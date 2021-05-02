День в истории: падение Берлина, день рождения Екатерины II, свадьба Есенина и Айседоры Дункан

Чем примечательна дата 2 мая

Сегодня, 2 мая, ООН отмечает День тунца, а в Иране празднуют День учителя. В этот день пал Берлин, оплот фашистской Германии. Несколько лет назад дата, к сожалению, отметилась новой трагедией: 2 мая 2014 года во время пожара в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек. 2 мая родились маэстро Валерий Гергиев, российская императрица Екатерина II Великая, писательница Наталия Толстая, автор бессмертного романа «Трое в лодке, не считая собаки» Джером К. Джером, изобретатель циклонного пылесоса Джеймс Дайсон. Подробнее о самых значимых событиях сегодняшнего дня — в обзоре «Реального времени».

Рождение Фике, смерть Джаудата Файзи

2 мая 1729 года в немецком Штеттине, который был столицей Померании (а сейчас это городок Щецин в Польше), родилась девочка, которая станет одним из самых талантливых государственных деятелей всех времен. Она, вышедшая из захудалого и обедневшего дворянского рода, будет 34 года править Россией, поймет и полюбит эту страну, победит османов, присоединит Крым, примет революционные законы. Она будет переписываться с величайшими философами своего времени — Вольтером и Дидро, напишет десятки литературных произведений. В устах недоброжелателей она будет поминаться как убийца собственного мужа и ненасытная распутница. Объективные историки будут вспоминать ее как мудрую правительницу, совершившую очень много для холодной северной страны, в которую приехала совсем девочкой, в 15 лет, но сделала все, чтобы стать истинной русской императрицей. Конечно же, речь идет о Екатерине II, которую принято называть Великой. А до крещения ее звали София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, или просто Фике. В 15 лет ее выдали замуж за Петра Федоровича, сына Елизаветы II. Потом он станет Петром III, а потом жена свергнет его с трона — и начнется славная екатерининская эпоха в истории России.

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2 мая 1973 года умер композитор, заслуженный деятель искусств России и Татарстана, народный артист республики, лауреат Госпремии имени Тукая Джаудат Файзи. С именем Файзи связаны развитие татарского песенного искусства и рождение национальной музыкальной комедии Татарстана. Музыкальная комедия Файзи «Башмагым» («Башмачки») выдержала более 100 постановок в Татарском государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Уже многие годы с огромным успехом комедия идет на всех театральных сценах России и стран бывшего СССР. Файзи, помимо музыкального таланта, обладал еще и литературным даром. Он собирал и обрабатывал татарские народные песни. Композитор — автор научно-популярного сборника фольклора, в котором народные песни сопровождаются подробными комментариями.

Взятие Берлина, свадьба Есенина и зарождение «Бауманки»

2 мая 1922 года Сергей Есенин женился на Айседоре Дункан. Айседоре было 45, Есенину — 26 лет. Церемония прошла в загсе Хамовнического района Москвы. Новобрачные изъявили желание носить двойную фамилию Дункан–Есенин. Выходя из ЗАГСа, поэт весело воскликнул: «Теперь я — Дункан». Вскоре молодожены отбыли в Ленинград, где Дункан давала серию концертов. Осенью 1922 года супруги уехали за границу. После длительного путешествия по Европе Есенин и Дункан отправились в Америку. Это не была удачная поездка: Есенин пил, Айседора терпела его выходки, и в 1923 она вернула его в Россию. Любовь просуществовала около двух лет: в конце концов поэт оставил танцовщицу, отправив ей короткую телеграмму: «Я люблю другую. Женат и счастлив». В 1924-м Айседора навсегда покинула Россию, а в 1927-м, в возрасте 50 лет, трагически погибла в Ницце.

