Верховный суд РТ отпустил из СИЗО экс-следователя — фигуранта пьяного ДТП

Фото: «Реальное время»

Из СИЗО-2 Казани в ближайшее время выйдет бывший сотрудник Следкома по РТ Рамиль Мубаракшин. Сегодня Верховный суд РТ заменил ему реальный арест домашним, передает журналист «Реального времени».



О смягчении меры пресечения по делу о пьяном ДТП со смертельным исходом в апелляции просил сам фигурант дела и его адвокат Нияз Халитов.

Напомним, ранее в Следкоме по РТ сообщили: вину подозреваемый признал в полном объеме.

По версии следствия, в ночь на 24 декабря на улице Чистопольской пьяный Мубаракшин за рулем на Kia Optima выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Яндекс. Такси». 17-летняя пассажирка такси скончалась в больнице.

Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».