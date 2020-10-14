Чукин Артем Викторович

Общая информация

Родился 19 мая 1982 года в Казани.

Образование

2004 г.— окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «организация дорожного движения».

2012 г. — окончил Российский университет кооперации по специальности «финансы и кредит».

Трудовая деятельность

2001-2003 гг. — экспедитор ООО ПКФ «Вавилон».

2003-2004 гг. — сотрудник охраны ООО «ЧОП «Антей».

2004-2014 гг. — инспектор дорожного хозяйства 1-категории-государственный инспектор по надзору за реализацией целевых программ, ведущий инженер 11 разряда отдела качества работ, начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, заместитель начальника управления ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

С февраля 2014 г. — заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Награды и звания

Награжден благодарностью министра транспорта и дорожного хозяйства РТ (2010 г.), почетной грамотой министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ (2012 г.), благодарностью управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РТ (2012 г.), министерства транспорта РФ (2016 г.).

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