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2 мая 1785 года по указу императрицы Екатерины II была издана «Жалованная грамота дворянству», определяющая и закрепляющая права и привилегии дворянства, которое теперь резко отделялось от прочих сословий и называлось «благородным сословием». Подтверждалась свобода дворян от обязательной службы и от уплаты податей. Впредь запрещалось подвергать дворян телесному наказанию, судить их мог только дворянский суд. Лишь дворяне имели исключительное право владеть землей с ее недрами и крепостными крестьянами. Лишение дворянского достоинства могло производиться лишь по решению Сената с высочайшим утверждением. Имения осужденных дворян не подлежали конфискации.

2 мая 1764 года по приказу Екатерины II на Москворецкой набережной, расположенной на левом берегу Москвы-реки, был заложен Воспитательный дом «приема и призрения подкидышей и бесприютных детей». На протяжении полутора столетий сироты Воспитательного дома получали начальное школьное образование. Девочки приобретали профессии акушерок и гувернанток. Мальчиков обучали техническим ремеслам. Открытые с этой целью классы в 1830 году преобразовались в Ремесленное учебное заведение, от которого ведет начало знаменитая «Бауманка» — Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана.

«Воспитательный дом в Москве», худ. Фёдор Алексеев, 1800-1802. Фото muzei-mira.com

В этот день в 1945 году войска Первого Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Георгия Жукова, при участии войск 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева, после продолжительных уличных боев завершили разгром Берлинской группы немецких войск и заняли столицу фашистской Германии. Вражеский гарнизон, защищавший город, во главе с начальником обороны генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом в 3 часа дня прекратил сопротивление, сложил оружие и написал приказ о капитуляции. Уже к вечеру центральная часть Берлина была очищена от противника. Вся операция по захвату столицы Германии длилась 8 дней, с 25 апреля по 2 мая включительно.

Отмененная олимпиада и трагедия в Одессе

2 мая 1940 года были отменены XII летние Олимпийские игры. Планировалось, что соревнования пройдут с 21 сентября по 6 октября 1940 года в столице Японии — Токио. Однако ввиду начала Второй японо-китайской войны в 1937 году Япония отказалась принимать Игры у себя. Тогда, по решению МОК в 1938 году, XII летнюю Олимпиаду перенесли в Хельсинки, где ее проведение было запланировано на период с 20 июля по 4 августа 1940 года. Но разворачивалась Вторая мировая, которая захватила практически всю Европу. Игры отменили окончательно.



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2 мая 2014 года на Куликовом Поле, одной из главных площадей города Одессы, произошла масштабная трагедия. День ознаменовался страшными беспорядками, столкновениями между сторонниками Евромайдана и его противниками. Противостояние завершилось пожаром Дома профсоюзов, который забросали «коктейлями Молотова». Огонь быстро распространился по верхним этажам. 42 человека погибли в этом пожаре, более двух сотен получили ранения. Еще 6 граждан погибли на улицах. В связи с гибелью людей был объявлен трехдневный траур, а 2 мая стал ежегодным днем траура в Одессе.

В Иране в этот день отмечают День учителя. Сегодня принято дарить подарки учителям и проводить различные мероприятия, во время которых правительство отмечает заслуженных работников образования. Дата выбрана не случайно. Именно 2 мая 1961 года был убит учитель Абульхасан Хан Али, подающий надежды философ и филолог. Его застрелили во время митинга учителей перед Национальной консультативной ассамблеей Ирана. В связи с этой трагедией начались массовые акции протеста. Для успокоения народных масс правительство решило увековечить память Абульхасана Хана Али, сделав 2 мая национальным праздником.

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По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 2 мая ежегодно начиная с 2017 года мир празднует Всемирный день... тунца. Памятная дата, провозглашенная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2016 года, призвана повысить осведомленность населения нашей планеты о ценности этой разновидности рыб, об угрозах, с которыми сталкиваются тунцовые популяции, и об экономических и социальных преимуществах устойчивого управления тунцовыми запасами. Соавторами проекта резолюции стали 93 государства.