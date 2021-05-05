Рафаэль Хакимов: «На многочисленных европейских гравюрах татары неизменно изображаются как европейцы»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 26-я

Фото: Максим Платонов

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Кто такие татаро-монголы?



«Татаро-монгольское иго» превратилось в инструмент идеологической обработки россиян и никак не связано с реальными событиями. Сам термин «иго» — довольно позднее изобретение, о котором русские 13—14 вв. не подозревали.



Путаница с татарами и монголами возникла, скорее всего, из-за смешения тюркского племени с этнонимом «монгол/могол/моал» с монголоязычными монголами, которые до объединения в новую общность назывались по племенам: халха, ойрат и т.д. Славная история Чингизхана была привлекательной, поэтому он стал героем многих народов. Монголоязычные племена, начав объединяться, охотно приватизировали самоназвание татарского племени «монгол», заодно и Чингизхана.

Было бы ошибкой утверждать, что Чингизхан не имеет никакого отношения к казанским татарам. Полулегендарное свидетельство об уничтожении Чингизханом всех татар, как кровных врагов, относится только к конкретным татарским племенам, иначе трудно было бы объяснить, почему у Чингизхана две любимые жены были татарками, а его армию и государство называли татарским.

Татарский всадник, гравюра А. де Брюина. Илл. istpravda.ru

С тем, чтобы не было путаницы татар с монголами, следует в качестве аргумента привести сообщение Рашид ад-Дина: «Согласно тому, что изложено в предисловии к этой благословенной книге, монгольские племена были одной из групп общей массы тюркских племен, их облик и речь сходны между собою… Все их юрты простираются от пределов страны уйгуров до границ Хитая и Джурджэ в тех областях, которые ныне называют Могулистан…». Рашид ад-Дин точно знал кто такие монголы и, кто такие татары, поскольку жил среди них. К сожалению, ассоциация с современными монголами мешает пониманию процессов древнетюркского периода.

Итак, исторические монголы были «одной из групп общей массы тюркских племен»!



Откуда взялись на Руси «монголы»?

Общепринятая версия гласит, что некие монголы, ведомые Батыем, завоевали Русь. О монгольском нашествии написаны горы книг, хотя о присутствии собственно монголов на Руси нет никаких свидетельств. За все время изучения русской истории, не нашли ни одного текста на монгольском языке. Пайцзы (верительные грамоты), найденные на территории современной России, вряд ли могут служить доказательством присутствия монголов, ведь пайцзу выдавали в столице Монгольской империи Каракоруме.

Внесем ясность в средневековый период истории татар и монголов, которые идут в связке, как татаро-монголы. Монголы всегда жили и живут в Монголии и на Русь никогда не нападали. Поэтому монгольского нашествия не могло быть в принципе. Татары же всегда жили на своей территории, правда в Средние века она была большой — от Дуная до Дальнего Востока.



Войны, которые вел Чингизхан, называют монгольскими завоеваниями, но сам великий полководец не был монголом. Конечно, на китайских гравюрах он выглядит как типичный монголоид, но их рисовали китайцы, причем где-то в 16-18 вв. На других гравюрах монголы\моголы и татары выглядят как европейцы.



Чингисхан. Илл. wikipedia.org

В фамильной истории династии Юань «Сокровенное сказание монголов» (1240) записано, что Чингизхан «был высокий, рыжеволосый, с зелёными глазами и носил длинную бороду». Тимучин из Борджигинов был высокого роста с величественной осанкой, имел широкий лоб, носил длинную бороду. На известной миниатюре Марко Поло «Венчание Чингисхана на царство» Чингизхан изображен с европейской внешностью и белой бородой.



Со временем все больше появляется аргументов в пользу немонгольского происхождения чингизидов. «На западе современной Монголии в могилах Таван Толгой археологи обнаружили останки лиц, родственных клану Борджигинов. На это указывали изображения сокола (семейного знака) на золотых украшениях. Радиоуглеродная датировка могил относит их к 1130-1250 гг. Ученые полагают, что исследованные ими скелеты принадлежали родственникам Чингисхана. Анализ ДНК скелетов Борджигинов по мужской линии, показал их принадлежность к гаплогруппе R1b-M343, что типично для европейцев. Эта версия расходится с принятой историками точкой зрения о том, что Чингисхан принадлежит к монголоидной расе, а значит должен был бы иметь гаплогруппу C3c-M48.



