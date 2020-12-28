Предновогодние ДТП с силовиками: наезд на инспектора ГИБДД и смертельная авария с экс-следователем

Погоня в Зеленодольске

За минувшие несколько дней в Татарстане произошли сразу два резонансных ДТП с участием бывших (совсем недавно) и действующих сотрудников силовых ведомств — как в качестве потерпевших, так и предполагаемых виновников.

Так, этим утром в соцсетях обсуждают инцидент, произошедший накануне на улице Ленина в Зеленодольске — нетрезвый водитель «Лады» устроил четыре ДТП и сбил сотрудника ГИБДД. Судя по видеозаписям в соцсетях, автомобиль проехался прямо перед местным отделением ГИБДД в конце улицы Ленина, сотрудники ведомства погнались за ним на нескольких служебных машинах. Полицейским пришлось применить оружие, в машину стреляли восемь раз.

В итоге мужчину удалось задержать, на него уже составили девять административных протоколов, а также завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».



Как сообщила сегодня прокуратура РТ, взявшая расследование дела на контроль, ранее подозреваемый был судим за изнасилование и вышел из тюрьмы совсем недавно — в сентябре 2020 года. Также в 2008 году его уже лишали на 1,5 года прав. Срок действия его водительского удостоверения истек в 2011 году.

ДТП с нетрезвым экс-следователем

Второе ДТП произошло в Казани еще 24 декабря в 00.50. По данным сводок ГИБДД, в районе дома №5 по улице Чистопольской 27-летний мужчина на Kia Optima выехал на встречную полосу столкнулся лоб в лоб с автомобилем такси Volkswagen Polo. Тогда сообщалось, что в результате ДТП водитель «Фольксвагена» получил ушиб мягких тканей теменной области, пассажирка этого же автомобиля получила сочетанную травму. ГИБДД добавляло, что у водителя Kia были признаки опьянения.

В соцсетях можно найти видеозаписи этой аварии — на них видно, что автомобиль такси обклеен в цвета сервиса «ЯндексGo». В самой компании пока на ответили на запрос об участии автомобиля этого сервиса в ДТП.

Однако сегодня стало известно, что история этой аварии получила прискорбное продолжение: пассажирка такси, поступившая в больницу с травмой головы и повреждением внутренних органов, скончалась. Врачи сделали ей ряд операций, но спасти не смогли. По некоторым данным, погибшей не было 18 лет.

Предполагаемый виновник ДТП тоже оказался не так прост: по данным источников «Реального времени», он является экс-следователем 2-го отдела по особо важным делам татарстанского Следкома, это 27-летний Рамиль Мубаракшин. Из органов он был уволен всего за несколько дней до трагедии.

Алкотестер выявил у предполагаемого виновника наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в объеме 0,84 мг/л, что примерно соответствует выпитой бутылке водки. На встречную полосу улицы Чистопольской водитель Kia вылетел при повороте, двигаясь со стороны улицы Солдатской по местному проезду улицы Декабристов. Для этого ему пришлось пересечь не меньше четырех полос движения.

При этом на момент ДТП автомобиль, за рулем которого был Мубаракшин, разъезжал без госномеров. Снятые с машины виновника госномера были найдены в багажнике.

Приволжский районный суд отправил Мубаракшина под стражу на два месяца. Ему инкриминируют выезд на встречную полосу в нетрезвом виде с тяжкими последствиями.

Александр Артемьев, Ирина Плотникова