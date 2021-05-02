Кто были главными покровителями спорта в СССР

Как советские руководители поддерживали спорт

Советский спорт нуждался в меценатах точно так же, как сейчас в спонсорах. Однако исторически эта роль приписывается только Василию Сталину, который, будучи командующим ВВС Московского военного округа, создавал многочисленные команды по баскетболу, футболу, хоккею и даже водному поло. Но это всё же другое: в армии не могло быть спортивного меценатства в прямом смысле слова. Но оно все же существовало и в СССР. Кто были советскими спортивными меценатами — в ретро-материале «Реального времени».

Волейбольная «Уралочка» была детищем Ельцина

О своей любви к волейболу Борис Ельцин писал в автобиографической книге «Исповедь на заданную тему», и эта любовь подкреплялась спортивными результатами команды из его родных краев.

В 1955 году свердловский «Буревестник» стал вторым на чемпионате СССР среди мужских команд, когда в уральский город удалось заманить двух волейболистов из Баку Владимира Бусалаева и Льва Мильмана, а еще — татарина Нила Фасахова. Тренировал команду Александр Кильчевский. Но в 1960 году тренер перешел в женский волейбол. В том числе и потому, что создать сильную мужскую команду в провинции было практически невозможно. Вмешивались армия (Фасахова забрали в ЦСКА), переманивание игроков (Бусалаев и Мильман вернулись в родной Баку). Именно Кильчевский вернул Свердловск на всесоюзную орбиту, воспитав двукратную олимпийскую чемпионку Розу Салихову. Но Свердловск, чья женская команда на тот момент носила название «Труд», не был лидером даже в РСФСР, уступая Иркутску и Краснодару — он только в 1968 году вышел в высшую лигу.

Но именно под руководством и тренировался в Свердловске молодой Борис Ельцин, которого в 1968 перевели работать главой отдела строительства в Свердловском обкоме. Потм Кильчевский переехал в Москву, а «Уралочку» возглавил 30-летний Николай Карполь…

Что сподвигло бы их переехать в Свердловск, если бы там не решались бытовые проблемы? Решать их Карполю удавалось за счет первого секретаря обкома Бориса Ельцина. Фото volley.ru

От команды Кильчевского ему достались несколько волейболисток, одна из которых — Галина Дуванова — была его супругой. Было возвращение в первую лигу, процесс смены поколений, и возвращение в высшую лигу — уже с другими девушками. Их собирали со всего РСФСР: Елену Бакланову (Волкову) тренер нашел в Горьком, Ирину Колодяжную (Макагонову) — в Воронеже, Елену Чеснокову (Андреюк) — в Туле, Любовь Козыреву (Тимофееву) — в Омске, Светлану Кунышеву (Никишину) — в Челябинске, Надежду Радзевич (Зезюлю) — в Оренбурге, Лидию Логинову — в Казани. Что сподвигло бы их переехать в Свердловск, если бы там, помимо спортивных задач, не решались бытовые проблемы? Решать их Карполю удавалось, прежде всего, за счет первого секретаря Свердловского обкома Бориса Ельцина.

11 квартир хоккеистам от Ельцина

В 1979 году Ельцину удалось осуществить и еще одну мечту: в высшую лигу вернулась мужская команда «Уралэнергомаш», куда пришли лидер команды Валерий Лосев из Киргизии и главный тренер Владимир Кузюткин из Волгограда. Но сохранить команду в высшей лиге надолго не удалось: Лосева «забрили» в ЦСКА, и с этим даже первый секретарь обкома ничего не мог поделать. Армия, магия большого города, привилегии союзных столиц высасывали из провинции лучших. Так Свердловск потерял баскетболистов Сергея Белова, Дворного, Еремина, Мышкина, хоккеистов Брагина, Нариманова, Рудакова, Шепелева, футболистов Гуржеева, Подшивалова, Шишкина… Даже «Уралочка» подвергалась набегам, когда из команды уходили Козырева и Старшова (Разумова) в «Динамо», Савченко в ЦСКА. Но дуэт Карполь-Ельцин уже запустил волейбольный конвейер, который не становился и после переезда последнего в Москву. Тем более, что сам Карполь вышел на всесоюзный уровень, став легендарным тренером еще во времена Советского Союза.

Но была у Ельцина в рукаве и еще одна козырная карта, кроме Карполя. Свердловск был центром Уральского военного округа. Поэтому успешные команды СКА по хоккею с мячом и на траве развивались, благодаря прописанной в Конституции обязанности защиты Отечества. Справедливости ради, отметим, что Свердловск в плане развития армейского спорта был даже сильнее Куйбышева и Хабаровска.

А вот хоккей Ельцин лично курировал, о чем вспоминал наставник «Автомобилиста» тех лет Альберт Федоров. Его Ельцин поставил руководить командой 1981 году, после победы юношеской команды «Юность» (Бякин и Мартемьянов, Старков и Трухно) в первенстве СССР. Про те времена Федоров вспоминал: «У меня был хорошая поддержка… Ельцин не давал в обиду… Был случай, я попросил Ельцина о помощи, и нам выделили целых 11 квартир для моих воспитанников».

