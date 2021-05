День в истории: Казанский музей Великой Отечественной войны, открытие VIII Олимпийских игр, день Звездных войн

Чем известна дата 4 мая

4 мая 1979 года Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом высоком посту. В этот день родились председатель Временного правительства России Александр Керенский, ученый-химик, основатель казанской школы радиоспектроскопии Борис Козырев, видный деятель татарской культуры, драматург Гафур Кулахметов, британская актриса, обладательница премии «Оскар» Одри Хепберн и великий таджикский композитор Зиедулло Шахиди. В этот день в Казанском кремле открылся музей-мемориал Великой Отечественной войны, был подписан протокол об участии итальянского концерна Fiat в создании на территории СССР автостроительного предприятия, также 4 мая считается днем рождения вселенной «Звездных войн». Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Побежденные колчаковцы и музей ВОВ

4 мая 1919 года специальный десант Волжской флотилии вытеснил из Чистополя колчаковцев. Речные и озерные красные и белые флотилии сыграли в Гражданской войне крайне важную роль. Как правило, огневая мощь флотилий существенно превосходила огневую мощь сухопутных войск, сражавшихся на различных фронтах военных действий. 4 мая, двигаясь вверх по Каме, красные суда обстреливали части белых и их прибрежные батареи. Отряду удалось продвинуться к Савину городку, который после полудня занял высаженный с кораблей десант. Поднимаясь далее от Савина городка, отряд всеми орудиями обстреливал белых в районе Чистополя. К 9 часам вечера белые оставили Чистополь, и флотилия вошла на его рейд, а утром 5 мая город заняли сухопутные красные части.

Фото arhiv.tatarstan.ru

В этот день в 1937 году Президиум ЦИК ТАССР одобрил проект Конституции Татарии и поручил редакциям газет «Кзыл Татарстан» и «Красная Татария» опубликовать его для всенародного обсуждения. Татарская Автономная Советская социалистическая республика объявлялась социалистическим государством рабочих и крестьян. Согласно Конституции, вся власть в республике принадлежала трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. Было определено административно-территориальное разделение ТАССР: в состав республики вошло 63 района и два города республиканского значения (Казань и Зеленодольск). Конституция предоставляла право на труд, отдых, материальную помощь в старости, на образование, а также обещала женщинам равные права с мужчинами. Главный документ республики предусматривал свободу слова, прессы, проведения собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций.

4 мая 2005 года, в канун празднования 60-летия Победы, в Казанском кремле открылся музей-мемориал Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о патриотизме и подвигах татарстанских бойцов, боевом пути воинских соединений, сформированных в республике. Экспонаты на выставке поражают своим разнообразием. Здесь представлены несколько сотен предметов быта и снаряжения времен Великой Отечественной войны: оружие, образцы военной продукции, знамена, бинокли, плакаты, ордена и многое другое. Среди экспонатов также имеются уникальные. Например, часть барельефа строения немецкого Рейхстага, противотанковая немецкая пушка, снаряд от миномета «Ванюша», предметы из военной редакции, в которой проходил службу Муса Джалиль.

Фото wikipedia.org

4 мая 1881 года в Пензе родился деятель татарской культуры, драматург, первый татарский пролетарский писатель, переводчик Гафур Кулахметов. Литературную деятельность начал в 1905 году. Первая его пьеса «Ике фикир» изображала борьбу двух идей — красной и черной, кончившуюся победой «красной мысли» — пролетарской революции. В поэме «Разрушенный мол», опубликованной в 1906 году, поэт призывал к борьбе с царизмом. В напечатанной в 1908 году пьесе «Яшь гумер» изображена жизнь революционной молодежи. Кулахметов впервые в татарской литературе показал революционных рабочих, развивал тему пролетарской интернациональной солидарности.

Княжение Владимира Мономаха и рождение первых «копеек»

4 мая 1113 года на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей древней Руси, первый серьезный реформатор. В 60 лет став великим князем, энергичный и умный Владимир правил твердой рукой, не допуская усобиц и вражды. При Мономахе возник «Устав о резах», позже вошедший в состав пространной редакции «Русской Правды». Этот устав ограничил прибыли ростовщиков, определял условия закабаления и, не покушаясь на основы феодальных отношений, облегчал положение холопов и закупов. Правление Владимира Мономаха стало периодом последнего усиления Киевской Руси. Через своих сыновей он управлял 3/4 ее территории. Князю удалось сохранить политическое и духовное единство Руси, совершить несколько удачных походов против половцев. Владимир Мономах на несколько десятилетий остановил набеги кочевых народов. Важную роль играли собственные литературные произведения Мономаха, обладавшего большим писательским даром. Им были созданы «Поучение» и «Письмо Владимира Мономаха Олегу Святославичу» — яркие образцы древнерусской литературы.

