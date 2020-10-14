Чукин Артем Викторович
Общая информация
Родился 19 мая 1982 года в Казани.
Образование
2004 г.— окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «организация дорожного движения».
2012 г. — окончил Российский университет кооперации по специальности «финансы и кредит».
Трудовая деятельность
2001-2003 гг. — экспедитор ООО ПКФ «Вавилон».
2003-2004 гг. — сотрудник охраны ООО «ЧОП «Антей».
2004-2014 гг. — инспектор дорожного хозяйства 1-категории-государственный инспектор по надзору за реализацией целевых программ, ведущий инженер 11 разряда отдела качества работ, начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, заместитель начальника управления ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
С февраля 2014 г. — заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Награды и звания
Награжден благодарностью министра транспорта и дорожного хозяйства РТ (2010 г.), почетной грамотой министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ (2012 г.), благодарностью управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РТ (2012 г.), министерства транспорта РФ (2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, ул. Ершова, 31 а
- Телефон: (843) 291-90-11
- Email: Tatyana.Galikbarova@tatar.ru
- Сайт: https://mindortrans.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 14.10.2020