Кстати, у современных татар встречаются самые разные гаплогруппы. Это и не удивительно, ведь татары смешивались на протяжении своей истории с представителями многих этнических групп, однако в их крови практически не встречается «монгольская» гаплогруппа «С». Тем не менее, все историки упорно пишут «татаро-монголы», не задумываясь о происхождении самого термина.

Сохранившиеся свидетельства очевидцев средневековых событий на Руси и в Европе не упоминают монголов и говорят лишь о татарах. Этих свидетельств много, и они достойны доверия.

Лю Гуаньдао. Кубла хан на охоте. Деталь свитка. ок. 1280 г., Гугун, Тайбэй. Илл. wikipedia.org

Что за народ «исторические монголы»?

По свидетельству Марко Поло в его время татары уже не имели одного центра власти, как это было при Чингисхане. Звание императора всех татар сохранилось, но оно стало номинальным. А империя раздробилась на отдельные государства, причем порой воюющие между собой. Так в Болгаре и Сарае правил царь западных татар Барка, в северном и восточном Причерноморье — Ногай, в средней Азии или Великой Турции — Кайду, на Ближнем Востоке — Абага, сын царя восточных татар Алау, завоевавшего Персию, Багдад и малую Азию, на севере Средней Азии — Канчи, царь северных татар, в Китае, Тибете, Бирме — император Кублай-хан. Все указанные правители являлись многочисленными потомками Чингисхана.

Что касается внешности ранних татар, то автор летописи описывает Кублая явно не монголоидом: «Великий государь царей Кублай-хан с виду вот каков: роста хорошего, не мал и не велик, среднего роста; толст в меру и сложен хорошо; лицом бел и как роза румян; глаза черные, славные, и нос хорош, как следует».

Кстати, на многочисленных европейских гравюрах татары неизменно изображаются как европейцы. Впрочем, они не только антропологически были европейцами, но и одежду носили «европейскую». Точнее, наоборот, в Европе одно время появилась мода на татарскую одежду, а татарский язык стал посредником в общении с Азией.



О языке и письменности татар в летописи не упоминается за исключением того, что Кублай написал грамоту Папе Римскому на турецком языке. Не говорится в книге и о том, к какому народу в более широком смысле принадлежал Чингисхан. Кстати, в своей книге Марко Поло ни разу не назвал татар монголами.

Восковые скульптуры Чингисхана (слева) и его жены Борте (справа) в Монголии. Фото wikipedia.org

В Монгольской империи под «монголами» понимали династию, а не этнос и тем более не современных монголов. Понятие «монгол» появляется в китайских летописях лишь вместе с избранием Темучина великим ханом, но сам Чингизхан не был этническим монголом. Китайцы в 13 в. Чингизхана и его ближайшее окружение считали хэй-да — «черными татарами». В «Мэн-да Бэй-лу» (1221 г.) читаем: «Нынешний император Чингис, а также все (его) полководцы, министры и сановники являются черными татарами». Сказано очень определенно. Там же приводятся слова летописца, побывавшего в ставке Чингизхана: «[Я], Хун, лично замечал, как их временно замещающий императора го-ван Мо-хоу каждый раз сам называл себя “мы, татары” … Они даже не знают, являются ли они монголами и что это за название, что такое название династии и что такое название годов правления». Мо-хоу (Мухали) был самым приближенным человеком к Чингизхану и точно знал, что к чему.

Рашид ад-Дин, который считается одним из наиболее осведомленных летописцев, вторую главу своих летописей назвал: «О тюркских племенах, которых в настоящее время называют монголами». Получается, что исторические монголы на самом деле тюрки. Абуль-Гази в летописи «Родословное древо тюрков» (1663), прослеживая происхождение Тюрка, доходит до его предка Аланча-хана и пишет следующее: «У Аланчи-хана было два сына, близнеца: старшему имя было Татар, младшему Монгол». Значит, по летописям получется, что монголы и татары были одного тюркского племени, при этом монголы возглавляли татар в качестве династии, а татары были народной массой (будун).

