«Пьяный, пытался драться с ГАИ»: бывшего следователя судят за смертельное ДТП

По версии подсудимого, за руль он сел после литра пива — был расстроен после увольнения из СК

Фото: Ирина Плотникова

«Летел на большой скорости», «Не пытался тормозить», «Не стоял на ногах», — так сегодня на суде описывали очевидцы действия 27-летнего Рамиля Мубаракшина в ночь на 24 декабря 2020-го. Тогда на улице Чистопольской произошло лобовое столкновение двух машин, на третьи сутки в больнице скончалась пассажирка Надежда Казакова. На этой неделе ей могло бы исполниться 18 лет. А вот пассажирки в машине бывшего следователя СК не пострадали. Подробности — в судебном репортаже «Реального времени».

Скорость движения не установили



Подсудимый лихач Рамиль Мубаракшин сегодня не прятал лицо от камер, но не поднимал глаз при оглашении обвинительного заключения. На заседании Московского райсуда Казани он обратился со словами извинения: «Раскаиваюсь в совершении преступления. Прошу прощения у потерпевших. Понимаю, что совершенное мной — это очень ужасный поступок...»

На старте процесса выяснилось — попытку загладить часть вины Мубаракшин уже предпринял — его родня оплатила расходы на похороны жертвы ДТП. Сумма на заседании не прозвучала. По данным источников «Реального времени», расходы превысили 100 тысяч рублей. Самому бывшему силовику грозит до 12 лет колонии. И потерпевшая сторона сегодня выразила намерение добиваться реальной посадки. Близкие погибшей, а также их законный представитель просили СМИ — не снимать их. Когда старший помощник прокурора Московского района Руслан Зайнуллин оглашал данные о полученных смертельных травмах 17-летней пассажирки такси, ее мать Наталья Казакова даже не пыталась сдержать слезы. Плакала навзрыд. 30 апреля ее дочке могло бы исполниться 18 лет.

Когда старший помощник прокурора Московского района Руслан Зайнуллин оглашал данные о полученных смертельных травмах 17-летней пассажирки такси, ее мать Наталья Казакова даже не пыталась сдержать слезы

Напомним, страшная авария произошла 24 декабря 2020 года в первом часу ночи в районе дома №5 по улице Чистопольской. Когда автомобиль такси Volkswagen Polo направлялся по Чистопольской к перекрестку с улицей Декабристов, в него врезалась Kia Optima, успевшая пересечь четыре полосы движения в своем направлении, разделительную полосу и крайнюю левую полосу встречного направления. Со слов очевидцев, Kia выскочила с местного проезда, параллельного улице Декабристов, и после поворота на Чистопольскую пересекла проезжую часть по диагонали, затем встретилась лоб в лоб с Volkswagen.



В результате удара 17-летняя Надежда Казакова на заднем сиденье получила тяжелейшие травмы, включая оскольчатые переломы основания черепа, тупую травму грудной клетки и разрыв селезенки. После аварии девушка еще дышала, но по прибытии скорой потеряла сознание. Врачи горбольницы №7 провели ей серию операций, однако утром 27 декабря констатировали ее смерть.

Скорость движения Kia Optima установлена не была, тормозного пути не было. Зато медицинское освидетельствование подтвердило догадки свидетелей ДТП — Мубаракшин был пьян. Даже через 3 часа после трагедии алкотестер показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в объеме 0,84 мг/л.

Страшная авария произошла 24 декабря 2020 года в первом часу ночи в районе дома №5 по улице Чистопольской

Погибшая ехала с работы, подсудимый «отмечал» увольнение

Со слов матери, за шесть лет до трагедии семья Казаковых переехала к родственникам в Казань подальше от военных действий в Донбассе. Здесь Надежда окончила школу, параллельно обучаясь в техникуме на бухгалтера-экономиста. Готовилась к поступлению в вуз, но не сидела без дела — подрабатывала официанткой в итальянском ресторане «Базилико» на Баумана.

Поскольку смены заканчивались поздно, работодатель оплачивал сотрудникам обратный путь на такси. В ту роковую ночь в машину сервиса «ЯндексGo» вместе с Надей сели двое коллег. Одного таксист оставил как раз на Чистопольской и двинулся в Кировский район.

Совершенно иначе провел тот вечер Рамиль Мубаракшин. На следствии он поделился с бывшими коллегами рассказом, как за несколько дней до аварии уволился из Следственного комитета, отработав там около 4 лет, и был расстроен этим обстоятельством. А потому решил скрасить вечер в женской компании — пригласил подругу выпить пива в машине в районе Чеховского рынка. Первоначально водитель утверждал — употребил не больше трех бокалов пива и в машине была лишь одна девушка. Позже посетовал на память и вспомнил и вторую подругу, а дозу лично выпитого увеличил до одного литра пива. К слову, в машине виновника ДТП силовики обнаружили бутылку виски от татарстанского производителя. Со слов Мубаракшина, непочатую. Ну а в багажнике авто лежали скрученные водителем номера с машины.

