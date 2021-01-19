Верховный суд РТ отпустил из СИЗО экс-следователя — фигуранта пьяного ДТП
Из СИЗО-2 Казани в ближайшее время выйдет бывший сотрудник Следкома по РТ Рамиль Мубаракшин. Сегодня Верховный суд РТ заменил ему реальный арест домашним, передает журналист «Реального времени».
О смягчении меры пресечения по делу о пьяном ДТП со смертельным исходом в апелляции просил сам фигурант дела и его адвокат Нияз Халитов.
Напомним, ранее в Следкоме по РТ сообщили: вину подозреваемый признал в полном объеме.
По версии следствия, в ночь на 24 декабря на улице Чистопольской пьяный Мубаракшин за рулем на Kia Optima выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Яндекс. Такси». 17-летняя пассажирка такси скончалась в больнице.
Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».ПроисшествияАвтоОбществоВласть Татарстан
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