Руководимый им Казахстан был лучшей экспериментальной площадкой по развитию спорта на стыке 70-80-х годов. Фото komsomol-history.kz

Инновационный Казахстан и Динмухамед Кунаев

Конкурировать с Карполем в 80-е годы могла только хрупкая женщина по имени Нелли Щербакова. В 1981 году она пошла по пути Карполя, собрав под свои знамена молодых волейболисток, воспитанниц местного спортинтерната. Через два года она выиграла с этой командой АДК чемпионат первой лиги, не отдав соперницам ни одной партии, а в 1984 выиграла чемпионат СССР. Такого в истории советского спорта не было ни до, ни после — чтобы дебютант становился чемпионом. Причем за счет своих собственных спортсменок, самой старшей из которых было 24 года.

А это уже успехи спорта целой республики, главой которой работал Динмухамед Кунаев. Руководимый им Казахстан был лучшей экспериментальной площадкой по развитию спорта на стыке 70-80-х годов. Надо понимать, что население республики какое-то время пополнялось репрессированными, а потом и целинниками. Не случайно состав футбольного «Кайрата» 70-х напоминает мини-СССР, где нашлось место и немцам с евреями, и греку с корейцем, и чеченцу с ингушем, и русским, и украинцам, и татарам, и двум казахам. Их вообще мало было в игровых видах спорта. К примеру, для хоккейной команды «Енбек» нашли этнического казаха Райхана Куканова в Орске. Оренбургской области, а первый казах в усть-каменогорском «Торпедо» появился только в 1987 году — 17-летний Ерлан Сагымбаев.

В республике были созданы блестящие команды «Динамо» по водному поло и хоккею на траве, хотя здесь участие «хозяина» республики не так ощутимо — все-таки, за спинами динамовцев стояли могучие ведомства МВД и КГБ. Но и волейбольный АДК (сменивший в советской элите легендарную мужскую команду «Буревестник»),и баскетбольный мужской СКА, где под руководством Сергея Зозулина выросли Валерий Тихоненко, Юрий Жуканенко, Олег Мелещенко и Ко, это заслуга и партийных органов.

Женская баскетбольная команда «Университет» успешно собирала под свои ряды молодых баскетболисток — Ольхову из Барнаула, Кудреватову из Фрунзе, Демьянскую и Пшесмыцкую из Казани. Во время работы Кунаева был открыт знаменитый стадион «Медео» с искусственным льдом. Та же Щербакова честно рассказывала о вкладе республики в их победу: «Руководство делало все, чтобы никто не уезжал. Выделялись квартиры, машины. Любую мотивацию следует подкреплять материально, чтобы игрок знал, за что он выкладывается на тренировках и в матчах. Зарплаты в АДК были выше, чем в большинстве команд высшей лиги. При среднемесячной зарплате в 180–250 рублей девочки получали до 1000. Плюс хорошие премии».

Во время работы Кунаева был открыт знаменитый стадион «Медео» с искусственным льдом. Фото wikipedia.org

Масштаб потери сказался, как обычно, после ухода человека. В 1986 году Кунаева сняли с должности, а пока новый человек — ульяновец Геннадий Колбин — вникал в дела, футбольный «Кайрат» вылетел из высшей лиги, попутно теряя своих лидеров — Евгения Яровенко, ставшего олимпийским чемпионом уже в составе «Днепра», Алимжона Рафикова, вернувшегося в «Памир», Евстафия Пехлеваниди, уехавшего в Грецию...

Шараф Рашидов и осиротевший Узбекистан

Точно такая же история случилась у Узбекистана, только тремя годами ранее. Его руководитель Шараф Рашидов долгое время незримо конкурировал с Казахстаном в области спорта. Обгонял в футболе, благодаря «Пахтакору». Потом вырвался вперед в хоккее, создав на ровном месте «Бинокор». И даже первый олимпийский чемпион в баскетболе Алжан Жармухамедов появился благодаря тому, что Ташкент смог переманить у Алма-Аты «Туркестанского змея».

В Узбекистане стремились угодить «первому лицу», не без этого. К примеру, команду из его родного Джизака под названием «Бустон» «всем миром» поднимали на уровень первой лиги. Андижан, Навои, Фергана смирились с выскочкой, а особенно тяжело было Самарканду, поскольку Джизак входил в ее состав Самаркандской области до 1973 года. Тогда же, в 1973, была создана футбольная команда, которая в рекордный срок вышла в первую лигу. Справедливости ради, стоит отметить, что ей помогали три футболиста «Пахтакора» — Басов, Серостанов и Чечетин. Так они сохранили себе жизнь, иначе тоже могли бы оказаться на борту самолета, потерпевшего катастрофу в августе 1979-го.