На следствии он поделился с бывшими коллегами рассказом, как за несколько дней до аварии уволился из Следственного комитета, отработав там около 4 лет, и был расстроен этим обстоятельством

Как утверждает источник «Реального времени», на одном из первых допросов водитель уверял — сел за руль, поскольку не чувствовал опьянения, однако позже стал вспоминать некий тревожный звонок от родителей. Якобы именно после него он передумал вызывать такси и отправился на помощь родным. С какой скоростью двигался, не уточнял, зато уверял — дорогу подморозило, а потому на Чистопольской его просто занесло. Девушки отправились с Мубаракшиным. Правда, позже обе свидетельствовали — уснули в машине, ничего не видели, очнулись от удара.

Еще на старте расследования в СК заявили — Мубаракшин ответит за сделанное: «Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям обвиняемого, и можно не сомневаться, что он не уйдет от ответственности и понесет заслуженное наказание».

Бабушка погибшей: «Водка машиной управляла!»



Сегодня в суде фигуранту продлили домашний арест до 11 июня, огласили обвинительное заключение, допросили потерпевшую и трех свидетелей по делу. Еще четверо, включая тех самым пассажирок из авто Мубаракшина, в суд не пришли.

Первым свидетелем обвинения стал водитель той самой машины такси Наврузджон Устобоев. Он вспоминает, как тормозил при подъезде к перекрестку Чистопольской с Декабристов, поскольку впереди загорелся красный сигнал светофора: «Заметил, с левой стороны машина двигалась — очень быстро, со второстепенной улицы — он выехал на Чистопольскую, пересек двойную сплошную и врезался в меня. Скорость большая была».

«Он лежал, облокотившись на руль. Помимо него, в салоне были три девушки. Сотрудники ГАИ его вытащили из машины, он пьяный был», — продолжил Устобоев

Со слов Устобоева, он и пассажирка справа не пострадали. Но задымился двигатель авто, а с заднего сиденья раздался крик — у пострадавшей девушки была кровь и на лице, и на груди. «Когда скорая приехала, ее очень долго отстегивали от ремня [безопасности]», — сообщил таксист и сказал, что водитель Мубаракшин из своей машины не выходил до приезда гаишников. «Он лежал, облокотившись на руль. Помимо него, в салоне были три девушки. Сотрудники ГАИ его вытащили из машины, он пьяный был», — продолжил Устобоев.

Адвокат Нияз Халитов в защиту Мубаракшина повторно уточнил — была ли пристегнута погибшая пассажирка, а еще шокировал потерпевших и водителя вопросом: «По какой причине вы не приняли мер к избежанию ДТП путем маневрирования?»

— Увернуться у меня шансов не было, это очень быстро происходило...

Заметим, адвокат Халитов участвует и в другом резонансном процессе — он защищает Динара Залялова, брата экс-начальника подразделения БОП МВД Татарстана, по делу о мошенничестве на 25 млн рублей.

Игорь Прокопьев поведал, что на месте пострадавшего автомобиля такси могла быть его машина

Следующий свидетель Игорь Прокопьев поведал, что на месте пострадавшего автомобиля такси могла быть его машина: «Я хотел его обогнать. Слава Богу, не сделал этого». Той ночью Прокопьев ехал на шашлык к приятелю, однако в итоге остался на Чистопольской почти до 4 часов утра — хотел убедиться, что с виновником аварии поступят по закону. Потому дожидался процедуры освидетельствования.

— Почему-то очень поздно его «продули» на алкотестере. Только в полчетвертого утра. А должны были сразу, — вспоминает свидетель. — Когда сотрудники ГАИ приехали, он с ними пытался драться. Пьяный был «в хлам».

Со слов этого свидетеля, до приезда правоохранителей Мубаракшин лежал на руле и подушке безопасности и ни на что не реагировал. «Да спал он», — возмутились вполголоса со стороны потерпевших. «Водка машиной управляла!» — выразилась категорично в перерыве заседания бабушка покойной Надежды.

«Сам он был не в состоянии идти», — рассказал суду Никита Семенов

«Гаишники вытащили из машины — сам он был не в состоянии идти», — рассказал суду следующий свидетель ночного ДТП на Чистопольской Никита Семенов.

Выяснять детали трагедии суд продолжит 18 мая.