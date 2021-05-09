В Казани по площади Тысячелетия строевым шагом прошли более 2 тысяч военнослужащих

По площади Тысячелетия в Казани в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во время торжественного прохождения войск Казанского гарнизона строевым шагом прошли более 2 тысяч военнослужащих, курсантов, кадетов и юнармейцев, сообщает мэрия города.



На мероприятии присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

Фото: kzn.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к Вечному огню колоннады мемориала Славы в казанском парке Победы. Сегодня президент России Владимир Путин также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в Москве после парада Победы.

Маргарита Головатенко