Илл. wikipedia.org

4 мая 1961 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Лица, не работавшие в течение четырех месяцев в году, были прозваны «тунеядцами» и подлежали отныне уголовной ответственности. Каждый советский человек был обязан заниматься общественно полезным трудом на благо родины. В отношении сопротивляющихся решено было применять принудительный труд. Статья 209 УК РСФСР («тунеядство») могла применяться и к нежелательным элементам. Первыми жертвами законов о тунеядстве еще в начале шестидесятых годов 20 века стали поэт Иосиф Бродский и историк и публицист Андрей Амальрик, отбывавшие ссылку по приговору суда. Не работать позволялось лишь домохозяйкам, имеющим детей. Бездетных женщин за тунеядство все же наказывали. Кампания борьбы с тунеядцами особого успеха не принесла, хотя уголовная статья просуществовала 30 лет, вплоть до принятия в апреле 1991 года закона «О занятости населения», который отменял уголовную ответственность за тунеядство и легализовал безработицу.

4 мая 1966 года в Турине были подписаны протокол об участии итальянского концерна Fiat в создании на территории СССР крупномасштабного автостроительного предприятия с полным технологическим циклом по производству легковых автомобилей, а также генеральное соглашение о советско-итальянском сотрудничестве в области разработки базовой модели.

Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101, являвшихся по сути усовершенствованной версией «Фиата-124», были собраны 19 апреля 1970 года. Машины окрестили в народе «копейками». Если сравнивать с итальянским прототипом, ВАЗ-2101 обрел более долговечные и стойкие к загрязнениям задние барабанные тормоза (вместо дисковых). Учитывая особенности наших дорог, также был увеличен дорожный просвет, усилены кузов и подвеска. Все последующие годы модель ВАЗ неоднократно дорабатывалась и подвергалась модификациям. До конца года в Тольятти собрали 21 530 машин, в 1971 году это количество возросло до 172 175 автомобилей, а пик выпуска ВАЗ-2101 пришелся на 1973 год, когда было собрано 379 007 экземпляров.

4 мая 1988 года «Пепси-Кола» первой из западных компаний разместила рекламный ролик на советском Центральном телевидении. К тому времени газированный напиток уже не был новинкой для наших сограждан. «Пепси» впервые привезли в Москву в 1959 году, на проходившую в Сокольниках Американскую национальную выставку.

4 мая 2001 года в Москве утверждены правила выгула собак. Так, столица России стала первым городом страны, разработавшим подобные инструкции. Согласно документу, во дворах должны были быть оборудованы специальные площадки, а там, где нет такой возможности, предлагалось выгуливать просто у домов. Однако расстояние от места выгула собак до окон жилых зданий, детских игровых зон, территорий школ, детских дошкольных учреждений и спортплощадок должно быть не менее 25 метров.

Фото: Максим Платонов

Маргарет Тэтчер и изобретение фонографа

4 мая 1878 года Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. Прибор стал первым предшественником граммофона, патефона и прочих устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. Поводом для создания Эдисоном фонографа стала необходимость регистрировать телефонные разговоры в своей нью-йоркской лаборатории Менло Парк. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга помещалась на цилиндр, вращавшийся при воспроизведении звука. Конечная стоимость фонографа равнялась 18 долларам. С его помощью удалось записать слова из детской песенки «У Мэри был барашек».

В этот день в 1979 году Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту. Она оставалась самой влиятельной леди в мире в течение десяти лет. Тэтчер интересна тем, что не оставляла рядом с собой равнодушных: у одних она вызывала восхищение, у других — откровенную ненависть. Премьер-министр отличалась противоречивым характером, была сильной, честной, способной проявить упрямство, честолюбивой, но невозмутимой и хладнокровной. Лучше всего о ней написала газета «Чикаго трибун» в 1990-м. Издание назвало «Железную Леди» «самым восхитительным, ненавистным, очаровательным, занудным, радикальным и консервативным лидером среди всех известных в западном мире».

Фото wikipedia.org

4 мая считается основной датой для фантастической вселенной «Звездных войн», в которую входит множество фильмов, сериалов, игр и книг. Почему именно 4 мая? Все благодаря игре слов, когда знаменитую цитату «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой сила») поклонники интерпретировали как «May the fourth be with you» («4 мая будет с тобой»). Однако они не первыми до этого додумались: фраза обязана своим появлением — внезапно — Маргарет Тэтчер. 4 мая 1979 года в газете London Evening News появился анонс вступления политика в должность премьер-министра Великобритании, который гласил: «May the Fourth Be with You, Maggie» («Да пребудет с тобой 4 мая, Мэгги»). Есть у саги еще один день рождения, в этом же месяце — 25 мая в 1977 году вышел первый фильм «Новая надежда». Там и появилась впервые фраза «May the Force be with you», которой пользовалась «добрая» часть персонажей — повстанцы.

4 мая 1924 года в Париже открылись VIII Олимпийские игры. В тот год на организацию спортивных соревнований претендовали шесть городов: Амстердам, Барселона, Лос-Анджелес, Париж, Прага и Рим. Так как в 1924 году исполнялось 30 лет современному олимпийскому движению, было принято решение отметить заслуги Пьера де Кубертена (инициатора создания Олимпийских игр) и провести Игры VIII Олимпиады в Париже.