураИстория Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 май
    Косплей под день победы ,удался.
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