После катастрофы в Ташкенте решили создавать новую команду, и так в Джизаке оказались еще трое бывших футболистов «Пахтакора» — Могильный, Филатов и Ширин. Более того, там начали создавать некое подобие сборной Средней Азии, собирая футболистов из соседних республик. Например, из Казахстана (Мазманьян), Туркменистана (Жигачев, Зирченко, Курбанмамедов и нынешний администратор «Рубина» Рафис Гильманов). Правда, Гильманов и Курбанмамедов выступали за Джизак, когда команду переформатировали под армейскую, назвав «Звезда», но со смертью хозяина республики она уже была не нужна.

Шараф Рашидов долгое время незримо конкурировал с Казахстаном в области спорта. Фото nuz.uz

В конце октября 1983 года ушел из жизни Рашидов — и год спустя футбольный «Пахтакор» вылетел из высшей лиги, а хоккейный «Бинокор» — из первой. В 1985 году из первой лиги вылетела «Звезда» из Джизака. В 1987 году потерял место в высшей лиге и мужской баскетбольный «Университет», а в 1988-м — волейбольное «Динамо» (на следующий год выпавшее еще и из первой лиги). В том же году был расформирован «Бинокор», ватерпольный «Мехнат» потерял место в высшей лиги. В 1990 «колокол прозвонил» по женской волейбольной команде «Автомобилист». Ни в одной республике Советского Союза смерть одного человека не имела такие разрушительные последствия для спорта, как в Узбекистане.

Гейдар Алиев, «воскресший» после развала СССР

Азербайджанский лидер Гейдар Алиев тоже заботился о малой родине, но больше думал о глобальных успехах. Уроженец Нахичевани, уже, будучи руководителем республиканского КГБ, он способствовал появлению в родном городе футбольной команды «Араз».

Но Алиев, возглавивший республику в 1969 году, был вынужден больше думать о Баку. Например, о женском гандбольном «Автомобилисте», которым руководил армянин Спартак Аванесов, и где играли такие звезды, как Рафига Шабанова и переехавшая из Казани Людмила Шубина. О ватерпольном ККФ и волейбольном «Нефтчи», который пришлось восстанавливать благодаря бакинскому заводу бытовых кондиционеров БЗБК. О хоккее на траве — и кстати, в женской команде «Связист» местных армянок было не меньше, чем азербайджанок. А еще были мужской «Иншаатчи» из Сумгаита, «Азинефтехим», за который начинал играть Владимир Конкин, в недавнем прошлом главный тренер сборной России. Тренировал его армянин Борис Арутюнов, а среди ведущих игроков были Юрий Акопов и Юрий Саруханов.

Но самым проблемным для Алиева оставался, конечно же, футбольный «Нефтчи». Многолетний врач команды Борис Хетагуров говорил: «До сих пор помню встречи с Гейдаром Алиевым еще в советское время. Всем было видно, как Алиев переживает за «Нефтчи», как делает все для блага футболистов, персонала». Вячеслав Чанов вспоминал, что именно вмешательство Алиева привело к тому, что его отпустили из «Торпедо» в «Нефтчи». Клуб, некогда бывший бронзовым призером чемпионата страны, частенько был в эпицентре скандалов. Вначале дисквалификации подверглись лидер команды поляк Анатолий Банишеский. Потом бакинцы участвовали в матче с избиением арбитра матча с ростовским СКА. Министр спорта СССР Сергей Павлов был настроен за то, чтобы дисквалифицировать всю команду, но вмешательство Алиева привело к тому, что наказали только замешанных в инциденте Брухтия и Семиглазова (как рецидивистов), Кулиева, Мирзояна и Крамаренко на три года (уже через год Крамаренко простили).

Азербайджанский лидер Гейдар Алиев тоже заботился о малой родине, но больше думал о глобальных успехах. Фото azerhistory.com

— Единственный, кто не сдержался, — это наш вратарь Крамаренко, а остальных репрессировали за компанию с ним, — рассказывал нашему изданию Александр Мирзоян. — Мне инкриминировали то, что я плюнул в судью, а я просто сплюнул в его сторону, как это обычно делается: «тьфу на тебя», не более. Рафика Кулиева обвинили в том, что он ударил журналиста, а он просто с досады пнул мяч в сторону трибун.

Неудивительно, что клуб вылетал в первую лигу — для эмоциональных болельщиков было смерти подобно, особенно учитывая, что начало 70-х было временем расцвета ереванского «Арарата». Даже армяне горевали, которые привыкли заполнять два сектора бакинского стадиона на матчах «Нефтчи» и «Арарата». Дело в том, что стадион находился в районе Арменикенд, место проживания бакинских армян, и за все времена не было ни одного скандала — разве что в 1985-м были небольшие волнения, связанные с 65-летием Шушинской резни.

Ну, и, конечно же, всем известно теплое отношение Алиева к лучшему шахматисту СССР конца 80-х Гарри Каспарову…